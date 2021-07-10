Özel günlerde harika görünmenin 6 yolu

Aniden ortaya çıkan bir kutlama ya da yemekte mükemmel görünmenizi sağlayacak sırları keşfetmeye ne dersiniz?

Beklenmedik şeyler olur: sürpriz bir tatil, eski bir dostun düğünü, kendi evlilik teklifiniz. Peki, böyle durumlarda cildinizi nasıl temizleyeceğinizi ve hızlı bir şekilde nasıl forma gireceğinizi biliyor musunuz? Kısa süre içerisinde görünür farklar yaratmanızı sağlayarak özel günlerinizi güzelleştirecek yolları sizler için araştırdık. İşte, üç günde bile forma girmenizi sağlayan yöntemlerden bazıları;

1. KİLO VERİN

Kalori alımınızı günde 1.000-1.100 kcal'a düşürürseniz 2 haftada birkaç kilo verebilirsiniz. Bunu yapmak için diyetinizi sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve az yağlı balık ve et ile doldurun. Sınırlı enerji alımı nedeniyle, depolanan yağlar yakılacaktır. Günde en az 2 litre su içmeyi unutmayın; bu, kilo vermek isteyenler için 1 numaralı kuraldır.

2. BELİNİZİ İNCELTİN VE CİLDİNİZE BAKIN

3 çeşit gıda ile 7 günde kilo vermek mümkündür: turunçgiller, ananas ve protein. Turunçgiller, yağları çözen ve vücuttan uzaklaştıran çok miktarda meyve asidi içerir. Ek olarak, vitamin bakımından zengin meyveler özellikle (C vitamini bakımından) bağışıklığınızı, cilt durumunuzu ve genel sağlığınızı iyileştirecektir.

Ananas, yağları etkili bir şekilde parçalayan bromelain sayesinde en iyi zayıflama ürünlerinden biri olarak kabul edilir. Proteinler vücudumuz için enerji sağlayan yapı taşlarıdır. Tam bir sonuç için bu 7 gün boyunca karbonhidratları ve yağları unutmalısınız.

3. KARNINIZI SIKIN

Birkaç seçenek, karın bölgenizdeki fazla yağı gidermenize yardımcı olabilir. Birincisi: günde 6 kez 200 ml havuç ve 200 ml elma suyunu karıştırarak için. Bu ürünler sadece birkaç kalori içermekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzu vitaminler, beta-karoten ve pektin ile doyurur.

İkinci seçenek: kahvaltı ve öğle yemeği için 1 haşlanmış yumurta, 1 yemek kaşığı ekşi krema ve 1 rendelenmiş havuç karışımı hazırlayın. Akşam yemeği için sadece şekersiz yeşil çay için. Üç gün içerisinde hemen sonuç göreceksiniz.

4. VÜCUDUNUZU TEMİZLEYİN

Sadece birkaç gününüz kaldıysa, vücudunuzu temizlemek için küçük tüyolar işinize yarayacaktır. Yağları parçalayan aynı bromelain sayesinde çalışırlar. Kahvaltıda, taze narenciye suyu veya şekersiz ancak limonlu kahve ile tamamlayabileceğiniz bir ananas alın.

Gün boyunca her zamanki içeceklerinizi nane ve limonlu bir bardak sıcak su ile değiştirin. Öğle yemeği pancar, havuç, lahana ve ayrıca isterseniz birkaç büyük kuru erik suyu içebilirsiniz. Ayrıca yatmadan önce limonlu bir bardak su ve belki biraz kuru kayısı yemeklisiniz.

5. FAZLA SUYU ATIN

Zaman saat olarak ölçülebildiğinde, bu süreçte sebze ve kepekten faydalanmanızda fayda var. Sabahları güne 5-6 yemek kaşığı az yağlı yoğurtlu kepek bağırsaklarınız ve vücudunuz için arınma sağlayacaktır

1,5 kg sebzeyi haşlayıp soğuk suyu alın ve sizin. 5-6 porsiyona bölün ve düzenli aralıklarla yiyin. Bu önlemler fazla sudan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Yapabileceğiniz en iyi şey bu çünkü yağlardan kurtulmak çok daha uzun sürüyor.

Bu ipuçlarının yalnızca belirtilen süreler için iyi olduğunu unutmayın! Aç karnına çok fazla ekşi yiyecek yemek veya uzun süreli düşük kalorili alım tehlikelidir. Kilo vermek aşamalı bir süreçtir ve bu ipuçları sadece acil durum önlemleridir. Kendinizi sevin ve kutlamaların tadını çıkarın.