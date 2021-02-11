Öpmenin vücut üzerindeki bilinmeyen 7 etkisi

Sevdiğiniz birine bunu göstermenin en yaygın yolu öpmenin, vücudunuzda ve sağlığınız üzerinde yarattığı etkilere inanamayacaksınız.

Sevdiğiniz birini öpmek sadece iyi hissettirmez veya aranızdaki bağınızı güçlendirmez. Görünüşe göre, birçok sağlıklı yararı da var. Örneğin, baş ağrınız olduğunda sevdiğiniz birini öpme havasında hissetmeyebilirsiniz, ancak ondan kurtulmanıza yardımcı olabilecek tam olarak budur. Sevginizi göstermenin yanı sıra size birçok faydası bulunan öpme hakkında bilmedikleriniz…

1. KAN DEĞERLERİNİZ NORMALLEŞİR

Bir çalışma, daha sık öpüşen kişilerin daha düşük kolesterol seviyelerine sahip olduğunu buldu. Öpüştüğünüzde vücudunuz daha fazla oksitosin üretmeye başlar. Bu hormon, yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunabilecek stresi ve endişeyi gidermeye yardımcı olur. Öpüşmek tansiyonunuzu düşürmenize de yardımcı olabilir.

2. ALERJİK REAKSİYONLARINIZ AZALIR

Öpüşmek stresi azaltır ve sizi olumlu bir ruh haline bürür, bu da alerjileri azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, eşiniz alerjik olduğunuz bir şeyi yerse, alerjik reaksiyona neden olabileceğini unutmamalısınız.

3. CİLDİNİZ GENÇLEŞİR

Öpüşmek bütün yüz kaslarınızın çalışmasını sağladığı için yaşlanma belirtilerini hafife indirmenize yardımcı olacaktır. Bu kasların çalışmasıyla ek olarak dakikada 26 kaloriye kadar bile yakabilirsiniz. Öpüşmek yüzünüze olan kan akışını arttırdığı için, kollajen ve elastin üretimini tetikleyebilir ve bu da yüzünüzün daha genç görünmesine yardımcı olabilir.

4. AĞRILARINIZ VE KRAMPLARINIZ HAFİFLER

Baş ağrınız veya adet kramplarınız varsa, ağrıyı öperek gidermeye çalışmak iyi bir fikir olabilir. Öpüşme kan damarlarınızı genişletir ve kan basıncınızı düşürür, böylece ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

5. DİŞLERİNİZDE ÇÜRÜK OLASILIĞI AZALIR

Öpüşme, dişlerinizi zararlı bakterilerden koruyan ve diş çürümesini önleyen tükürük üretimini artırır. Bazı uzmanlar ayrıca tükürükteki mineral iyonlarının diş minesindeki küçük lezyonları onarmaya bile yardımcı olabileceğini söylüyor. Bununla birlikte, hem sizin hem de partnerinizin ağız hijyeniniz çok önemlidir, çünkü öpüşürken bulaşabilecek bakteriler de vardır.

6. KİLO VERMEYE BAŞLARSINIZ

Öpüşmek vücudunuzun daha fazla dopamin üretmesine neden olur. Vücudunuzda bu hormondan yeterince yoksa, daha fazla yemek isteğiniz olabilir, bu da genellikle sağlıksız ve yüksek kalorili bir şeyler yemek isteyebileceğiniz anlamına gelir. Ve onu yedikten sonra bile, tam anlamıyla tatmin olmayabilirsiniz. Daha yüksek dopamin seviyeleri iştahınızı kontrol edebilir ve kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir.

7. UYKU İHTİYACINIZ AZALIR

Öpüşmekle birlikte artan dopamin artışı enerji seviyenizi de yükseltecektir. Dopamin seviyeniz düşükse, kendinizi daha yorgun hissedebilir ve normalden daha fazla uykuya ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden öpüşmek vücudunuza fazladan enerji sağlaya için uykuya olan gereksiniminizde düşüş görülecektir.