Polikistik over sendromuna iyi gelen 7 besin

Hormonlardaki dengesizliklerle ortaya çıkan polikistik over sendromunu yönetmenize yardımcı olacak besinleri öğrenmeye ne dersiniz?

Polikistik over semptomlarını yönetmeye yardımcı olmanın en iyi yollarından biri, diyetinize bir göz atmak ve hangi değişiklikleri yapabileceğinizi görmektir. Polikistik over, kadınlarda hormonal dengesizlik ile karakterize en yaygın endokrin bozukluktur. Östrojen, progesteron ve androjen gibi birkaç hormonun yumurtalıkları etkilemeye başlaması küçük kistlerin oluşumuna yol açar.

Diyetin hemen hemen her sağlık sorununun çözümü olduğunu biliyoruz. Çoğu insan, sağlıklı bir diyet uygularken, otları ve baharatları diyetlerinden çıkarır ve onları sağlıksız olarak görür. Polikistik over semptomlarınızla daha iyi başa çıkabilmenizi sağlayacak, yararlı bitki ve baharat listesini sizler için hazırladık…

1. TARÇIN

Tarçın, tatlılarda, yemeklerde ve içeceklerde sıklıkla kullandığımız baharatlardan biridir. Anti-inflamatuar ve anti-diyabetik özelliklere sahiptir. Böylece polikistik over problemi olan kadınlarda kan şekerini ve kolesterolü düşürebilir ve insülin duyarlılığını artırabilir. Cinnamomum Zeylanicum olarak da bilinen tarçın, kan şekeri düzeylerini yönetmede, doğurganlığı ve insülin duyarlılığını artırmada ve yumurtalığında kist olan kadınlarda menstrüasyonu düzenlemede faydalı olabilir.

Bunun dışında tarçın, vücuttaki testosteron miktarını azaltırken hormonlarınızı dengeleyen progesteron üretimini artırmaya ve hormonları dengelemeye yardımcı olabilir. Bu hormonların hepsi polikistik over sendromunu üzerindeki oldukça etkilidir.

2. FESLEĞEN

Fesleğen, polikistik over sendromu için mükemmel bir bitkidir. Anti-androjenik, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerle yüklüdür ve yüzde aşırı tüylenmeye, akneye ve daha düşük kan şekeri seviyelerine yol açan androjenleri kontrol eder. Yani, polikistik over sendromuna yola açan hormonların dengelenmesine katkıda bulunur.

3. ZERDEÇAL

Ayurveda'ya göre zerdeçal bağışıklığı artırmaya yardımcı olur ve hatta muazzam iyileştirici özelliklere sahiptir. Bu sarı-turuncu baharatın, düzensiz dönem semptomlarını, sivilceleri, kilo alımını, yorgunluğu azaltmada yardımcı olabileceği ve hatta uyku problemlerinizi çözebileceği için polikistik over etkileri üzerinde faydaları vardır.

Doğada anti-inflamatuardır ve insülin direnci, yüksek kan şekeri seviyeleri ile mücadelede ve polikistik over sendromu olan kadınlarda HDL veya iyi kolesterol seviyelerini artırmada yardımcı olabilecek kurkumin adı verilen bir bileşik içerir.

4. ALTIN ÇİLEK

Kilo alımı veya kaybı, stres, depresyon veya dönem krampları polikistik over sendromunun yaygın semptomlarıdır. Yumurtalığında kist olan kadınlar, yumurtalıkların testosteron gibi daha fazla androjen hormonu üretmesine neden olabilecek yüksek insülin seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Bu aşırı vücut kıllarına, sivilcelere ve düzensiz dönemlere yol açabilir. İnsülin direncine sahip olmak da tip 2 diyabet riskini artırabilir. Altın çilek tüketmek polikistik over semptomlarını azaltabilir.

Yapılan bir araştırmaya göre, bu bitki stresin psikolojik ve fizyolojik belirteçlerini, serum kortizol seviyesini ve yiyecek isteklerini azaltarak stresin yönetilmesine yardımcı olur. Bu da yeme alışkanlıklarını iyileştirir ve kilo vermenin yolunu açar. Altın çilek ayrıca, polikistik over sendromunun neden olduğu saç dökülmesi probleminizi yönetebilir ve vücut şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

5. ÇEMEN OTU

Polikistik over hastaları, vücutta kullanılmadığı için kan şekerini yükselten yüksek insülin seviyelerine sahiptir. Çemen otu veya methi tohumu tüketmek, normal insülin seviyelerinin korunmasına yardımcı olur ve bu da kilo kaybına yardımcı olur.

Çemen otu ayrıca bir emmenagog olarak da sınıflandırılır. Periyotların oluşumundan sorumlu olan hormonları dengelediği ve menstrüel krampları ve PMS semptomlarını hafiflettiği bilinmektedir.

6. KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz bir Ayurveda bitkisidir. Kuşkonmazın klinik deneklerde polikistik over sendomunu azaltmada, foliküler büyümeyi, gelişmeyi ve yumurtlamayı iyileştirmede çok etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca adet döngülerinin süresinin korunmasında, döngünün ve kan akışının normalleştirilmesinde kilit rol oynar. Kadın sağlığı için gerekli besinler olan bioflavonoidler, B vitamini, kalsiyum çinko içerir. Ek olarak, doğurganlığı artırmaya yardımcı olur.

7. ZENCEFİL

Zencefil, gingerol, shogaol, paradol ve zingerone gibi hayati bileşenler içerir. Bu maddeler ise iltihabı azaltmanıza ve adet ağrısını hafifletmenize izin verebilir. Sadece bu değil, polikistik over sendromuna bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmak için etkili bir antiviral, antibakteriyel ve antioksidan içeren bir baharattır.