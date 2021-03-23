Pandemide medikal estetiğe ilgi 2 kat arttı

Medikal Estetik Hekimi Uzman Dr. Yahya Yiğit, pandemi sürecinde kliniğe gelen hasta sayısında 2 kat artış yaşandığına dikkat çekti.

Pandemiyle birlikte zor zamanlar geçiren ve pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak isteyen kadınlar, medikal estetik uygulamalarına yöneldi. Medikal estetik kliniklerine gelen kadınlar daha çok, leke tedavisi, skar tedavisi, gençleştirme uygulamaları, ameliyatsız yüz gerdirme, ameliyatsız gençleşme ve boyun germe işlemlerini tercih ediyor. Medikal estetik hekimi Uzman Doktor Yahya Yiğit, pandeminin insanlarda ciddi bir moral bozukluğuna sebep olduğunu ve kendini iyi hissetmek isteyen insanların kişisel bakımlarına yönelerek medikal estetik uygulamalarını tercih ettiğini söyledi.

“BAŞVURULAR KADIN AĞIRLIKLI”

Kadınlar, pandeminin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak için medikal estetik uygulamalarına yöneldi. Kliniklere başvuran kadınlar daha çok, botoks, dolgu, gençlik aşıları, lazer ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerine rağbet gösteriyor.

Pandemi öncesine oranla hasta sayısında iki kat artış yaşandığına dikkat çeken Yiğit, şöyle konuştu: "Yaşanan bu pandemi süreci, insanlarda ciddi şekilde bir moral bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bu da insanları kendilerini daha iyi hissetme adına bazı farklı yollara ve farklı araçlara sevk ediyor. Bunların en önemlisi de kişisel bakımlarıdır. Kişisel bakımları için en çok tercih ettikleri uygulamalar da genellikle medikal estetik uygulamaları oldu. Buna bağlı olarak biz de bu süreçte ciddi şekilde bir yoğunluk yaşamaya başladık. Geç saatlere kadar çalışıyor olmamıza rağmen, çoğu zaman randevuları yetiştirmekte zorlanıyoruz. Pandemi sürecinde yoğunluğumuz daha da arttı. Çünkü insanlar kendi kişisel bakımlarına daha fazla önem vererek daha mutlu olmak için kendilerini daha iyi hissetme adına daha fazla vakit ayırdıkları için, bu durum bize yoğunluk olarak yansıdı. Pandemi sürecinde hasta sayımız iki kat arttı diyebilirim. Her ne kadar hem kadınlar hem de erkekler kliniğimize başvursa da başvuranların kadın ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Eskiden daha ileri yaştaki kişiler bu işlemleri tercih ederken şu an 20 yaşından itibaren hemen hemen birçok insan bu işlemleri yaptırıyor. En çok yaptığımız işlemler, leke tedavisi, skar tedavisi, gençleştirme uygulamaları, ameliyatsız yüz gerdirme, ameliyatsız gençleşme ve boyun germe işlemleri oluyor."