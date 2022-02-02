Para harcamadan cilt bakımı sağlayacak 5 yöntem

Güzel ve ışıldayan bir cilde sahip olmayı kim istemez ki! Bu kez hiç para harcamadan uygulayacağınız bazı yöntemler sayesinde hayalinizi kurduğunuz cilde kavuşmanızı vadediyoruz…

Cilt bakım ürünleri satın almak için bir servet harcadıysanız, acınızı hissedebiliriz. Güzellik ucuz olsa da cebinizde bir delik açan şey onu korumaktır. Paraya değer veren biri, iyi bir cilt elde etmek için yalnızca uygun fiyatlı ve kolay cilt bakımında rahatlık bulur.

Ancak, hayallerinizdeki cilde sahip olmanın birkaç parasız yolları olduğunu biliyor musunuz? Günlük rutininizde yapacağınız birkaç değişiklik ve doğru cilt bakımına yatırım yapmak size kısa sürede kusursuz bir cilt sağlayabilir. İşte, kusursuz ve güzel bir cilt elde etmek için sağlıklı ve uygun fiyatlı cilt bakımı uygulamaları;

1. YASTIK KILIFINIZI DEĞİŞTİRİN

Göründüğü kadar ucuz olan çarşaf ve yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmek cildinizde çok fazla fark yaratabilir. Kirli çarşaflar ve yastık kılıfları, yüzde ve saçtan yağ, bakteri ve ölü deri hücreleri gibi birçok kir taşır. Yüze herhangi bir bakteri bulaşmasını önlemek için yastık kılıfını haftada bir değiştirmek önemlidir. Bu adım, sık sık sivilce oluşumunu engellemenizi sağlayacaktır.

2. YÜZÜSTÜ YATMAYIN

Uyku pozisyonunuz da cildiniz için çok fazla fark yaratabilir. Sabahları uyandığınızda ışıltı elde etmek için sırtüstü yattığınızdan emin olun. Bu sayede geceleri yüzünüzü yatağa ya da yastığa sıkıştırmazsınız. Yüzüstü uyumak ayrıca, sivilcelere ve hatta kırışıklıklara yol açabilir.

3. EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Egzersiz yaptığımızda ter ve zararlı toksinler ter şeklinde vücudumuzdan atılır. Düzenli egzersiz, vücuttaki besinlerin düzgün akışına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Egzersiz yapıyorsanız, neden bahsettiğimizi biliyor olmalısınız. Sıkı bir egzersiz setinden sonra elde ettiğiniz kızarık yanaklar ve cildinizdeki ışıltılı parlaklık rakipsizdir.

4. UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

İyi bir uyku rutini, iyi bir cilt ile doğru orantılıdır. Uyursunuz, cilt bakımına bir kuruş bile harcamazsın ve yine de harika görünerek uyanırsınız. Tıpkı tüm vücut gibi, onarım ve büyüme gibi önemli işlevlerin gerçekleştiği zaman uykunuz sırasındadır. Yetersiz uyku koyu halkalara, yorgun görünen cilde, kırışıklıklara neden olur. En iyi şekilde görünmek ve hissetmek için en az 7-8 saat yeterli uyuyun.

5. TELEFONUNUZUN EKRANINI SIK SIK TEMİZLEYİN

Sizi iğrendirmek istemeyiz ama telefonunuzun klozetinizden daha kirli olabileceği bir gerçektir. Bu nedenle, telefonunuzu alkollü bir bez ile temizleyene kadar yüzünüzden uzak tutun. Bu adım, sinir bozucu sivilcelerden kurtulmanıza ve cildinize dışarıdan zarar vermenizi önlemenize yardımcı olabilir.