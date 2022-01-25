PCOS tedavisinde sıklıkla yapılan 7 hata

Polikistik Over Sendromunu kontrol altına almak için uyguladığınız yöntemlerin doğru olup olmadığını ve dikkat etmeniz gerekenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Polikistik Over Sendromu (PCOS), halihazırda, bazen kadınların hata yapmasına yol açan çeşitli mitler ve yanlış anlamalarla çevrilidir. Sadece PCOS'lu kadınlar, kontrol altında olmayan PCOS semptomlarıyla uğraşırken kendi sağlığını korumanın ne kadar zor ve zor olduğunu bilir. Bu nedenle, bu durumun, semptomlarının ve doğru bilgilerle onu tedavi etmenin yollarının farkında olmanız önemlidir.

PCOS, yumurtalıkların yüzeyinde sıvı dolu kistlerin ortaya çıktığı hormonal bir hastalıktır. Bu, kardiyovasküler hastalıklar, doğurganlık sorunları, adet sorunları ve tip 2 diyabet gibi belirli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bununla birlikte, PCOS kilo alımına, saç incelmesine, hirsutizme, akneye ve çok daha fazlasına neden olabilir. Durumu yönetmek, kilo vermek ve aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, PCOS'u tersine çevirmenin en iyi yolu olarak kabul edilir.

PCOS'lu kişilerin bunu yönetmek için yapma eğiliminde oldukları birçok hata vardır. Hata yapmak sorunlara neden olabilir ve hatta durumunuzu daha da kötüleştirebilir. İşte, PCOS'lu her kadının kaçınması gereken hatalar;

1. RASTGELE DİYETLER DENEMEK

PCOS'lu kadınlar, özellikle semptomları yönetilmediğinde, kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon ve endometriyal kanser riski daha yüksektir. Glutensiz diyetler, süt içermeyen diyetler veya moda diyetler gibi farklı diyet türlerini rastgele denemek yarardan çok zarar verebilir. Diyet planınız her zaman bir uzman tarafından önerilmelidir. Bu nedenle, bunu yapmaktan kaçının.

2. KİLO VERMEYİ ÇÖZÜM OLARAK GÖRMEK

Sadece kilo vermeye odaklanmak PCOS'u tedavi etmenin yolu değildir. Kadınlar genellikle kilo vermenin PCOS'u iyileştirmenin tek çaresi olduğuna inanır. Böylece herhangi bir diyet planına da rastgele başlıyorlar. Kilo alma gibi semptomlarınızı iyileştirmeye çalışmak PCOS'u yönetmek için önemlidir, ancak tek çözüm bu değildir. Bir uzmanın talimatlarını izleyin. Bunu yapmamak sizin için riskli olabilir.

3. TAKVİYE KONUSUNDA AŞIRIYA KAÇMAK

PCOS'unuz varsa, takviye almanız gerekir. Aslında, piyasada PCOS'tan çok ihtiyaç duyduğunuz rahatlamayı sağladığını iddia eden birçok takviye var. Ancak doktor tavsiyesi olmadan takviyeleri tüketmek zararlı olabilir. Ayrıca, aynı anda çok fazla takviye alırsanız, bunun size bazı yan etkileri de olabilir. Doktorunuzun sizi değerlendirdikten sonra size takviye önermesine izin verin.

4. AĞIR EGZERSİZ

Sadece şişkinlikle savaşmak için, birçok kadın egzersiz yaparken denize girme eğilimindedir. Yüksek yoğunluklu antrenman yaparlar ve spor salonunda çok zaman geçirirler. Yavaşça başlamanız ve ardından egzersiz süresini kademeli olarak artırmanız gerekecektir.

5. DUYGULARINI AÇIKLAMAMAK

PCOS'lu kadınlar, tüylenme, akne ve kilo alma gibi çeşitli semptomlar nedeniyle genellikle stresli, endişeli, depresif, sinirli, sinirli ve utangaç olacaktır. Duygularıyla başa çıkmakta zorlanabilirler. Ancak PCOS'un kadınların büyük çoğunluğunda görülen yaygın bir durum olduğu bir gerçektir. Stresinizi atmaya çalışın ve yalnızlıktan kaçının. Aileniz, arkadaşlarınız ve partnerinizle ne hissettiğinizi tartışın.

6. SADECE SEMPTOMLARI ELE ALMAK

Kişinin sadece semptomları değil, semptomların kök nedenini tedavi etmesi hiç de kolay değildir. Sadece semptomları tedavi etmek şu an için size rahatlama sağlayacaktır. Örneğin, sadece sivilce gibi PCOS semptomlarını merhem kullanarak tedavi etmeyin. Bunun arkasındaki sebebin PCOS olduğunu biliyorsanız, tedavi etmeye çalışın.

7. AYNI ANDA HERŞEYİ DEĞİŞTİRMEK

PCOS teşhisi konulursa anormal adet görme, düzensiz adet dönemi, obezite, kısırlık, akne, koyu lekeler, yağlı cilt, saç dökülmesi ve istenmeyen tüyler yaşayabilirsiniz. Sadece bu değil, aynı zamanda kan şekeri seviyenizi de engelleyebilir. PCOS'u yönetmek için tüm bu semptomları yönetmek söz konusu olduğunda, diyetinizde, egzersiz rutininizde ve yaşam tarzınızda rastgele veya çok fazla değişiklik yapmak sizin için biraz riskli olabilir.