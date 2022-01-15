PCOS ve endometriozis hastalıkları nasıl ayırt edilir

Birbiriyle sıklıkla karıştırılan polikistik over sendromu (PCOS) ve endometriozis arasındaki farklılıkları anlamanızı sağlayacak ipuçlarını ve tedavi yöntemlerini sizler için araştırdık…

Kadınların karşılaştığı çeşitli sağlık savaşları arasında iki yaygın durum polikistik over bozukluğu (PCOS) ve endometriozisdir. Dünyada PCOS ve endometriozis hastalıklarından muzdarip çok sayıda kadın vardır. Her iki durum da üreme çağındaki kadınları etkiler ve adet döngüsünü etkiler.

Bu iki koşul genellikle birbirinin yerine kullanılır veya insanların kafası karışır. Bununla birlikte, her iki durumun da farklı nedenleri, semptomları ve tedavileri vardır. İşte, polikistik over sendromu ve endometriozis arasındaki farklılıkla;

PCOS VE ENDOMETRİOZİS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS)

Pcos, üreme çağındaki kadınlarda görülen hormonal bir durumdur ve adet düzensizlikleri, akne, kıllanma ve obeziteye yol açar. Polikistik over sendromu olan kadınlar daha yüksek miktarda erkek hormonuna (androjenler) sahip olma eğilimindedir. Aşırı androjen, yüzde saç büyümesine ve saç dökülmesine neden olur. Polikistik over sendromunun diğer endişe verici semptomları, ruh hali değişimleri, anormal adet döngüleri ve kilo alımıdır. Ayrıca, PCOS, insülin direncinin yanı sıra daha yüksek kan şekeri seviyeleri ile de ilişkilidir.

ENDOMETRİOZİS

Endometriozis, rahmin astarını oluşturan dokuya benzer dokunun rahmin dışında büyüdüğü görülen bir hastalıktır. Genellikle fallop tüplerini, yumurtalıkları ve seviyelerin içini etkileyebilir. Bu doku kalınlaştıkça, parçalanırken ve her adet döngüsünde kanarken ve vücudun içinde sıkışıp yara izine neden olurken endometriyal doku gibi davranır. Semptomlar şiddetli adet krampları, sırt ağrısı, adetler arası ağrı, ağrılı cinsel ilişki ve kısırlıktır.

UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Her iki durum da eşit derecede endişe vericidir, kişinin adetini etkiler ve kadınlarda kısırlığa yol açabilir. Bu koşullara aynı anda sahipseniz, endişeli, stresli, depresif ve sinirli olursunuz. Bu iki durumun örtüşen semptomları olduğundan, birinin PCOS mu yoksa endometriozis mi olduğunu bilmek zor olacaktır. Bu yüzden bir doktora gitmek önemlidir.

PCOS, insülin direnci nedeniyle diyabet öncesi bir durumdur. Doktor tarafından size insülin duyarlılaştırıcı ilaçlar ve hormonal dengesizlikleri yönetmek için hormon tedavisi verilecektir. Tedavinin yanı sıra, tüm hayati besinleri içeren dengeli bir diyet yemek, abur cubur, baharatlı, yağlı, konserve ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, günlük egzersiz yapmak ve optimum kiloyu korumak gibi belirli yaşam tarzı değişikliklerine bağlı kalmanız gerekecektir.

Hormon tedavisi, endometriozis nedeniyle ortaya çıkan ağrıyı azaltarak da işe yarayabilir. Doktor ayrıca çikolata kistleri (aynı zamanda adet kanıyla dolu kistler olan yumurtalık endometriomaları olarak da bilinir) için gerekirse ameliyat olmanızı isteyebilir. Doğurganlık önemli bir husustur ve bu durum teşhis edildikten sonra hamileliği planlamak için zaman kaybedilmemelidir. Danışmanlık, hastalığı ve sonuçlarını anlamak için çok önemlidir.