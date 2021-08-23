Okul döneminde çocuğunuzun sağlığını koruyacak 7 yöntem

Okulların açılmasına sayılı günler kala, çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmenin yollarını keşfederek hastalıklardan korunmasını sağlamaya ne dersiniz?

Okul, çocukların bilişsel olarak öğrendikleri ve büyüdükleri, sosyal becerilerini geliştirdikleri ve bağımsız bireyler haline geldikleri bir yerdir. Ayrıca mikropları ve hastalıkları alıp eve getirdikleri bir yer olabilir.

Okulda çocuklar, enfeksiyonları birbirlerine kolayca aktarabilecekleri sınıflarda çok zaman geçirirler. Ancak ebeveynler, çocukların bazı önemli alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olarak, onlara okul yılı boyunca sağlığı nasıl bir öncelik haline getirebileceklerini gösterebilir.

1. TÜM AŞILARDA GÜNCEL OLUN

Aşılar, 16 farklı hastalığın yayılmasını önlemenin en iyi yoludur ve pandemi sırasında ihtiyaç duydukları tüm aşıları zamanında alan çocukların sayısında büyük bir düşüş oldu. Kovid-19 aşıları henüz 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanım için onaylanmadığından, bu yaş grubundaki diğer hastalıkları önlemek için mümkün olan her şeyi yapmak kritik öneme sahiptir. Çocuğunuzun mevsimsel grip aşısı da dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğu tüm aşılara sahip olduğundan emin olmak için çocuk doktorunuza danışın.

2. DOĞRU EL YIKAMAYI ÖĞRETİN

Elleri en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamak, sınıfta ve başka yerlerde hastalığın yayılmasını önlemenin en önemli yollarından biridir. Çocuklar mikroplarla temas ettiğinde, özellikle gözlerini ovuştururlarsa veya burunlarını kaşırlarsa, bu mikropları kolayca yayabilir. O zaman ailenin geri kalanının da hastalanması an meselesi. Ancak sık el yıkama, mikropların yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Aşılama, maske takma ve sosyal mesafe ile birlikte el yıkama, koronavirüsün yayılmasını durdurmanın en iyi yoludur. Çocuklara ellerini nasıl düzgün bir şekilde yıkayacaklarını ve ne zaman yapacaklarını öğretin (burunlarını sildikten sonra, tuvaleti kullandıktan sonra ve yemekten önce). Bu, hastalanma ve sırayla başkalarına bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Küçük çocuklara ellerini yıkamada yardımcı olduğunuzdan emin olun. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, el yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda, en az %60 alkol içeren el dezenfektanı kovid-19 ve diğer hastalıklara neden olan mikropları öldürmenin bir sonraki en iyi yoludur.

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İYİ ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLUN

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin kanıtlanmış bir yolu yoktur, ancak bağışıklık sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için çocukların vücutlarını sağlıklı tutmak önemlidir. Yeterince uyumak, sağlıklı beslenmek, stresi yönetmek, egzersiz yapmak, gülmek için zaman ayırmak ve el yıkamayı vurgulamak, çocuğunuzun soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Önleyici tedbirlerle bile, çoğu çocuk bağışıklık sistemleri gelişmeye devam ettikçe yılda altı ila sekiz soğuk algınlığına yakalanır. Hastalıklardan korunmanın en etkili yolu aşıdır. Çocuklara mürver gibi takviyeler veya C vitamini gibi ekstra dozlarda vitamin verilmesi konusunda ebeveynler arasında artan bir ilgi var, ancak herhangi bir takviye vermeden önce daima çocuğunuzun doktoruna danışmalısınız.

4. KAYGI VE STRES BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Ev ödevleri, testler, sosyal baskılar… Çocuklar her gün birçok stresli durumla karşı karşıya kalabilirler. Araştırmalar, stres ve kaygının yetişkinlerin sağlığı üzerinde olduğu gibi çocukların sağlığı üzerinde de olumsuz bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Ebeveynlerin stres belirtilerini nasıl tespit edeceklerini bilmeleri ve çocukların kaygılarını yönetmenin yollarını bulmaları gerekir.

Çocuğunuzla birlikte, ne giydiği ve boş zamanlarını nasıl geçirdiği gibi hayatında kontrol edebilecekleri şeyleri tespit edin. Stres atmalarına neyin yardımcı olduğu hakkında birlikte beyin fırtınası yapın. Bazı çocuklar için bu, günlük yazmak anlamına gelebilirken, diğerleri masa oyunu oynamaktan veya yürüyüşe çıkmaktan hoşlanabilir.

Anahtar, her çocuk için stres yönetimi stratejilerini kişiselleştirmektir. Birinde işe yarayan bir başkasında işe yaramayabilir. Bu kendi kendine yardım stratejileri işe yaramazsa, çocuğunuzun kaygı ve stresini gidermenin yolları hakkında öneriler için çocuğunuzun çocuk doktoruna başvurun.

5. İYİ UYKU HİJYENİ OLUŞTURUN

Çocuklarınızın yeterince uyuduğundan emin olmak, onları sağlıklı tutmanın çok önemli bir parçasıdır. Aslında araştırmalar, eksik uykunun çocukları çeşitli şekillerde etkileyebileceğini gösteriyor. Uyku eksikliği, zayıf konsantrasyon, obezite, depresyon, intihar düşüncesi ve yaralanmalara neden olabilir.

Uyku, çocuğun fiziksel ve duygusal sağlığının önemli bir parçası olmakla kalmaz; aynı zamanda okulda ne kadar başarılı oldukları konusunda da rol oynayabilir. Araştırmalar, çocukların yıllar öncesine göre daha az uyuduğunu gösteriyor. Daha büyük çocuklar bile belirli bir yatma saatine sahip olmaktan yararlanabilir. Ayrıca öngörülebilirliği programlarına dahil etmeye çalışın ve stres veya belirsizlik uykuyu etkiliyorsa güvence verin.

6. BEYİN GÜÇLENDİRİCİ KAHVALTI HAZIRLAYIN

Kahvaltı gerçekten öğrenciler için günün en önemli öğünüdür. Bir dengeli bir kahvaltı proteini ve karmaşık karbonhidratların beyin fonksiyonu ve gün boyunca düzenli bir enerji seviyesinin korunması için önemli bir faktör olarak kurulmuştur.

Bir araştırmaya göre, düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların yeterli besinleri tüketmeleri ve daha az toplam yağ ve kolesterol tüketmeleri daha olasıdır. Aynı şekilde, düzenli kahvaltı yapan çocuklarda demir, B vitaminleri ve D vitamini, atlayanlara göre yaklaşık %20 ila %60 daha yüksektir.

7. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR SUNUN

Çocuklar genellikle okuldan sonra aç olurlar. Ancak kolaylık sağlamak için iyi beslenmeden fedakarlık etmek zorunda değilsiniz. Besleyici okul sonrası atıştırmalıklar, işlenmiş seçmeler kadar hızlı, kolay ve lezzetli olabilir.

Atıştırmalıklar da önemlidir, çünkü sağlıklı yemeklerle birleştirildiğinde çocukların ihtiyaç duydukları besinleri almalarına yardımcı olurlar. Ayrıca, öğünler arasına küçük atıştırmalıklar koymak, çocukların küçük öğünler yemeleri ve acıktıklarında yemeleri gerektiği fikrini pekiştirir. Bu onların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olur.