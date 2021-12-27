Polikistik over sendromuna iyi gelen 5 tohum

Kadınların çoğunun hayatlarının bir döneminde yaşadıkları polikistik over sendromunu hafifletmeye yarayacak sağlıklı tohumları sizler için sıraladık…

Kilo yönetimi sorunları, düzensiz adet döngüsü; cilt sorunlarına, zihinsel sağlık sorunlarına, insülin direncine, polikistik over sendromu (PCOS) neden olabilecek, gerçekten de genel sağlığınıza zarar verebilecek bir hastalıktlardır. PCOS'un kesin nedeni henüz bilinmemektedir ve ne yazık ki bunun tedavisi yoktur. Ancak bununla uğraşıyorsanız, durumu tersine çevirmek için tıbbi müdahalenin vazgeçilmez olduğunu zaten biliyorsunuzdur.

Yapılan araştırmalar, yaşam tarzı ve diyet değişikliklerinin polikistik over sendromu üzerinde etkili olduğunu buldu. Diyet söz konusu olduğunda, tohumlar bir besleyici güç merkezi ve PCOS'lu kadınlar için dost olan bir süper besindir. Yağ asitleri, omega-3, lif, protein, vitaminler ve mineraller gibi temel besinler açısından zengin, düzenli olarak tohum tüketmek, kilo kontrolünün yanı sıra hormonal dengesizliği de yönetebilir. İşte, PCOS ile yolculuğunuzu kolaylaştırmanızı sağlayacak bazı tohumlar;

1. KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği; magnezyum, antioksidanlar, fosfor, bakır, demir, çinko, protein, tekli doymamış yağlar ve A vitamini ile doludur ve bunlar PCOS'tan muzdarip kadınlara sağlık yararları sunar. Bu tohumlara sahip olmanın menopozdan sonra da osteoporoz olasılığını azaltacağını biliyor muydunuz? Ayrıca, hormonal dengenin korunmasına ve genel refahın iyileştirilmesine yardımcı olurlar.

2. KETEN TOHUMU

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri ve lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Bunlar, PCOS'lu kadınlarda şişkinliğe, ruh hali değişimlerine, kramplara, meme hassasiyetine ve hatta akneye yol açabilecek aşırı östrojen üretimini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Sadece bu değil, keten tohumu yumurtlamayı iyileştirmeye ve göğüs ağrısı ve kramp gibi yaygın PMS semptomlarını azaltmaya da yardımcı olur.

3. CHİA TOHUMU

PCOS diyetinize chia tohumları da ekleyebilirsiniz. Chia tohumları omega yağ asitleri ve lif bakımından zengindir ve hormonal dalgalanmalara, ruh hali değişimlerine ve metabolik sendroma yardımcı olabilir. Bu sihirli tohumlar aynı zamanda kişinin adet dönemlerini düzenlemesine de yardımcı olabilir. Ek olarak, chia tohumları genel sağlığınız için iyi olan kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko bakımından zengindir.

4. AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ

Ayçiçeği çekirdeği, progesteron seviyelerini artırmaya ve Premenstrüel sendrom (PMS) semptomlarıyla başa çıkmaya yardımcı olan E vitamini ile yüklüdür Bununla birlikte selenyum, lif ve protein açısından zengindirler ve PCOS semptomlarına yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptirler.

5. SUSAM

Susam tohumları, kadınlarda progesteron üretimini artıran ve şişkinlik, ruh hali değişimleri ve baş ağrıları gibi PMS semptomlarıyla baş etmeye yardımcı olan kalsiyum, magnezyum, çinko ve E vitamini içerir. Susam ayrıca, hormon bozukluklarını düzenlemeye yardımcı olan protein ile yüklenir.