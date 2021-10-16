Okaliptüs yağının güzelliğiniz üzerindeki 6 etkisi

Hem saç hem de cilt için mükemmel çözümler sunan okaliptüs yağının faydalarını keşfederek bakım rutinleriniz arasına dahil etmeye ne dersiniz?

Kimyasal bileşenlerin zamanla sağlığımız üzerindeki olumsuzluklar yaratması, bizi doğal ürünler kullanmaya yöneltti. Özellikle bakım ürünlerinde daha fazla uçucu yağlara yer açar olduk. Uçucu yağlar, doğal ürünleri hayatımıza dahil etmenin temelini oluşturur.

Bu noktada, piyasada birçok uçucu yağ mevcuttur. Bunların dışında, okaliptüs yağının cilt ve saç sağlığını gerçekten artırabilen daha az bilinen faydalarıdır. Okaliptüs yağı, Okaliptüs globulus bitkisinden damıtma yöntemiyle elde edilir. Uygulamadan önce seyreltmeniz gerekecek ve endişelerinizi gidermek için sadece birkaç damla yeterli olacaktır. İşte, okaliptüs yağının cildiniz ve saçınız üzerinde yarattığı olumlu etkiler;

1. KEPEĞİ TEDAVİ EDER

Kış aylarında saç derisinde kepeklenme sorunları da artıyor. Bu durum çoğu kişi için oldukça can sıkıcı bir görüntüye sebep olur. Okaliptüs yağı, kepekle savaşmaya yardımcı olan antifungal ve antiseptik özelliklere sahiptir. Şampuanınızın içerisine seyrelterek ya da hafta da bir kez saç diplerinize maske olarak kullanabilirsiniz.

2. SAÇ DERİSİ TAHRİŞİNİ YATIŞTIRIR

Okaliptüs yağının içeriğinde bulunan metanol, serinletici etkiye sahiptir ve kaşıntıdan kurtulmayı sağlar. Bir çalışmada, 34 katılımcı okaliptüs özleri uyguladıktan sonra kafa derisinin kaşınması, kuruluğu ve kızarıklığında azalma olduğunu bildirdi. Sadece saç derisiyle yetinmeyip alerjiye bağlı kaşıntı atakları için de kullanabilirsiniz.

3. SAÇLARIN UZAMASINI HIZLANDIRIR

Okaliptüs yağının antifungal ve antibakteriyel olduğunu zaten söylemiştik, bu da kafa derisinin mantar veya bakteriyel enfeksiyonlarını önleyeceği anlamına gelir. Saç deriniz sağlıklı kaldığında, saçlarınızın yavaş uzama durumu da ortadan kalkar. Ayrıca, saç büyümesini teşvik etmede uzun bir yol kat eden kan dolaşımını da hızlandırır. Yağın sakinleştirici ve yatıştırıcı doğası ayrıca stresi azaltır ve saç dökülmesini önler.

4. GÜNEŞ YANIKLARINI TEDAVİ EDER

Güneş yanıkları oldukça acı veren ve bazı durumlarda iltihaba bağlı izler bırakabilen bir durumdur. Anti-inflamatuar ve yatıştırıcı özelliklerin kombinasyonu okaliptüs yağını, güneş yanıkları ve kızarıklık için harika bir çare haline getirir. Okaliptüs yağını kullanırken yanık için kullandığınız merhemle de karıştırabilirsiniz.

5. AKNEYLE SAVAŞIR

Okaliptüs yağının cilt için faydaları hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, iltihap önleyici ve yatıştırıcı etkilerinin akne, kızarıklık ve akne ile ilgili diğer sorunları gidermeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca okaliptüs yağı, akne ve sivilceleri önleyebilen arındırıcı ve temizleyici özellikleriyle de bilinir.

6. KURU CİLDİ YATIŞTIRIR

Kış ayları cildinizi kuru ve donuk hale getirebilir. Okaliptüs yağı, cildin nemi tutmaya yardımcı olan yağ asidi olan seramid içeriğini artırma yeteneğine sahip güçlü bir bileşendir. Bu nedenle, cildin nem içeriğini de verimli bir şekilde korur. Cildinize serum şeklinde tek başına ya da daha seyreltilmiş halde nemlendiricinize karıştırarak kullanabilirsiniz.