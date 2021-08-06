Özsaygı eksikliğiniz olduğunu gösteren 8 işaret

Kendinizi keşfetme yolunda özsaygınızın düşük olduğunu anlamanızı sağlayacak ipuçlarını öğrenmeye ve kaçınmanız gereken davranışları keşfetmeye ne dersiniz?

Kendinizi sık sık başkalarıyla karşılaştırdığınızı ve sizden daha iyi olduklarını hissettiğinizi veya hata yapmaktan ve hatta başarısız olmaktan sürekli olarak korktuğunuzu fark ederseniz; bunlar özgüveninizin düşük olduğunun işaretleri olabilir. İlginç bir şekilde, düşünceleriniz ve eylemleriniz sizi olduğundan daha bilinçli hale getirebilir. Ve bazı şeyleri yapmayı bırakırsanız, gerçekten daha iyi hissetmeye başladığınızı fark edebilirsiniz. İşte, özsaygınızı azaltabilecek ve yapmaktan kaçınmanız gereken davranışlardan bazıları;

1. KAMBUR DURURSUNUZ

Stres, duruşunuzu etkileyebilir ve bu da stres seviyenizi etkileyebilir. Araştırmalar, dik oturmanın özgüveniniz ve ruh haliniz için daha iyi olduğunu gösteriyor. Ayrıca daha az yorgun hissetmenizi sağlayabilir ve stresle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Dolayısıyla, duruşunuz eğikse, tam tersi bir etkiyle karşılaşabilir ve kendinizi yorgun, daha az özgüvenli ve kötü bir ruh halinde hissedebilirsiniz.

2. ERTELERSİNİZ

Eksik özsaygıya sahip kişilerin erteleme olasılığı daha yüksektir, çünkü sonuçların kötü olması durumunda görevleri geciktirmek veya yapmaktan kaçınmak bir mazeret görevi görür ve böylece kişinin benlik sunumunu korur. Kusurlu olmaktan ve işlerini yeterince iyi yapamamaktan korkarlar ve ertelemek onların bu korkuyla başa çıkma yöntemidir.

Bununla birlikte, bu sadece daha fazla endişe ve suçluluğun yanı sıra daha düşük enerji seviyelerine ve daha az özsaygıya yol açar. Bu tür bir insansanız, her şeyi mükemmel bir şekilde yapmanız gerektiği düşüncesinden kurtulmaya çalışın ve sürecin tadını çıkarın. Ayrıca bir şey yaptığınızda, o iş hakkında sevmediğiniz şeyleri düşünmemeye çalışın ve işiniz bittiğinde size getireceği faydalara odaklanın.

3. OLMALI VE ZORUNLU GİBİ KELİMELER KULLANIRSINIZ

Bu kelimelerin olumsuz bir anlamı olması gerekmez, ancak kendiniz için ulaşılması gerçekten zor hedefler belirlediğinizde ve başka hiçbir şeyi yeterince iyi olarak kabul etmediğinizde sorunlu hale gelirler. Katı kurallar sizi sadece daha fazla strese sokar ve eğer onları takip edemezseniz, muhtemelen kendinizde hayal kırıklığına uğrarsınız. Düşüncelerinizi değiştirmeye çalışın, böylece hedefler belirlediğinizde kusurlu olmanıza veya hata yapmanıza da izin verirsiniz.

4. HER KONUDA KENDİNİZİ SUÇLARSINIZ

Bir şey hakkında sık sık suçluluk hissettiğinizi fark ederseniz, buna neden olan durumları ve bu gerçekleştiğinde zihninizde beliren düşünceleri gözlemlemeye çalışın. Meydana gelen bir hatanın gerçekten sizin hatanız mı, yoksa aslında başka birinin hatası mı, yoksa sadece bir kaza mı olduğu konusunda eleştirel düşünün ve zaten hiçbir şeyi değiştiremezdiniz. Bir arkadaşınıza aynı durum hakkında ne düşündüklerini sorun ve her şeyi mahveden siz olmasanız bile kendinizi suçladığınızı fark edebilirsiniz.

5. HER ZAMAN EN KÖTÜSÜNÜ BEKLERSİNİZ

En kötü sonucu beklemenin, özellikle bir şeyler ters giderse, buna hazırlıklı olacağınız için durumla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabileceğini düşünebilirsiniz. Ve her şey yolunda giderse, rahatlamış bile hissedeceksiniz. Bununla birlikte, bu tür bir düşünce, yalnızca her zaman başarısız olduğunuz ve yaptığınız hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığı inancınızı pekiştirebilir.

6. DAHA FAZLASINI HAKETMEDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ

Özsaygınızın eksik olması nedeniyle, ister işte ister aşk hayatınızda olsun, gerçekten istediğiniz şeyleri nadiren elde edebilir ve bunun yerine daha azına razı olabilirsiniz. Daha fazlasını hak etmediğinizi ve sahip olduğunuz şeyler için minnettar olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Ama bu doğru değildir, bu yüzden şüphelerinizin veya kendinden nefret etmenizin istediğinizi elde etmenizi engellemesine izin vermeyin.

7. BAŞKALARININ KÖTÜ DAVRANIŞLARINA İZİN VERİRSİNİZ

Birisi size kaba davransa da, söyledikleri veya yaptıkları sizi rahatsız veya kötü hissettirse bile davranışları için bahaneler uydurabilir ve size olan davranışlarını kabul edebilirsiniz. Başkalarının size bu şekilde davranmasını durdurmak istiyorsanız, önce kendinize karşı nazik olmaya başlayın. Kendinizi sever ve saygı duyarsanız, insanların size kötü davranmasına izin vermezsiniz. Sınırları nasıl koyacağınızı bilmek de önemlidir çünkü bu sizin öz değerinizi yansıtacak ve insanlara ne tür davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini gösterecektir.

8. RİSKTEN KAÇINIRSINIZ

Başarısız olma korkusu, sonuç hayatınızı gerçekten daha iyi hale getirebilecek olsa bile, sizi zorlu ve hatta riskli bir şey yapmaktan alıkoyabilir. Zorluklardan kaçınmaya devam ederseniz, bırakın bir hata yapmayı ya da başarısız olmayı, hayatınızdaki hiçbir şeyi uzaktan bile halledemeyeceğiniz fikrine beyniniz alışacaktır, bu da benlik saygınıza zarar verebilir ve sizi hayattan daha da fazla korkutabilir.