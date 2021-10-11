Pürüzsüz cildin sırrı: Patates suyu maskesi

Patatesleri beslenmenizin bir parçası haline getirmenin yanı sıra cildiniz için harika olan antioksidanlar, mineraller ve vitaminlerle dolu oldukları için cilt bakımınıza da dahil etmeye ne dersiniz?

Cildiniz günlük olarak güneş ışınları, kirlilik, kir, toz vb. gibi bir dizi zararlı faktöre maruz kalır ve bunların tümü hiperpigmentasyon, cilt koyulaşması, donuk ve eşit olmayan cilt tonu ile sonuçlanabilir. Bu görüntüden kurtulmak için doğal bir yöntem, herkes için oldukça cezbedici bir seçenek olabilir.

Her mutfağın vazgeçilmez sebzesi patates, lezzetinin arkasına cilt iyileştirici gücünü de ekleyerek rutin bakımınıza dahil olmaya geliyor. Kolay ulaşılabilen patatesin güzellik problemlerinden kurtulmanın en ucuz yolu olmasına izin verin. İşte, patatesin cildinize sağladığı faydalar ve kolay hazırlanan maske tarifi;

PATATES SUYUNUN CİLT İÇİN FAYDALARI

Patates, yüz maskesi yapmak için alışılmadık bir malzeme gibi görünse de bu vitamin ve mineral açısından zengin sebzeyi hafife almayın. İşte patates suyunun cildiniz üzerindeki mucizevi etkileri;

- Patates suyu, göz çevresindeki şişlikleri azaltarak gözaltı halkalarından ve kırışıklıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

- Cildi aydınlatır ve parlak görünmesini sağlar.

- Nemi ciltte tutmasıyla bilinir.

- Akneye neden olan cilt iltihabını azalttığı bilinmektedir.

- Patates zengin bir demir, C vitamini ve riboflavin kaynağı olduğu için gözenekleri sıkılaştırabilir ve ayrıca yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabilir.

- Patates suyu, içerisindeki nişasta sayesinde cilt tonunuzun açılmasını sağlar.

- Sonuç olarak, patates suyu kullanmak lekeleri, güneş yanığını, koyu lekeleri, ince çizgileri ve donuk cildi tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Günlük cilt bakımı rutininize patatesleri dahil etmek oldukça kolaydır. Ancak yaygın inanışın aksine, bu sebzenin birçok besin maddesi var. Besin maddelerinin çoğu patateslerin kabuğunda bulunur, bu nedenle faydasını istiyorsanız kabuğunu soymayın ve atmayın.

PATATES SUYU MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Patatesin onca faydasını öğrendikten sonra nasıl kullanılacağını merak ediyor musunuz? Cilt sağlığınızı iyileştirmek için patates suyundan yüz maskesi hazırlamak oldukça kolaydır. Sadece iki malzemeyle günde sadece 10 dakikanızı ayırarak mükemmel bir cilde sahip olabilirsiniz. Bunun için işte yapmanız gerekenler:

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı patates suyu

- 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Bir orta boy patatesi rendeleyip iyice sıkın ve suyunu çıkarın. Bir kase alın ve patates suyunu balla karıştırın. Ardından karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

Yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapın. 10-15 dakika kuruyana kadar bekletin ve yıkayın. En iyi sonuçlar için bu yüz bakımını günlük olarak uygulayın.