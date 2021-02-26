Olduğunuzdan genç görünmenizi sağlayacak kıyafet önerileri

Mükemmel görünüm için alışveriş yaparken tam olarak nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair bazı pratik ipuçları…

Yapılan bir araştırmaya göre, kalbi genç olan insanlar aslında daha yavaş yaşlanan bir beyne sahipler. Açıkçası biz de yaşımızla ilgili hissettiğimiz gibi görünmek istiyoruz, bu yüzden kıyafetler oldukça önemli bir rol oynuyor. Ancak, mağazaların sunduğu yeni koleksiyonlara göz atarak ideal stili doğru bir şekilde seçmek o kadar kolay olmayabilir.

BÜYÜK DESENLİ KIYAFETLER SEÇMEYİN

Hem genç hem de sofistike görünecek güzel baskılar bulmak son derece zordur. Dahası, baskı fazla büyükse, genel olarak daha büyük görünmenizi sağlar ve bu görünümünüze biraz yaş katar. Buna karşılık, daha küçük baskılar veya düz dokular sizi olduğunuzdan daha ince ve daha genç görünmenizi sağlayacaktır.

DAR KESİM KOTLARI TERCİH EDİN

Sarkık ve tuhaf görünen tüm kot pantolonlardan kurtulun. Bunun yerine, bir çift skinny kot pantolon alın. Her zaman şık görünürler ve farklı stil üstleriyle kolayca eşleşirler. Dahası, hatlarınızı vurgulayarak içlerinde daha ince ve genç görünmenize yardımcı olurlar.

BİÇİMSİZ GİYSİLERE DİKKAT EDİN

Özellikle göbek bölgenizi gizlemek istiyorsanız, büyük boy giysiler iyi bir çözüm gibi görünebilir. Ancak, bu tarz seçimler aleyhinize çalışabilir ve sizi daha da büyük gösterebilirler. Kalçanızın ortasında biten ve belinizi kapatan kısa bir ceket ile daha genç görüneceksiniz.

BELİNİZİ VURGULAYIN

Yaşlandıkça, göğsümüz ve karnımız birleşiyor gibi görünüyor. Bu nedenle, mümkün olduğunda belimizi vurgulamak, daha genç ve daha fit görünmenin anahtarıdır. Bu etkiyi elde etmek için geniş bir kemer, kıskaçlı bir blazer veya belden bağlanan bir hırka seçin.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ DİKKATLİCE SEÇİN

Doğru seçilmiş güneş gözlükleri görünümünüzü büyük ölçüde modernize edebilir. Örneğin, kedi gözü gözlükleri, gözlerin dış köşelerinin alçaltılması ile sorunu düzeltebilir ve daha genç görünmenizi sağlayabilir.

BASİT GÖRÜNÜMLÜ TAKILARI TERCİH EDİN

Daha eski nesiller lüks ve muazzam görünen büyük mücevher hayranlarıyken, genç insanlar daha minimalist aksesuarları tercih ediyor. Bu nedenle, bilezik ve kolyeler üzerine yığmak yerine, birkaç parçayı çıkarmayı ve sadece dışarı çıkarken basit bir şeyler bırakmayı düşünün.

ÇOK FAZLA SİYAH GİYİNMEYİN

Siyah kıyafetler hatları kapatıcı etkisiyle sıkça tercih edilen renklerden bir tanesi olsa da, durum hiçte sanıldığı gibi değil. Yaşlandıkça cildimiz solma eğilimindedir, bu nedenle siyah giymek özellikle yüzünüzde sert bir kontrast oluşturabilir. Kırışıklıkları vurgulayabilir ve çene altı ve göz çevresindeki koyu gölgeleri vurgulayabilir.

DOĞRU BEDEN SÜTYENİ GİYİNİN

Yanlış beden sütyen giymek sadece rahatsız değil, aynı zamanda görünümünüze 10 yıl daha ekleyebilir. Çünkü kıyafetlerinizin hatlarını belirleyici olan sütyen yanlış seçilirse, göğüs kısmında dalgalı yansımalara ve hoş olmayan görüntülere sebep olabilir.

KAPRİ PANTALONLARDAN UZAK DURUN

Çok kısa kapriler bacakları kısaltma eğilimindedir ve geniş veya kaslı baldırları vurgular. Bunun yerine, bacağınızın en ince kısmında biten bir çift pantolon seçmelisiniz.