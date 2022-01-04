Parlak bir cilde sahip olmanın 5 altın kuralı

Aynaya baktığınızda donuk ve kuru bir cilt görüntüsüyle karşılaşmak istemiyorsanız, bu durumu tersine çevirmenize yardımcı olacak cilt bakım kurallarını sizler için sıraladık…

Her şeyde olduğu gibi cildimiz de zamana karşı meydan okuyamıyor. Çeşitli çevresel faktörlerden, yaşın ilerlemesinden ya da tamamen genetik nedenlerden dolayı karşımıza çıkan ciltteki yaşlılık belirtileri, tüm kadınların kabusu!

Bizim dışımızda gelişen bu olayı durdurmanın da pekala yolları var. Tek yapmanız gereken bazı kuralların dışına çıkmamak ve devamlılık sağlamak. İşte, cilt yaşlanması yaşıyorsanız, görünümünü tersine çevirmek için yapmanız gerekenler:

1. CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Cildinizi iyi nemlendirmek, esnek bir cilt için ilk temeldir. Çok basit, değil mi? Kuru cilt nihayetinde donuk görünmeye başlayacaktır. Ancak bazı insanlar nemlendirici kullanmalarına rağmen ciltlerinde donukluk yaşar. Onlardan biriyseniz, cilt tipinize en uygun nemlendiriciyi bulmanız gerekir. Cilt tipinize göre formüle edilmiş, kurumaya yardımcı olabilecek ve cildinizi nemlendirebilecek bileşenlerle formüle edilmiş sonsuz çeşitlilikte nemlendiriciler arasından seçim yapabilirsiniz.

2. DOĞRU CİLT BAKIM MALZEMELERİNİ SEÇİN

Spekülatif iddialarla, test ve sertifika içermeyen ürünler satın almak uzun vadede cildinize zarar verebilir. Paranızı boş vaatlere harcamayın ve ihtiyacınız olan cilt bakım malzemeleri konusunda eğitim alın. Donuk ciltler için bir ürün satın alırken, iyi formülasyonlara sahip Niacinamide, meyan kökü ekstreleri, pirinç ekstreleri, C Vitamini gibi maddeler arayın. Her zaman, bir ürünü kullanmadan önce bir yama testi yapın.

3. PEELİNG YAPIN

Eksfoliyasyon, parlayan bir cildin anahtarı olabilir. Ölü deri hücrelerini uzaklaştırarak, cildinizin nefes almasını sağlayarak ve cilt bakım ürünlerini daha iyi çekerek hücre yenilenmesini hızlandırdığı ve yaşlanmayı önlediği bilinmektedir. Fiziksel eksfoliyanlar sizin için işe yaramazsa, cildinizin yapısına zarar vermeden cildinizi pul pul dökmek için cilt bakım asitlerini kullanmayı deneyin. Haftada bir veya iki kez hafif bir eksfoliyatör ile peeling yapmak genel cilt sağlığı için yeterlidir.

Kışın aşırı pul pul dökülmeden her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Cildinizi esnek, sağlıklı ve nemli tutacak hyaluronik asit bazlı, seramid bazlı ürünlere yatırım yapın. Doğru cilt bakım bileşenlerini seçmek gereklidir. Salisilik asit ve benzoil peroksit kullanıyorsanız pul pul dökülmeden uzak durmanız gerekir.

4. CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN

Kirlilik, cildinize düşündüğünüzden daha fazla zarar verebilir. Kirleticiler normal dengeyi bozarak kuruluk, hassasiyet, kızarıklık, akne, alerjik reaksiyonlar, saç dökülmesi, kepek ve ilgili durumlara neden olur. Cildin ve saçın canlılığını yitirmesine ve donuklaşmasına neden olurlar. Kirlilikten fiziksel koruyucu olarak bir eşarp veya şapka giyin. Yüzünüzü bariyer oluşturan bir cilt bakımı yelpazesiyle korumayı deneyin

5. MAKYAJ BİRİKİNTİLERİNDEN KURTULMAMAK

Cildinizi temizlememek, ölü hücrelerin aşırı birikmesi, cilt bakımı veya makyaj nedeniyle cildinize zarar verebilir. Cildinizin nefes alması için hafif bir temizleyici kullanmak gereklidir. Buna ek olarak, musluk suyunuzun pH'ı cildiniz için sert olabilir. Yüzünüzü yıkamayı veya son durulamayı tatlı su ile yapmayı deneyin.