Rahim ağzı kanseri ile mücadelede ilk adım: Farkındalık

Tüm dünyada giderek yaygın hale gelen rahim ağzı kanseri hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenerek hastalığa yakalanma riskini azaltabilirsiniz…

Kanser kelimesi çoğumuz tarafından pek iyi karşılanmaz, çünkü çoğu zaman hazırlıksızız ve yarım yamalak bilgiye sahibiz. Hepimizin bildiği gibi kanser, vücudumuzun çeşitli bölümlerinde anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde aşırı büyümesidir ve komşu bölgelere yayılma potansiyeli farklıdır.

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir. Tüm dünyada özellikle üreme çağındakiler arasında, kadınlarda en sık görülen ikinci kanser olduğu değerlendirilmektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİ NEDİR? NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Serviks, iç endoserviks ve dış ektoservikse bölünmüş silindirik bir organdır. Bağlantı bölgesi genellikle insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanan enfeksiyon gibi çeşitli değişikliklerden etkilenir ve bu da kanser öncesi değişikliklere uğramasına neden olur. Bu prekanseröz değişiklikler zamanında tespit edilip tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine dönüşebilir.

Rahim ağzı kanseri erken tedavi edilebilir evrelerde neredeyse hiç belirti göstermez. İlerlemiş vakalarda aşırı vajinal akıntı, düzensiz kan lekesi, cinsel ilişki sonrası lekelenme, belirsiz pelvik ağrı vb. belirtiler gözlemlenebilir.

Semptomlar çok nadir olduğu için üreme çağındaki kadınların yılda bir kez pap smear testi ile kendilerini test etmeleri akıllıca olacaktır. Bu, jinekologunuzun riskli bölgeden bazı hücre örnekleri alacağı ve enfeksiyon ve kanser öncesi durumları test edeceği basit bir rahim ağzı kanseri tarama yöntemidir.

İdeal olarak düzenli kontroller benimsenmelidir. Smear testi yaptırma aralıkları ise kişiye göre farklılık gösterir. İhmal edilmemesi gereken gruplar;

- 30 yaş üstü tüm kadınlar,

- Her yıl jinekoloğunuzun önerdiği şekilde ve önceki testlere göre.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN TEDAVİ YOLLARI

Rahim ağzı kanseri tedavisinin temeli cerrahidir. Erken teşhis edildiğinde basit bir ameliyatla tamamen tedavi edilebilen kanserlerden biridir. Ameliyat, erken evrelerdeki basit küçük kama biyopsilerinden, belirli durumlarda radyasyon ve kemoterapi ile takip edilen kapsamlı pelvik ameliyatlara kadar değişebilir.

Rahim ağzı kanserinin başlıca nedeni insan papilloma virüsü enfeksiyonu olduğundan, aşı olmanın korunmada yararlı olduğu bulunmuştur. Ek olarak, sağlam pap smear taraması, hastalığın erken evresinde tanımlanmasında temel taştır.