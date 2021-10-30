PMS etkilerini hafifleten 10 besin kaynağı

Beslenmenizde yapacağınız birkaç değişiklik sayesinde, regl döneminde psikolojik ve fiziksel huzursuzluğu hafifletebileceğinizi biliyor muydunuz?

Her zaman adet dönemlerinin bizim için ne kadar kolay olmadığından şikayet ederiz. Ancak sorunun kendi içimizde olduğunu asla fark etmeyiz ve sadece adet döngümüzü suçlamak yerine, aslında bu konuda bir şeyler yapmalıyız.

Doğru yiyecek seçimi PMS semptomlarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Sadece rahat kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi pek çok yönden iyileştirir. Bunun nedeni, içinde bulunan besinlerdir. Pek çok kadının adet döngüsü sırasında yaşadığı semptomlar, diyette mikro besinlerin tüketimi ile ele alınabilir. Mikrobesinler, yani vitaminler ve mineraller, vücudun metabolizmasını hücresel seviyelerde düzenlemeye yardımcı olur. Böylece onları diyete dahil etmek semptomları hafifletmeye yardımcı oluyor. İşte, adet dönemleriyle başa çıkmanıza yardımcı olacak besin kaynakları;

1. DEMİR

Ağır kanaması olan kadınların demir düzeylerinin düşük olması muhtemeldir. Çalışmalar, demir takviyesinin sadece anemi ile başa çıkmaya yardımcı olmadığını, aynı zamanda hemoglobin konsantrasyonunu arttırdığını ve yorgunluğu azalttığını göstermektedir. Ispanak, amaranth yaprakları, fasulye, kırmızı et ve filiz gibi demir açısından zengin yiyecekler yiyin. Demir emilimini artırmak için limon, amla, narenciye gibi C vitamini kaynağı eklemek gerekir.

2. MAGNEZYUM

Rahim düz kaslarını gevşetmeye ve dismenoreyi (menstrüel kramp) azaltmaya yardımcı olur. Sakinleştirici bir etkiye neden olur ve stresi azaltır. Diyete yeşil yapraklı sebzeler, fındık, kabak çekirdeği, keten tohumu, fındık ve çikolata eklenebilir.

3. ÇİNKO

Çinko, östrojen ve progesteron reseptörleri için bir kofaktör olarak kullanılır. Çinko ağrıyı ve adet kramplarını gidermeye yardımcı olur. Yumurtalar, tahıllar, baklagiller, fasulye ve kabak çekirdeği iyi çinko kaynaklarıdır.

4. KALSİYUM

Kalsiyum, adet sıkıntısı ile ilişkili semptomların giderilmesinde işlevsel bir role sahiptir. Besin, davranış değişikliklerini azaltmaya yardımcı olur ve adet öncesi aşamada su tutulmasını hafifletir. Badem, yoğurt ve tohumlar iyi kalsiyum kaynaklarıdır.

5. D VİTAMİNİ

Kalsiyum homeostazı D vitamininden etkilenir. D vitamini takviyesi ağrının yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Tahıllar, meyve suları gibi güçlendirilmiş gıdalar diyete eklenebilir.

6. B6 VİTAMİNİ

B6, yeni kırmızı kan hücreleri oluşturmaya, oksijen taşımaya ve ruh hali değişimleriyle başa çıkmaya yardımcı olur. Yumurta, nohut, avokado, fındık ve tohum gibi yiyecekleri yiyin.

7. FOLİK ASİT

Bu besin, kansızlığın üstesinden gelmeye ve adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir. Yapraklı sebzeler, avokado, fasulye, kereviz, kuşkonmaz, brüksel lahanası iyi folik asit kaynaklarıdır.

8. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Anti-inflamatuar omega-3 yağ asidi gıdaları, vücutta prostaglandin adı verilen inflamatuar bir kimyasalın neden olduğu baş ağrılarını ve krampları gidermeye yardımcı olur. Balık, ceviz, keten tohumu ve soya omega-3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır.

9. E VİTAMİNİ

Peroksidasyonu azaltmaya ve dismenore şiddetini hafifletmeye yardımcı olan bir antioksidan özelliğe sahiptir. Hormonları dengelemeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Kuruyemiş ve tohumlar iyi E vitamini kaynaklarıdır.

10. LİFLİ GIDALAR

Lifli gıdalar, adet kramplarını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan östrojen seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Sebzeler, meyveler, filizler, kepekli tahıllar, yulaf iyi lif kaynaklarıdır.