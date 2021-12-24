Özgüveninizi yeniden kazanmanızı sağlayacak 5 yol

Fiziksel ya da bulunduğunuz konumla ilgili olarak kendinize olan güven duygunuzu yitirdiyseniz, bu durumun üstesinden gelmenizi sağlayacak ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Güvensizlikler, programlamamızın büyük bir parçasıdır ve genellikle başkaları tarafından büyütülürler. Herkesin algılanan bilinç düzeyinden konuştuğunu hatırlamalıyız. Çoğu insan, diğer insanlar hakkındaki yargılarının sadece saldırgan olmakla kalmayıp, aynı zamanda yanlış değerlendirildiğini ve onlar hakkında diğer birey hakkında olduğundan daha çok şey söylediğini anlayarak kendini gerçekleştirme ve farkındalığa sahip değildir.

Kendi bedenlerimizle, cildimizle ve kişiliklerimizle tam olarak oldukları gibi rahat olmalıyız. Dış dünya bizi aksine ikna etse bile kendi değerimizden emin olmalıyız. İşte, kendinize olan güveni yeniden kazanma yolları;

1. KENDİNİZİ TANIYIN

Sizi benzersiz yapan nedir? Kendinizi tanımak, herkesin yapabileceği potansiyeli anlamak için bir yolculuktur. Öz-bilgi her zaman bedeniniz veya cildiniz gibi dış niteliklerinizi takdir etmekle ilgili değildir, ancak içinizde yatanlara yönelik takdiri de dahil etmek önemlidir. Bu, kendinizin tüm parçalarını, hatta sevmediğiniz parçalarınızı bile bilmek ve bunlarla bir ilişkiye sahip olmak anlamına gelir.

2. FARKINDALIĞINIZI ARTIRIN

Kendinin farkında olmak, kim olduğunuzu, duygularınızı neyin harekete geçirdiğini ve yaşamınızda neyi başarmak istediğinizi bilmek anlamına gelir. Öz farkındalık uyguladığınızda kendinize ve yeteneklerinize daha fazla güvendiğinizi öne süren araştırmalar var. Güven, diğer insanlarla daha güçlü ilişkiler kurmanızı, işinizde ve kariyerinizde etkili liderler olmanızı sağlar ve hayatınızın her alanında sağlıklı kararlar vermenizi sağlar.

Kendinin farkında olmak, kendinize zihinsel, ruhsal, duygusal ve hatta fiziksel olarak bakmanıza izin verir. Kendinize fiziksel olarak bakmak, bedeninizi kabul etmenize ve sevmenize izin verir. En iyi benliğe sahip olmak istiyorsanız, günlük aktivitelerinizde öz farkındalık uygulayarak kendinize öncelik verin.

3. BENLİĞİNİZİ KABUL EDİN

Kendinizi sevmez veya kabul etmezseniz, karşılığında başkalarını nasıl sevebilir ve kabul edebilirsiniz? Amaç, kendinizle sevgi dolu bir ilişkiye sahip olmaktır, bu da bedeninizi olduğu gibi kabul etmek anlamına gelir. Sürekli beden imajınız üzerinde çalışın ve sizi vazgeçirmeyi seçenlere sevgi ve ışık gönderin. Kendinizle ne kadar çok ilişki geliştirirseniz, içsel güveniniz o kadar artacaktır.

4. KENDİNİZE TEŞEKKÜR EDİN

Kendini sevme yolculuğu her zaman kolay değildir; vücudunuzla iyi bir ilişki geliştirmenin basit yollarını uygulayın, aynaya bakın ve kendinizin olumlu yönlerini tekrarlayın.

Hangi boyda olduğunuzun veya gıdının sizi rahatsız edip etmediğinin bir önemi yok. Aynanın önünde durmayı ve sahip oldukların için şükretmeyi seçin, yoksun oldukların için değil. Sürekli şükran, ileriye doğru atılan tek adımdır.

5. OMURGANIZI HAREKETE GEÇİRİN

Omurga kıvrımları ruhsal enerjiyi ifade eder. Bu yüzden yoga, dans, dövüş sanatları gibi çeşitli fiziksel aktiviteler yoluyla bu enerjiyi serbest bırakılabilirsiniz. Beden güvenini yeniden kazanma, kendinizi ve bedenlerinizi sevme yolculuğu, kendinizi büyük potansiyele sahip bireyler olarak şekillendirmeye karar verebilmeniz için öz farkındalık gerektirir.

Beden güveni yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, kendinizin cesur yönlerini asla hafife almayın, çünkü sizi güzel yapan şey budur. Başkalarını gerçek benlikleri oldukları için utandırmayın. Kendinize güveninizi yeniden kazanmak istiyorsanız, benliğinizi takdir edin ve sevin.