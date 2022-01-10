Onaylanma ihtiyacının altında yatan olası nedenler

Hayatta başkaları tarafından onaylanmaya ve övgü görmeye ihtiyaç duyuyorsanız, bu durumu tetikleyen etkenleri ve çözüm yollarını gelin birlikte keşfedelim!

Yıllar geçtikçe, sosyal medyadaki artış nedeniyle daha çok doğrulama kavramı ön plana çıktı. Bir fotoğraf veya video paylaşım platformuna bir resim veya hikaye yüklediğiniz anda beğenilme ve takdir edilme arzusu devreye girer. Tabii ki, herkesin durumunda değil. Ancak bu tür platformlar kullanıcıların güvensizliğini besler.

Duygusal doğrulama, başka bir kişinin duygularını anlamayı ve kabul etmeyi içerir. İnsanlar bu tür bir doğrulama aldıklarında, duygularının sadece başkaları tarafından görüldüğünü ve duyulduğunu değil, aynı zamanda bu duyguların da kabul edildiğini hisseder. Bir kişi düşüncelerinin, duygularının ve duygularının duyulmadığını ve anlaşılmadığını hissederse, yalıtılmış ve desteksiz hissedilebilir. Bu, bir süre sonra, kendini doğrulama duygusu eksik olan bazı kişilerde güvensizliği tetikleyebilir ve onları doğrulama bağımlılarına dönüştürebilir.

Onay bağımlılığı olarak bilinen bu davranışsal sağlık durumu, etrafınızdakilerin onayını kazanmak ve her ne pahasına olursa olsun reddedilme duygularından kaçınmak için yoğun bir istek olarak tanımlanır.

NEDEN SÜREKLİ DOĞRULANMAYA İHTİYACINIZ VAR?

İnsanlar, normal duygusal gelişim, düşük benlik saygısı ve bazı aşırı durumlarda kişilik bozukluklarının varlığı dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ilgi görmek isterler. Duygusal, sosyal ve fiziksel nedenler tipik olarak bir çocuğun dikkat çekme davranışlarının arkasındadır. Aslında hepimiz hayata tamamen dış doğrulamaya güvenerek başlıyoruz. Çocuklar olarak, uygun davranışları öğrenmek için ona güveniriz; yetişkinler olarak, kabile yaşamının gerekli bir parçasıdır.

Akranlarla iş birliği yapmak için başkalarından talimat ve yapıcı eleştiri alabilmeniz gerekir. Sorun, dış onay sizin her şeyin ve sonunuzun haline geldiğinde ortaya çıkar. Başkalarının görüşlerinden tamamen kaçınmak da sağlıklı değildir. Patronunuz göndermiş olabileceğiniz bir projede bazı değişiklikler yapmanızı istese veya bir profesör makaleniz için farklı bir açı önerse, geri bildirimi tamamen görmezden gelir miydiniz?

Bu, biriyle aynı fikirde olmak veya onun düşüncelerini kendinize aitmiş gibi kabul etmekle ilgili değildir. Bu düşünce ve deneyimleri geçerli olarak kabul edebilmekle ilgilidir. Doğrulama, birbirine bağımlı olmanın ve çevremizdeki diğerlerinin geri bildirimlerine ve teşviklerine güvenmenin bir parçasıdır. Her şey denge ile ilgili, yani, kendi değer duygunuz için tamamen dışarıdan onaya güvenmeden başkalarından ne zaman sağlıklı, yapıcı geri bildirimler alacağınızı bilmektir.

ONAYLANMA İHTİYACINDA DİKKAT ÇEKEN DAVRANIŞLAR

Tersine, geçersiz kılma, duygusal istismarın en zarar verici biçimlerinden biridir. Korkunç olan, en incelikli ve kasıtsız suistimallerden biri olabilmesidir. Bir kişinin duygularını ve duygusal deneyimini geçersiz kılmak, onları çıldırmış gibi hissettirebilir.

Bu durum, başka bir kişiyle iletişim kurmayı reddetmeyi içerir. Sessiz muamele olarak da bilinen bir tartışma sırasında kasıtlı olarak kapatmak, incitici, sinir bozucu ve ilişki için zararlı olabilir. Sağlıklı bir yapıcı sınırın ötesinde doğrulama arayışı, dikkat arama davranışı olarak tanımlanır. Bu durum günümüzde sosyal medyada sıkça görülmektedir. Dikkat arama davranışı, bir kişinin veya bir grup insanın dikkatini çekmek amacıyla bir şeyler söylemeyi veya yapmayı içerebilir.

Bu davranışlara örnekler:

- Başarılara dikkat çekerek ve onaylanmayı arayarak iltifat peşinde koşmak,

- Bir tepkiyi kışkırtmak için tartışmalı olmak,

- Övgü veya sempati kazanmak için hikayeleri abartmak ve süslemek,

-Bir şeyi yapamıyormuş gibi yaparak birinin öğretmesi, yardım etmesi veya yapma girişimini izlemesi.

Benlik saygısı, kendinizi nasıl gördüğünüzü içeren çeşitli karmaşık zihinsel durumları kapsayan geniş bir terimdir. Bazı insanlar gözden kaçırıldıklarına inandıklarında, kaybolan dikkati geri getirmek, dengelerini yeniden kurmanın tek yolu gibi gelebilir. Bu davranıştan gördükleri ilgi, onlara layık olduklarına dair güvence vermelerine yardımcı olabilir.

Yalnızlık, normalde dikkat arama davranışı sergilemeyen insanlarda bile ilgi arama dürtüsüyle sonuçlanabilir. İlişkinizde zaman zaman güvensiz hissetmek tamamen normaldir. Düzenli olarak böyle bir doğrulama arıyorsanız, bu durum ihtiyacınız haline gelebilir. Günlük seçimlerinizi etkilemeye başlayabilir. Tek amacınız, iç değerlerinizle ve duygularınızla çelişse bile çevrenizdeki insanları memnun etmeye dönüşebilir.

ONAYLANMA İSTEĞİ DÖGÜSÜNÜ KIRMANIN YOLLARI

Uzmanlar, başkalarından onay alma ihtiyacını kırmanın etkili bir ilk adımının, aradığınız doğrulama türünü anlamakla başladığını söylüyor. Dış kaynaklardan doğrulama aradığınızı fark etmeyi öğrenmek ilk adımdır. İnsanlar bu davranışı kabul ederek daha etkili bir seçenek seçebilir, döngüyü kırabilir ve doğrulama için içsel olarak bakmayı öğrenebilir. İşte, başlamak için bazı iyi yollar;

1. SOSYAL MEDYA MOLASI VERİN

Sosyal medyayı bırakmak, başlamak için harika bir yerdir. Bu, başkalarıyla herhangi bir karşılaştırmayı veya resminizin, yayınınızın veya yorumunuzun başkaları tarafından nasıl görüldüğü ve alındığı konusundaki endişe ve stresi ortadan kaldırır.

2. DİKKATLİ OLUN

Ne yaptığınıza dikkatlice bakın. İyileştirmeleri araştırın ve bunları ya zihinsel bir not olarak ya da bir günlükte kaydedin. Bu, kendi yeteneklerinizi, yeteneklerinizi ve becerilerinizi kabul etmenize yardımcı olan kendi kendini doğrulamadır.

3. ONAY İSTEMEYİN

Başkalarından onay beklemek yerine, önce kendinize sorun. Onay alırsanız övgüyü kabul edin ve o zaman durun. Başkalarına sormaya veya doğrulama için başkalarını aramaya devam etmeyin. Doğrulamanın hayatınızda kötü bir şey olmadığını unutmayın; onaylayıcı ve olumludur. Sadece yaptığınız her şeyin odak noktası haline geldiğinde sorunlu hale gelir.