Kendinizi değersiz hissettiren en ağır duygulardan biri olan reddedilmekle baş etmenin ve özgüveninizi yeniden kazanabilmenin yollarını gelin birlikte keşfedelim…

Hiç iş görüşmesine gittiniz ve başarılı olduğunuza ikna oldunuz mu? Ama sonra insan kaynakları yöneticisi üzerinizde kaybolan bir hareket yapar ve onlardan hiç haber alamazsınız. Bu tür durumlar genellikle acı hatıralar olarak geri gelir. Ve bazen reddedilme gerçeğine takılıp kalırız ve sanki tüm dünyamızın sonu geliyormuş gibi hissederiz.

Kendimize sık sık yerleştirdiğimiz reddedilme duygularıyla mücadele etmek için kendimiz hakkında farkındalığa sahip olmamız gerekir. Reddedilmenin, beraberinde gelen incinmeyi hissetmenize ve deneyimlemenize izin verdiğini fark etmenize izin verin. Duygular doğru ya da yanlış değildir, sadece vardır. İşte, reddedilmenin gerçekleriyle uğraşırken hatırlamanız gereken ipuçları;

1. ‘SORUN SENDE DEĞİL, BENDE’ YAKLAŞIMINI KABUL EDİN

Genellikle bu cümle tekrarlandığında, reddedilme sert bir şekilde vurur çünkü alıcı, karşılık vermeye yeterince layık olmadığını varsayar. Ya size çoğu zaman insanların bir sorun olduklarını söylediklerinde gerçekten ciddi olduklarını, hatanın gerçekten sizde değil, onlarda olduğunu söylesek?

Reddedilmeyle karşı karşıya kaldığınızda, bunun her zaman sizinle ve değerinizle ilgili olmadığını unutmayın. Bazen reddetmeyi yapan kişi kişisel müdahaleye ihtiyaç duyar ve bu nedenle masaya getirebileceğiniz tam paketi almaya hazır değildir. Bu yüzden nefes almak için bir saniye ayırın, onları affedin, kendinizi affedin, size öğrettikleri ders için şükredin.

Reddedilme duygusuyla baş etmenin en etkili 3 yolu ViDEO

2. ÖZGÜNLÜK SİZİN SÜPER GÜCÜNÜZ OLSUN

Özgünlüğü en büyük müttefiki yapacak kadar kendine değer veren bir kadın, süper bir kadındır. Zayıf yönlerinizi kabul ederek ve deneyimlerinize dönüp baktığınızda, büyümek ve bugün olduğunuz kadın olabilmek için reddedilmenin ve incinmenin gerekliliğini anlamanız gerekir.

Kendinizi, zayıflığınızı, benzersiz parlaklığınızı bilin ve eksik tarafınızla birlikte zayıflığınızı da kabul edin. Hiçbir parçanız düşmanınız değildir. Yaralanmanız için yer açın ve onu onurlandırın. Reddetme konusunda açık olun, mümkünse acıyı paylaşın. Kendi içinizde bütün ve eksiksiz olduğunuzda, daha özgün olmak için güçlenirsiniz ve özgün olduğunuzda güçlü olursunuz.

3. DUYGULARINIZI KABUL EDİN

Kabul etme teriminin zıttı reddetme kelimesidir, çünkü bir şeye veya birine izin verildiğinde veya takdir edildiğinde, reddedilmenin içinde gelişmek için bir alanı yoktur. Duygularınızı kabul ederek, kendinizi insan olarak tanımlamanız büyük rol oynar. Duygularınızı hissetmek veya engellemek için terapi, koçluk, kişisel gelişim kitapları ve diğer harika ama gerekli alternatiflerle profesyonel yardım aramak, duygularınızı kabul etmenin anlamını tanımlayan şeyin bir parçasıdır. İyileşme sürecine başladığınızda, kabul ortaya çıkar ve kendini takdir etme nihai sonuç olur.

Reddetme neredeyse hiçbir zaman kişisel değildir. Bu hayatın bir parçasıdır, ancak dünyanın kendiniz hakkında inanmanız için şartlandırdığı şeylerin üzerine adım atarken onu yönetmeyi öğrenmek, kendini korumanın nihai hedefidir. Unutmayın, tüm dersleriniz boyunca kendinizi sevmeyi ve hayat sizi ne kadar sınarsa sınasın, kendinize ve başkalarına karşı nazik olmayı seçin ve başkalarıyla olan etkileşimlerinizde daima nazik olun.