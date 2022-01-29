Portakal kabuğunun cilt üzerindeki 5 faydası

Kışın bolca tüketilen portakal meyvesinin kabuklarını atıyorsanız, durun! İşte, portakal kabuklarını güzellik rutininize eklediğinizde cildinizde yaşayacağınız değişimler…

Portakallar kış sezonunun en bol ve lezzetli meyvelerindendir. Portakal, kışın size getirdiği tüm kayıp besinleri telafi edebilir ve her gün enerji depolayabilir. Peki, her yaşta sevilerek tüketilen bu meyvenin kabuklarını atıyor musunuz?

Portakal kabukları meyveden daha fazla miktarda C vitamini içerir. Genellikle soyulur ve atılır, bu aromatik kabukların çöpe atılmaması gerektiğini unuturuz. Bu keskin meyvedeki antibakteriyel özellikler, onları cilt bakım rejiminize harika bir katkı sağlar.

Portakal kabukları, akneye meyilli ciltler için mükemmel bir cilt bakım bileşenidir. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi genç ışıltıyı ve pürüzsüz görünümü destekleyen önemli mineralleri barındırırlar. Kabuklar ayrıca ölü hücreleri yenileyebilir ve cildi nemlendirebilir. Portakal kabukları, kusursuz bir cilt için doğal ve cep dostu bir yol arayan herkes için mükemmel bir cilt bakımı seçeneğidir.

Portakal kabukları, diğer mutfak malzemeleriyle birlikte dudak balsamı, yüz maskesi, yumuşak ve doğal parlak bir cilt sağlamaya yardımcı olan temizleyiciler hazırlamak için kullanılabilir. İşte, portakal kabuğunun cilt bakımına sağladığı bazı faydalar;

1. CİLDİ TEMİZLER

Portakal kabuğu, mükemmel anti-inflamatuar özellikler sergiler. Bir anti-inflamatuar ilaç olan doğal bir indometasin kaynağı gibi iltihabı baskılayabilirler. Ayrıca portakal kabuğundaki flavonoidlerin zarlara nüfuz ettiği ve iltihabı iyileştirdiği bilinmektedir.

2. ÖLÜ HÜCRELERİ YOK EDER

Portakal kabuğu, siyah nokta ve lekeleri tedavi ettiği için cilt için bir nimet olarak kabul edilir. Siyah noktaların giderilmesine ve cilt gözeneklerinin tıkanmasına yardımcı olan etkili bir peeling maddesi olarak çalışır. Kurutulmuş portakal kabuğu tanecikleri, doğal eksfoliyatör görevi görür ve ölü hücreleri ve siyah noktaları nazikçe ve doğal bir şekilde yok ederek cilde ışıltı verir.

3. CİLDİ AYDINLATIR

Portakal kabukları yüzünüze parlaklık getirecektir. Ek olarak, karanlık noktaların aydınlatılmasına yardımcı olurlar. Akne izleri, koyu lekeler ve hatta pigmentasyondan şikayetçiyseniz, portakal kabuğu tozunun zengin sitrik asit içeriği sorunu çözecektir.

4. YAŞLANMAYI ÖNLER

Portakal kabuğu tozu, cildi yenileyen yeterli miktarda kalsiyum içerir. Ayrıca sebum üretimini düzenleyerek cildin fazla yağından kurtulmasıyla da bilinir. Antiinflamatuar özelliği ile cildimizi güneşin zararlarından korur. Sadece bu değil, kolajen üretimini geliştirerek cildinizi daha sıkı ve elastik hale getirirler. Böylece yaşlanmanın etkilerini tersine çevirir.

5. SİVİLCELERİ İYİLEŞTİRİR

Temizleyici, iltihap önleyici, antibakteriyel ve mantar önleyici özellikleri nedeniyle portakal kabukları, irin dolu sivilcelere ve aknelere karşı iyi çalışır. Sivilceleri kuruturlar ve daha hızlı iyileşmesini sağlarlar. Böylece, akne probleminiz olmadan pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

PORTAKAL KABUĞU MASKESİ TARİFİ

Bu maskeyi hazırlayabilmemiz için, havada kurutulmuş portakal kabuklarına ihtiyacımız var. Bunun için portakal kabuklarını parşömen kağıdına yayıp içeride bırakabilirsiniz. Bunları eşit şekilde kurutmak 3 ila 6 gün sürebilir. Kuruduktan sonra, ince bir toz halinde öğütün. Portakal kabuğu tozunu bir cam kavanoza alın. Bu karışımı buzdolabında bir aya kadar saklayabilirsiniz.

Bir karıştırma kabına bir çay kaşığı portakal kabuğu tozu alın. Üzerine 2 çay kaşığı çiğ süt ekleyin. Ekstra antioksidanlar için bir tutam zerdeçal ekleyin. Hepsini birleştirmek için karıştırın. Karışımın koyulaşması için 5 dakika bekletin. Cildinize bu maskeyi ince bir tabakasını uygulayın. 8-10 dakika yarı kurumasını bekleyin. Şimdi, bir ovma gibi dairesel hareketlerle hafifçe ovalayın. Maskeyi cildinizden tamamen silin. Ilık suyla durulayın.