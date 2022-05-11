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    Psikoloji dizisinden yeni kitap: Kendine Ait Bir Yuva

    Kanadalı psikolog Sarah Fels, yeni kitabı Kendine Ait Bir Yuva, hayata kalma ve bir şeylere sahip olma duygusu taşıyanların hikayesini ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:23
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    Psikoloji dizisinden yeni kitap: Kendine Ait Bir Yuva

    Kanadalı psikolog Sarah Fels Usher, ebeveynlerden ve kardeşlerden ayrı bir hayata sahip olma hakkı için yetişkinlikte verilen mücadeleleri kendi danışanlarının deneyimleri ve Margaret Mahler’in kuramı üzerinden ele alıyor.

    Yazarın kitap boyunca çeşitli vaka örnekleri eşliğinde tartıştığı mesele şu: "Bugün yetişkin çocuklar evden daha geç yaşlarda ayrılıyor veya ayrıldıktan sonra eve dönmelerine daha sık rastlanıyor. Ayrıca önceki kuşaklara göre daha ileri yaşlarda evleniyorlar. İşsizlik ve barınma maliyetlerinin artışı gibi pek çok güncel ekonomik etkenden söz etmek mümkün olsa da, bu durumun işaret ettiği başka bir gerçek daha var: İçsel olgunlaşma ve aileden ayrılma süreci yavaşlıyor."

    Sahip olma hakkı

    Kitapta Margaret Mahler’in kuramını genişleten Sarah Fels Usher, diğer pek çok kuramcıyla birlikte Loewald ve Modell’ın metinlerini de meseleye dahil ederek yetişkin danışanların ayrı bir hayata sahip olma hakkını öne çıkarıyor.

    Psikoloji dizisinden yeni kitap: Kendine Ait Bir Yuva #1

    kardeşerlerden ayrılma zorluğu

    Kardeşlerden ayrılmanın zorluğunu kitapta yine analitik çerçevede ele alan Usher’ın çift terapisi deneyimi, ortaya koyduğu kurama yeni ve güçlü bir boyut katıyor.

    Ayrıca danışanların yeniden yakınlaşma alt evresini tatmin edici bir şekilde tamamlamalarına yeterince destek olma bağlamında meslektaşlarına duyduğu güveni de kitap boyunca sezdiriyor Usher...

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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