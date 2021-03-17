Rahim sarkmasına karşı 'Kegel' egzersizi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz, kadınların Kegel egzersizlerini düzenli yaparak rahim sarkmasını önleyebileceklerini aktardı.

Rahim sarkmasının sebeplerinden en önemlisi vajinal doğum yapmakken, birden fazla doğum, zor doğum öyküsü, iri bebek doğurma, aşırı kilolu olmak, kronik öksürüğün ve kronik kabızlığın olması, ağır kaldırmak, menopoz sonrası dönemde bulunmak, sigara içmek ve geçirilmiş pelvik ameliyatlar risk faktörleri olarak görülebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz, sağlıklı kiloda olmanın, sigarayı bırakmanın, düzenli Kegel egzersizleri yapmanın rahim sarkmasına karşı alınabilecek önlemler arasında yer aldığını belirtti.

HANGİ EVREDE HANGİ TEDAVİLER

Her yaşta görülebilmek ile birlikte 50 yaş üzerindeki kadınlarda rahim sarkması sorununun daha çok görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Etiz, “Bu sorun kadınların genel yaşam kalitesini, fizyolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir.” dedi. Hafif rahim sarkmalarının genellikle belirti vermediğini ifade eden Etiz, şiddetli rahim sarkmasının belirtilerini, “Vajenden gelen doku (yumurta gibi bir şişlik) çoğu zaman idrar tutamama, rahat idrar yapamama, idrara acil çıkma isteği, vajinada gevşeklik hissi, ağrılı cinsel birliktelik, dışkılama sorunları, sırt ve yan ağrısı, vajinal kanama." olarak anlattı.

Rahim sarkması derecelendirmelerinden söz eden Op. Dr. Etiz, “Bunlar tip1,2,3,4 olarak belirlenir.” dedi. Rahim sarkmasında tedavinin sarkmanın evresine ve şiddetine göre belirlendiğini ifade eden Op. Dr. Etiz, tedavi yöntemlerini şöyle anlattı: “Hafif düzeyde sarkmalar çoğunlukla tedavi gerektirmez, ancak yaşamda iyileştirmeler yapmak, rahim sarkmasının ilerlemesini durdurmak, için esastır. Kilo vermek, kronik kabızlığın ve öksürüğün çözümlenmesi, Kegel egzersizi gibi tedaviler öneririz. Kişide şiddetli rahim sarkması var ancak kişi genç ve çocuk sahibi olmak istiyorsa, vajinal halkalar takılabilir. Rahim boyutuna göre halkanın nasıl takılacağı ve çıkartılacağı kişiye öğretilerek tedavi sağlanır. Ayrıca bu halkalar; ileri yaşta ve ameliyat olmaya elverişli olmayan kişilerde de başarıyla uygulanmaktadır. İleri rahim sarkmalarında; vajinal laparoskopik ve açık ameliyatla rahmin alınması, çoğu zaman yeterli olmayacaktır. Son yıllarda laparoskopi ile vajen kubbesini sakruma asılması işlemi de yaygın olarak uygulanmaktadır. Son 2-3 yıldır da pelvik yan duvara asma işlemleri, komplikasyon oranı düşük olduğu için tercih edilen bir yöntem olmaktadır.”

KEGEL EGZERSİZİ NASIL YAPILIR

Rahim sarkmasına karşı en etkili yöntemlerden biri olan Kegel egzersizinin nasıl yapıldığını ise Op. Dr. Etiz şöyle özetledi: “Pelvik taban kaslarınızı gaz geçişini önlemeye çalışıyormuşsunuz gibi sıkın, kasılmayı 5 saniye sürdürün ve ardından 5 saniye boyunca gevşeyin, sabah, öğle ve akşam ayakta, otururken veya herhangi bir işimizi yaparken 10 tekrardan 3 set yapın. Ne kadar sık tekrarlanırsa o kadar başarı sağlanır.”