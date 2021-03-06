Pirinç tüketmenin bilinmeyen 7 faydası

Japon Mutfağı’nın temelini oluşturan pirinç lapasının vücudumuz için sağladığı faydalara inanamayacaksınız…

Geçmişte, Japonya'daki sıradan insanlar fazla pirinç yiyemiyorlardı, çünkü çoğu asiller için ayrılmıştı ve Japon çiftçiler vergilerini ödemek için pirinç bile kullanıyorlardı. Bugün, pirinç eriştesi, suşi veya kızarmış yumurtalı yapışkan pirinç olmadan Japon mutfağını hayal edemiyoruz. Bu lezzetli ve oldukça besleyici tahıl, mutfak raflarımızda da yerini aldı. Yemeklerin yanında garnitür olarak yediğimiz pirinç düzenli olarak ekmek yerine haşlanarak tüketildiğinde, aslında, vücudunuza birçok şaşırtıcı şekilde fayda sağlayabilir. Japonların uzun yaşamasının etkenlerinden biri olan pirinç tüketimi hakkında bilmedikleriniz...

1. KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Bir süredir kilo verme arayışındaysanız, bir tabak pirinç tam da ihtiyacınız olan besin kaynağı olabilir. Pirinç, yağ ve sodyum açısından düşük ve lif bakımından yüksek olduğundan, kilo verme diyetinize harika bir katkı olabilir. Kahverengi pirinç yiyenlerin daha hafif olduğu ve ekstra kilo alma şansının daha düşük olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, kilo verilmek isteniyorsa beyaz pirinç iyi bir seçenek olmayabilir.

2. DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZE YARDIMCI OLUR

Japon kadınlar ciltlerini pürüzsüz ve genç tutmak için pirinç suyu kullanırlar, ancak düzenli olarak pirinç yemek de saati durdurmanıza yardımcı olabilir. Pirinç, cilt hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan ve hatta mevcut kırışıklıkları giderebilen birçok antioksidan içerir.

3. KALBİ SAĞLIKLI TUTAR

Düzenli olarak pirinç yemek, kalbinizin sağlığını iyileştirmenin doğal ve lezzetli bir yoludur. Doğal bir anti-enflamatuar olduğu için kan damarlarının içinde plak oluşumunu önler ve kalp krizi veya felç gibi belirli kalp rahatsızlıkları için risklerinizi azaltır. Pirinç ayrıca çeşitli kalp hastalıklarıyla savaştığı kanıtlanmış flavonoidler bakımından da yüksektir.

4. YÜKSEK KAN ŞEKERİNİ DENGEELER

Yüksek kan şekerinden muzdarip olan herkes için pirinç yemek bununla savaşmanın iyi bir yoludur. Ancak kahverengi pirinci tercih etmek daha iyidir, çünkü yaklaşık 3 kat daha fazla lif içerir ve protein bakımından daha yüksektir. Beyaz pirinç yerine kahverengiyi seçmek size tokluk hissi verir ve günde sadece 200 gram yemek, sağlıklı bir kan şekeri seviyesini desteklemenize yardımcı olabilir.

5. SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Pirinçteki yüksek lif içeriği de kabızlığı azaltabilir ve sindirim sisteminizi düzenlemeye yardımcı olabilir. Doğal bir idrar söktürücü görevi gördüğü için vücudunuzu temizler ve toksinleri sisteminizden atarak böbreklerinize de fayda sağlar.

6. SİNİR SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Düzenli olarak pirinç yerseniz, sinir sisteminiz de faydalarını görecektir. Vücudumuzun sinir sistemi, sağlıklı kalmak için farklı B vitaminlerine ihtiyaç duyar ve pirinç birçok türde B vitamini içerdiğinden vücudunuza ihtiyacı olan vitamin takviyesi gerçekleştirir.

7. ENERJİ SEVİYENİZİ YÜKSELTİR

Egzersizlerinize devam etmek için bir enerji içeceği içmeye alışkınsanız, bunu bırakın çünkü pirinç enerjinizi artırmanın en sağlıklı yollarından biridir. Vücudumuzun karbonhidratlara ihtiyacı vardır, böylece onları enerjiye dönüştürebilirler. Pirinç, sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin olduğu için, kendinizi yorgun ve tükenmiş hissettiğinizde kurtarıcınız olabilir.