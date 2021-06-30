Olgun olduğunuzu gösteren 10 özellik

Kendinize gerçek bir yetişkin diyebilmeniz için önce benimsemeniz gereken özellikleri öğrenmeye ne dersiniz?

Ergenliğe girmek veya reşit olmak sizi otomatikman olgunlaştırmaz. Bazı insanlar fiziksel ama duygusal olarak büyür, yetişkin olmak için daha gidecek çok yolları vardır. Çocuksu veya olgunlaşmamış unvanınızı kaybetmeniz için başka biri adına mutlu olabilmek gibi belirli özellikler sergilemeniz gerekir. İşte, kendinizi olgun olarak nitelendirmenizi sağlayan sahip olduğunuz özelliklerden bazıları;

1. KENDİ DUYGULARINIZIN KONTROLÜNE SAHİP OLMAK

Bir başkasının yaptıkları bir şey yüzünden kolayca kızmak yerine, olgun bir insan gibi duygularını kontrol altında tutmak daha hızlı olacaktır. Olgun olmak, kendi duygularınız tarafından boğulma ve yıkıcı bir şekilde tepki verme olasılığınızın daha düşük olacağı anlamına gelir.

2. EYLEMLERİNİZ İÇİN SORUMLULUK ALMAK

İnsanlar her gün seçimler yapar ve bu seçimlerin sonuçları olur. Olgun bir insan bu seçimlerin sonuçlarını baştan kabullenmiştir. Kendinizle, mutluluğunuzla ve seçimlerinizden dolayı yolunuza çıkan şeylerle aktif olarak ilgilendiğinizde olgunlaşırsınız.

3. SAHİP OLDUKLARINIZ İÇİN MİNNET DUYMAK

Olgun bir insanın bir başka özelliği de, sahip olmadıklarınız için şikayet etmek yerine, sahip olduklarınız için minnettar hissetmenizdir. Her şeyi hafife almıyorsunuz, çünkü herkesin onun kadar şanslı olmadığını takdir ediyorsunuz.

4. KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ KABULLENMEK

Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek kolay değildir, özellikle de başkaları size değişmeniz gerektiğini söylediğinde. Ama olgunlaştığınızda, kim olduğunu benimsersiniz ve kendine güvenirsiniz. Kendinizi aşağılık hissetmek ve olmadığınız biri olarak başkalarını memnun etmek yerine kendinizle rahat hissedeceksiniz.

5. NE KADAR BİLMEDİĞİNİZİ FARKETMEK

Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir, ancak birinin bilmediği çok şey olduğunu fark etmesi için olgunluk gerekir. Olgunsanız, gururunuzu bir kenara bırakacak ve sizden daha genç birinden bile öğrenmeye istekli olacaksınız.

6. BAŞKALARININ FARKINDA OLMAK

Farkındalık şefkat olgun olmanın bir parçasıdır. İlgi alanlarınızı her zaman ilk sıraya koymak yerine başka insanları düşüneceksiniz. Başkaları için fedakarlık yapmak, kendi arzularınızın peşinden gitmeden önce gelir. Diğer insanlar başarılı olduğunda, onları kıskanmak yerine kutlayacaksınız.

7. ALÇAKGÖNÜLLÜ VE MÜTEVAZI OLMAK

Olgun bir insansanız, hiçbir başarının başınıza gelmesine izin vermezsiniz. Ne olursa olsun insanlara adil ve saygılı davranırsınız ve kendinizi diğerlerinden üstün tutma ihtiyacı hissetmezsiniz.

8. ESNEKLİK GÖSTERMEK

İşler her zaman planlandığı gibi gitmez ve olgun olmak için durumlara uyum sağlamanız ve ayaklarınızın üzerinde düşünmeniz gerekir. İnatçı, katı, somurtkan ve parmakla işaret etmek sadece olgunlaşmamış insanların yaptığı bir şeydir.

9. AÇIK FİKİRLİ OLMAK

Olaylara yeni bakış açılarından bakmaya ve başkalarının yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya açık olacaksınız. Sizden farklı insanları etiketlemek yerine, nereden geldiklerini görmeye ve sizinle onlar arasındaki boşluğu kapatmaya istekli olacaksınız.

10. GELİŞMEK İÇİN ÇABA HARCAMAK

Olgun olmak, asla kayıtsız kalmayacağınız ve zaten mükemmel veya büyümek için çok yaşlı olduğunuzu düşünmeyeceğiniz anlamına gelir. Her zaman gelişmeye yer olduğuna inanırsınız. Hayat öğrenmekle ilgilidir ve her zaman kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak için çabalayabilirsiniz.