Planlı gebeliklerde yapılması önerilen 11 tetkik

Gebelik öncesinde bazı testleri ve taramaları yaptırmak, özellikle 30'u geçtiyseniz olası komplikasyonları belirlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir anne sağlıklı bir bebek doğurur. Sağlıksız yaşam tarzları ve stres seviyeleri nedeniyle 30'lu yaşlardaki kadınların, sorunsuz ve sağlıklı bir hamilelik sağlamak için düzeltilmesi veya optimize edilmesi gereken gizli tıbbi sorunları olabilir.

Bu tarz durumlar, gebeliği planlamaya başlamadan önce hamilelik öncesi testleri seçmenin önemini vurgular. İşte, gebelik öncesinde her anne adayının yaptırması önerilen tetkikler şunlardır:

1. TAM KAN SAYIMI

Genç kadınlarda en yaygın sorunlardan biri olan düşük hemoglobin veya anemiyi tespit eder ve diyet veya ilaçlarla kolayca düzeltilebilir.

Rhesus negatif kan grubuna sahip bir kadını tanımlamaya yardımcı olur. Rhesus negatif hamile bir kadının doğum sırasında ve sonrasında Anti-D enjeksiyonlarına ihtiyacı olacaktır.

2. TİROİD HORMON PROFİLİ

Tiroid hormonu vücudumuzun genel refahını, doğurganlığını ve adet döngülerini korumaya yardımcı olur. Yetersiz çalışan bir tiroid bezi (hipotiroid); kilo alımına, saç dökülmesine ve kısırlığa neden olabilir. Dış tiroid hormonu takviyesi, hamilelik sırasında fetüsün kendiliğinden gebe kalmasına ve nörogelişmesine yardımcı olur.

3. AÇLIK VE TOKLUK KAN ŞEKERİ

Ülkemizdeki beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı sorunları nedeniyle yaygın halk sağlığı sorunlarından biri olan diyabeti tespit etmek iyi olur. Erken teşhis, diyet ve egzersizlerle yönetilmesine yardımcı olur. Hamilelik öncesi düzensiz glikoz metabolizması, Gestasyonel Diyabete ve makrozomik veya büyük bebeklere yol açabilir. Gebelik döneminde ve ilk üç aylık dönemde yüksek şeker seviyeleri, gelişimsel kusurlara yol açarak fetüs için zararlı olabilir.

4. ENFEKSİYON TARAMASI

HIV, Hepatit B, VDRL testleri sadece sizi değil, ailenizi de etkileyebilecek uykuda olan enfeksiyonları tespit etmenize yardımcı olur. Bitmiş olmalarına rağmen, mevcut tedaviler, bir bireyin sağlıklı bir şekilde hastalık başlangıcını uzak tutmasına yardımcı olabilir.

5. HEPATİT B’YE KARŞI AŞILAMA

Hepatit B'ye karşı aşılama, hamilelikten önce önerilebilir. Bir kadın HIV için pozitif test ederse, hamilelik sıfır veya en az viral yükte zamanlanabilir, böylece hastalığın plasenta yoluyla bebeğe bulaşması en aza indirilir.

6. RUBELLA IGG ANTİKORLARI

Bu, kadının hamilelikte düşüklerin yaygın nedenlerinden biri olabilecek kızamıkçık (Alman Kızamık) enfeksiyonuna karşı korunup korunmadığını bilmeye yardımcı olabilir. Kadına duyarlı ise kızamıkçık aşısı seçeneği sunulabilir. Gebeliğin aşılamadan sonra en az bir ay ertelenmesi tavsiye edilir.

7. VARİCELLA-ZOSTER IGG ANTİKORLARI

Özellikle bir kadın, öğretmenler gibi küçük çocuklarla zaman geçiyorsa Varicella-zoster IgG antikor kontrolü önerilebilir. Bu enfeksiyona karşı aşılama, doğmamış bir çocuğun korunmasına yardımcı olur.

8. TOKSOPLAZMA ANTİKOR TESTİ

Bir kadının kedi evcil hayvanları varsa bu yararlı olacaktır. Hamilelikte Toksoplazmoz enfeksiyonundan korunmak için kadınlara bu evcil hayvanların çevresinde öz bakım konusunda uygun bir tavsiye verilebilir.

9. TALASEMİ TARAMA TESTİ

Bu, bir kişinin düşük hb'ye neden olabilecek Talasemi Hb'sinin bozuk olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Pozitif ise, bebeğinizin aynı gene sahip olma olasılığı yüzde 25'tir. Bu nedenle, doğmamış çocukta tam Talasemi risk hesaplaması için kocanın test edilmesi gerekir.

10. PAP SMEAR

Bu test genellikle bir jinekolog tarafından iç muayene sırasında rahim boynu kanseri (serviks) taraması için yapılır. Hücrelerin iç deriden alınmasına ve daha sonra anormal hücreleri almak için mikroskop altında taranmasına yardımcı olur. Bu test, kanser öncesi hücrelerin belirlenmesine yardımcı olur, böylece kanser başlamadan tedaviye başlanabilir. Testi en az 3 yılda bir yaptırmak gerekiyor.

11. PELVİS VE GENİTAL ORGANLARIN ULTRASONU

Bu, yumurtalıkların, miyomların veya poliplerin (rahim iç cildinde cilt etiketleri) kistleri veya su dolu şişmesi gibi sorunları aramaya yardımcı olur. Hamilelik planlanmadan önce bu sorunların tedavisi gerekebilir. Bazen genç bir kadında teşhis edilemeyen ve olumsuz bir hamilelik sonucu olabilecek gelişimsel sorunları tespit etmeye yardımcı olur.