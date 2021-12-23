Parlak ve uzun saçların sırrı; çinko

Yoğun iş programları ve stresle birlikte saçlarınızın zayıfladığını ve döküldüğünü düşünüyorsanız, beslenme programınıza çinko ilave ederek sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

Hangi saç şampuanını alacağınızı düşünmek bir noktada yeterli değildir. Her gün tabağınıza koyduğunuz şeye eşit miktarda dikkat etmeniz gerekiyor. Saç beslenmesi, sağlıklı saçlar için gerekli olan doğru miktarda vitamin ve mikro besinleri alarak vücudunuza koyduğunuz şeyden başlar.

Saçın canlanması ve yeniden çıkması kolay olmaz, ancak vücudunuza uygun miktarda çinko, biotin, diğer saç dostu vitaminler ve kendini sevmeyi sağlamak gereklidir. İncelen saçları tersine çevirmenin bir yolunu aramaya başlamadan önce aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler var!

ÇİNKONUN VÜCUTTAKİ ROLÜ

Çinko, saç dokularının inşasında ve onarılmasında ayrılmaz bir rol oynar ve foliküllerin etrafındaki yağ bezlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Çinko eksikliği, saç köklerinin protein yapısında değişikliklere neden olarak bütünlüklerini zayıflatarak yeni saçların normalden daha hızlı dökülmesine neden olur. İnsanların çinko açısından zengin bir diyetle saç rengini, dokusunu ve gücünü artırabilir.

Çinko özel mikro besin maddesi, DNA ve RNA üretiminde çok önemli bir rol oynar, folikül hücrelerinin verimli bir şekilde bölünmesi için bir gerekliliktir ve saç büyüme döngüsü boyunca gelişmiş bir anagen aşamasına yol açar. Çinko ayrıca fiziksel büyüme, bağışıklık, yara iyileşmesi, gelişme ve daha fazlası gibi karmaşık vücut fonksiyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Erkek tipi kellik ile ilişkili steroid oluşumunu engeller.

Bu nedenle, çinko eksikliğini uzak tutmak daha iyidir, ancak her iki tarafta da yürümek için her zaman ince bir çizgi vardır, çünkü yüksek dozda çinko tüketmek daha fazla saç dökülmesine neden olabilir.

ÇİNKO İLE GÜZELLİĞİNİZİ YAKALAYIN

Çok fazla bilinmese de, uzun ve gür saçlar sağlıklı beslenmenin mükemmel bir işaretidir. Bu nedenle, saçınızı korumak ve gösteriş yapmak için bu mikro besinin doğru dengesi oldukça önemlidir. Beslenme ve bakım her zaman el ele gider.

Diyetinize dikkat etmek ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek sadece vücudunuz için değil saçlarınız için de önemlidir. Herhangi bir vitamin veya mineralin fazlalığı vücut üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Yüksek düzeyde çinkonun varlığı, diğer minerallerin emilimini etkiler, testosteron üretimini teşvik eder ve saç incelmesine ve saç dökülmesine yol açan diğer hormonal dengesizliklere yol açar.

İnsan vücudunda bulunan esansiyel bir eser element olan çinko gereklidir, ancak daha düşük miktarlarda. Ortalama bir yetişkin erkek günde 11 mg çinkoya ihtiyaç duyarken, yetişkin bir kadın her gün 8 mg çinko almalıdır.

Sağlıklı bir diyet, bu gereksinimleri karşılamanızı sağlar, ancak gastrointestinal bozukluklar, vejetaryenlik, alkolizm, hamilelik vb. gibi bazı durumlar vücutta çinko seviyelerinin düşmesine neden olabilir.

ÇİNKO SEVİYENİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Vücut doğal olarak çinko üretmez, bu nedenle gıdalardan veya diğer takviyelerden alınması gerekir. Neyse ki çinko içeren her çeşit lezzetli yiyecek var. İstediğinizi yiyebilir ve takviye olmadan düzenli ve sağlıklı bir diyetle yeterince çinko alabilirsiniz.

İşte, saç sağlığı için harikalar yaratabilecek birkaç doğal çinko kaynağı:

- Karides, yengeç ve ıstakoz gibi deniz ürünleri,

- İstiridye,

- Kırmızı et ve kümes hayvanları,

- Kabak çekirdeği,

- Nohut,

- Kaju fıstığı,

- Badem,

- Yumurta sarısı,

- Süt ve Soya ürünleri.

Tam tahıllı ekmek, baklagiller veya tahıllar gibi bitki bazlı gıdalar da çinko bağlayan ve kan dolaşımımıza emilimini engelleyen fitatlar içerir. Yapılan araştırmalara göre, hayvansal proteinler, bitki bazlı veya gıda bazlı kaynaklara kıyasla en iyi çinko kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, bitki bazlı yemekler veya vegan diyeti tüketen kişilerde genellikle çinko eksikliği ve ardından saç dökülmesi riski daha yüksektir. İşte tam bu noktada doğru vitamin takviyesi devreye girebilir.