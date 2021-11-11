Parlak bir cilde sahip olmanın sırlarını keşfedin

Antioksidan özelliği taşıyan besinlerin, cildin yenilenmesini hızlandırdığını ve kırışıklıkları önlemek için kolajen üretimini desteklediğini biliyor muydunuz?

Sağlıklı, canlı ve parlak bir cilde sahip olmayı kim istemez ki! Bunun için onlarca para verip aldığınız cilt bakım ürünlerini desteklemek için vücudunuzu içten arındırmanız gerekebilir. Metabolizmanızda ve cildinizde detoks etkisi yaratan besinleri diyetinize ekleyerek berraklığı yakalarken, kolajen takviyesi ile de kırışıklık oluşumunu geciktirebilirsiniz.

Aynada güzel bir görüntüyle karşılaşmanın hiç de o kadar zor olmadığını anlamanızı sağlayacak bu öneriler sayesinde, kendinizle yeniden barışabilirsiniz. Unutmayın, hiçbir iyileşme bir günde gerçekleşmez; cildinizdeki farklı yakalamak için vücudunuza süre tanıyın…

YEŞİL ÇAY İLE DETOKS ETKİSİ YARATIN

Vücudumuzu toksik maddelerden arındırmak için faydalandığımız detoks suyunun cilt ve saç sağlığı için de olumlu etkileri vardır. Yeşil çay ise, güçlü antioksidan özelliğiyle yaşlanmanın cilt üzerinde oluşturduğu etkileri azaltmaya yardımcı olur.

Günlük tükettiğimiz suyun içerisine 2 poşet yeşil çay, 1 adet çubuk tarçın, 2-3 dilim elma ve limon dilimleri atarak detoks suyu tüketmek kilo vermenize, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve daha mutlu olmanıza yardımcı olur.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYİN

Kolajenin vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından biridir. Kolajen saçımızda, yüzümüzde, tırnaklarımızda, kısacası vücudumuzun birçok yerinde bulunan bir proteindir. İlerleyen yaşlarda vücudun kolajen üretimi azalır. Ayrıca sigara, alkol tüketimi, yetersiz uyku, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kolajen kaybına sebep olur. Bu yüzden kolajeni takviye olarak almak çok önemlidir.

GLUTATYON İLE ARININ

Sağlıklı olmak ve vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında en önemlisi olan glutatyonun vücuttaki en güçlü antioksidandır. Sağlıklı olmamızı ve vücudumuzun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında önemli bir yeri olan glutatyonun eksikliği, sadece erken yaşlanmaya neden olmakla kalmayıp, kronik yorgunluktan diyabete, kalp damar hastalıklarından Alzheimer, Parkinson, demans gibi sinir sistemi hastalıklarına ve kansere kadar pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Lahana, karalahana, enginar, karnabahar, ıspanak, sarımsak, soğan, kimyon, zerdeçal, avokado, kuşkonmaz, greyfurt, havuç gibi gıdalar glutatyon içeren ve vücutta glutatyon üretimini sağlayan besinler arasında olup tüketilmesi oldukça fayda sağlamaktadır.

SU İÇMEK CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Hayatın temel parçası olan suyun aynı zamanda cilt için de önemli getirileri vardır. Suyun hücrelere besin ve oksijen taşıdığı, cildimizi nemlendirerek taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz olmasını sağlarken aynı zamanda cildimizdeki kırışıklıkları giderir. Bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı sıvı kesinlikle tartışmasız sudur.