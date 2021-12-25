Pilates yapmanın zihninize sağladığı 7 olumlu etki

Düzenli olarak pilates yapmanın sadece vücudunuza değil, zihninize de birçok fayda sağladığını ve iyileştirici özellikleri olduğunu biliyor muydunuz?

Birçok araştırmacı, egzersiz yapmanın ve fiziksel olarak aktif olmanın sadece vücut için değil, aynı zamanda zihin için de iyi olduğunu defalarca kanıtladı. Hatta birçok psikolog hastalarına semptomları yönetmek için egzersiz reçete etmelerini önerir.

Pilates öğrenmek, koşma veya ağırlık kaldırma gibi diğer birçok egzersiz türünden zihinsel olarak daha zordur. Bunlar da faydalıdır, ancak pilates beyin sağlığını iyileştirmek için iki önemli faktörü birleştirir: fiziksel aktivite ve yeni beceriler öğrenmek. Gelin birlikte pilatesin zihinsel sağlığı nasıl iyileştirdiğine bir göz atalım;

1. HAFIZANIZI GELİŞTİRİR

Yapılan bir araştırmaya göre, pilates yapanların dikkatli bir seanstan sonra aerobik yapanlara kıyasla daha üstün beyin fonksiyonlarına sahip olduklarını bulunmuştur. Kan dolaşımını düzenlemesiyle bilinen pilates hafızanız için de oldukça önemli bir yere sahiptir.

2. BEYNİNİZİ EĞİTİR

Yeni aktiviteler öğrenmenin beynimizi sağlıklı yaptığı kanıtlanmıştır, çünkü bizi yeni şeyler öğrenmeye zorlar. Birkaç çalışma, bir pilates rutininde yeni bir hareket veya değişiklik öğrenmenin, bedeni ve zihni aynı anda zorlayarak tam da aradığımız etkiyi sağladığını kanıtlamıştır.

3. SİNİR SİSTEMİNİZ DAHA İYİ ÇALIŞIR

Sağlıklı bir sinir sistemi, beyniniz ve vücudunuzun diğer bölümleri arasında daha iyi koordinasyon anlamına gelir. Aynı zamanda stresle mücadele ve ruh halini yükselten hormonların salınmasına da yardımcı olur.

4. DUYGULARINIZI DİZGİNLER

Pilates, dikkatinizi vücudunuza odaklamanızı sağlar. İsteseniz de istemeseniz de, eğer pilatesle koordinasyon çalışması yapıyorsanız veya eğitmeninizin bahsettiği, çekirdeğinizde bir içsel zehri görselleştiriyorsanız, zihninizi dikkat dağıtıcı şeylerden temizlemeniz muhtemeldir.

5. STRESİ VE GERGİNLİĞİ GİDERİR

Pilates, hafif germe ve kademeli kondisyonlama yoluyla kaslarda oluşan stresi azaltır. Sinir yorgunluğu ve gerginlikten arınmış bir vücut, modern yaşam tarzının tüm karmaşık sorunlarını başarıyla karşılayabilen, dengeli bir zihni barındırmak için doğanın sağladığı ideal barınaktır.

6. YARATICI OLMANIZI SAĞLAR

Meditasyon uygulamalarının ve egzersizin yaratıcılığı geliştirdiği ve çok çeşitli duygularımızı yönetmemize yardımcı olduğu söyleniyor. Pilateste ikisini birleştirdiğimizde hem bedenimiz hem de zihnimiz için daha iyi bir sonuç alıyoruz.

7. UYKU PROBLEMLERİNİ ÇÖZER

Uyku eksikliği, çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Birkaç araştırmaya göre, pilates hem erkek hem de kadınlarda 40 yaşın altındaki insanlar için uykuyu iyileştirebilir. Uyku problemlerinin ortaya çıkardığı zihinsel sonuçlarından kurtulmanın yolu pilatesten geçiyor.