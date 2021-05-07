Pandemi sürecinde annelerin işi zorlaştı

Uzman Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, pandemi sürecinde 'mükemmel anne' olma çabasının kadınları zorladığını söyledi.

'Mükemmel anne' olma çabası, normal zamanlar bile hem kadınlar hem de çocukları açısından yıpratıcı olsa da, tam kapanma gibi dönemlerde daha da zorlayıcı olabiliyor. Bu süreci biraz daha kolay atlatabilmek için 'mükemmel anne' olma çabasından sıyrılarak, belirsizliklerle baş etmeyi kolaylaştıracak günlük rutinler oluşturmak önem taşıyor. Güven Hastanesi Psikoloji Bölümü Uzman Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, birden fazla sorumluluğu olan kadınların özellikle devam eden pandemi sürecinde birçok alanda mücadele verdiğini söyledi.

“EKRANDAN UZAK TUTABİLMEK GERÇEKÇİ BİR BEKLENTİ DEĞİL”

Ailelerin günlük programlarında çocuklarına ev düzeni ile ilgili sorumluluklar vermeleri, bir arada geçirecekleri yemek, film ya da oyun zamanları yaratmaları ve her aile bireyinin kendi başına geçirebileceği bir zaman diliminin de olması önemli olduğunu kaydeden Akaydın, "Tekrarlanan rutinler ve günlük bir program; hem aileler için düzen hem de çocuklar için bir uyum ve güven kaynağıdır. Fakat bu programların dakika dakika katı bir şekilde düzenlenmesinin ailede strese sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Pandemi sürecinde 'Mükemmel anne' olma çabası normal zamanlarda bile hem kadınlar hem de çocukları açısından yıpratıcı olsa da, tam kapanma gibi dönemlerde daha da zorlayıcı olabiliyor. Evde çocuğunun uzaktan eğitim sürecini takip etmek, profesyonel iş hayatını sürdürmek, bunları yaparken de iyi bir eş ve ev hanımı olabilmek için durmadan çabalamak kadınları yıpratıyor. Bu süreci biraz daha kolay atlatabilmek için 'mükemmel anne' olma çabasından sıyrılarak, belirsizliklerle baş etmeyi kolaylaştıracak günlük rutinler oluşturmak önem taşıyor." diye konuştu.

Pandemi sürecinde 'mükemmel anneleri' zorlayan bir diğer konunun ise, çocuklarının ekran başında geçirdikleri zamanın fazlalığı olduğunu belirten Akaydın, "Normal yaşamda her yaş grubuna göre uzmanlarca belirlenen ekran zamanının pandemi döneminde sıklıkla aşılması anneleri gereğinden fazla kaygılandırmamalıdır. Bu dönemde çocuklar sadece oyunlarını, derslerini ve seyrettikleri videoları değil, sosyal çevreleri ile olan iletişimlerini de ekran vasıtasıyla sürdürmektedirler. Zamanlarının tümünü evde geçiren çocuklar için özellikle de anne babanın evden çalıştığı bir ortamda, ekrandan uzak tutabilmek gerçekçi bir beklenti değildir. Bu süreçte ebeveynlerin takip etmesi gereken telefonda, bilgisayarda ve televizyonda çocukların nasıl bir içeriğe maruz kaldıkları olmalıdır." dedi.

“HERKESİN ÇOCUĞUNA AKTARABİLECEĞİ BİRÇOK BECERİSİ VARDIR”

Akaydın, tam kapanma sürecinde ailelerin hayatını kolaylaştıracak ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında şöyle dedi: "Çocuklara yaşamsal beceriler yaşlarına göre yemek yapmak, mutfakta katkıda bulunmak, ergen yaştaki bir çocuk için arabanın yağını değiştirmek, düğme dikmeyi öğretmek veya aile bütçesini hesaplamasına yardımcı olmak gibi sorumluluklar verilebilir. Herkesin çocuğuna aktarabileceği birçok becerisi vardır. Bunları çocuklara öğretmek yaşamlarını kolaylaştırıp, özgüvenlerini artırırken, birlikte güzel anılar biriktirmenize katkı sağlayacaktır. Özellikle bu dönemde aile olarak tamamen içe dönmek yerine, dış dünyada zor durumda olanlara faydalı olmak adına bir şeyler yapmak çocuklar için öğretici bir fırsat olacaktır. Dışarda az insan olduğu için yemek su bulamayan sokak hayvanlarına su ve yemek bırakmak, ihtiyacı olan ailelere birlikte erzak göndermek gibi faaliyetler yapılabilir. Ergenlik dönemindeki çocukların bireyselleşme sürecini hoş görmek, yaşadıkları ilişkisel kayıplar ve özerklik çabasını anlamaya çalışmak olası çatışmaların önüne geçecektir. Kendi evlerinde huzurlu ve mutlu olan çocukların dış dünyaya karşı da empati besleyen ve kolektif bilinç algısı yüksek bireyler olacakları unutulmamalıdır."