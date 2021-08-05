Regl döneminde neden egzersiz yapmalıyız

Vücudunuzda bulunan doğal ağrı kesici etkiye sahip endorfin hormonunu harekete geçirmeye yarayan egzersizlerle regl dönemini kolaylaştırmak ister misiniz?

Menstruasyon evresinde birçoğumuz sıcak su torbalarıyla ve ağrı kesicilerle ağrılarımızı dindirmeye çalışıyoruz. Sıcak havalarda her ne kadar kendimizi sıcak tutmak istemesek de yine tek çaremiz buymuş gibi görünebiliyor. Oysa ki, vücudumuzu dinlenmeye aldığımız bu dönemde aslında daha fazla hareket etmemiz gerekiyor. Bazı egzersizler endorfin hormonunu salgılamamıza yardımcı olarak hem kendimizi daha iyi hissetmemizi hem de morfin etkisi göstererek ağrılarımızda kurtulmamızı sağlıyor.

ENDORFİNİN REGL İLE OLAN İLİŞKİSİ

Endorfin salgılamanın temel koşulu aslında acı ve strestir. Bu yüzden kadınlar doğum esnasında her ne kadar acı çekseler de sonrasında hiçbir şey hatırlamaz. Çünkü vücut doğum esnasında acı çeker ve strese girer; yani endorfin salgılamaya başlar. Buna ek olarak oksitosin hormonun da devreye girmesi annenin yoğun bir mutluluk duymasına yardımcı olur. Bebekle yaşanan ilk temas ise oksitosin hormonunun etkisiyle aradaki bağı kuvvetlendirir.

Konumuza dönecek olursak, vücutta endorfin salgılanması kişilerde neredeyse morfin ile aynı etkileri yaratmaktadır. Endorfin, regl döneminde ruhsal ve fiziksel baskı altındayken tam da ihtiyacımız olan hormondur. Olmadık zamanlardaki ağlama krizlerinin, aniden sinirlenmelerin ve stresli tavırların yerini sakin ve mutlu bir ruh hali alır. Etrafınızdakiler döneminizde olup olmadığını bile anlamazken, fiziksel sancılarınızın olmayışı size bir hediyedir.

ENDORFİN NASIL SALGILANIR?

Temel olarak endorfinin acı ve stresle ortaya çıktığını söylemiştik. Özellikle egzersiz yapmak kaslarınızın çalışmasına ve beraberinde acıya sebep olduğu için istediğiniz etkiyi görmenizi sağlar. Birçok araştırmanın neticesinde egzersiz yapmanın endorfin salgısını artırdığı kanıtlanmıştır. Delil olarak ise maraton koşan sporcuların yarışın son aşamalarında hissetmiş oldukları öfori hali gösterilir. Özellikle koşmak, yüzmek gibi egzersizler endorfin düzeyinin önemli ölçüde artmasını mümkün kılar.

Bunlara ek olarak, endorfin, düzenli gece uykusunda, cinsel ilişkide ve bazı yiyeceklerle (baharat, çilek, muz, çikolata, makarna, dondurma vb.) de salgılanmaktadır.

SEVDİĞİNİZ EGZERSİZLERİ YAPIN

Egzersiz, iyi hissettiren kimyasal dopamini artıran endorfinleri serbest bırakır ve ağrıyı hafifletir. Beta-endorfin adı verilen bir tür aslında ağrıyı gidermede daha etkilidir. Endorfinleri beynimizin özel eczanesi olarak düşünebiliriz. Egzersiz ayrıca iltihabı azaltır, kan akışını iyileştirir ve zamanla enerjinizi artırır. Bu, dönemle ilgili ağrı ve yorgunlukla uğraşırken harika bir haber. Peki, ne tür bir egzersiz yapmalısınız?

En çok efor harcadığınız egzersiz daha fazla endorfin salgılamanıza yardımcı olur. Beyinle birlikte koordineli olarak yapılan koşu ve yüzme bunun için idealdir. Regl döneminde yüzmek çok mümkün olmadığı için koşmayı ve tempolu bir yürüyüşü tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, yoga ve pilates tarzı bir egzersizle kaslarınızı gevşeterek vücudunuzun rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta, günlük rutininizde yaptığınız egzersizler dışında yeni şeyler denememizdir. Hormonlarınız döngünüz boyunca dalgalansa da her zaman aynı vücutta yaşarsınız. Vücudunuz için neyin iyi hissettirdiğini ve neyin iyi olmadığını zaten biliyorsunuz.

Regl sırasında egzersiz yapmak için sizi ne kadar motive eder? Yoksa ağrı kesici daha kestirme bir yol mu? En azından denemek için kendinizi zorlayabilirsiniz. Evet, sizi hareket etmeye teşvik ediyoruz. Vücudunuzun fiziksel sınırlarını zorlamaya teşvik etmeye değil, mahallede kısa bir yürüyüş bile ağrılarınızı dindirecektir. Sizi hareket ettiren her şey aynı zamanda sağlıklı bir döngüye ve endorfinlerinizin patlamasına neden olur. Fiziksel aktivite söz konusu olduğunda, bir şey her zaman hiç yoktan iyidir.