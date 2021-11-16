Regl dönemlerini iyileştirmenin en etkili 5 yolu

Fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlıklı bir regl dönemi geçirmenizi sağlayacak yöntemleri birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

Regl dönemleri genellikle kadınlar için oldukça zor geçer. Ruh hali değişimlerinden Premenstrüel Sendroma (PMS) kadar ayın o zamanı günlük hayatınızı etkileyebilir. Hormonal değişikliklerin ve sürpriz isteklerin kargaşasında, genellikle göz ardı edilen iyi bir hijyen ve adet sağlığının sağlanmasıdır.

Ancak, sağlığınızın bu yönleri hafife alınmamalıdır. Bedensel hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunmak için adet hijyenine ve üreme sağlığına dikkat edilmelidir. Adet sağlığınız birçok günlük ve aylık faktörden etkilenir. İşte, kişinin adet sağlığı ve hijyenine dikkat etmesinin beş temel yolu:

1. VÜCUDUNUZU HAREKET ETTİRİN

Sanılanın aksine adet döneminde egzersiz ve hareketten kaçınmak iyi bir fikir değildir. Aslında, hafif egzersizler adet, zihinsel ve genel sağlık için harikalar yaratabilir. Yoga, adet stresini azaltmak için iyi ve güvenilir bir seçenek olarak hizmet eder. Vücudunuzu rehberli yoga uygulamalarıyla dikkatli bir şekilde hareket ettirmek stres ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir, bu da dönem kramplarının ve ağrının yoğunluğunu azaltır.

Dijitalleşmenin başlamasıyla birlikte, kolayca çevrimiçi yoga seanslarını tercih edebilir ve evlerinin rahatlığında avantajlarından yararlanabilirsiniz. Menstrüel sağlığı teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış çevrimiçi olarak sunulan çok sayıda hizmet vardır.

2. HİJYENE ÖZEN GÖSTERİN

Özellikle adet dönemleriniz boyunca her zamani hijyen sağlamak önemlidir. Vajina kendi kendini temizleyen bir organ olmasına rağmen, enfeksiyonları uzak tutmak için vulvanın hala temiz tutulması gerekir. Bunu sağlamak için, bölgeyi hafifçe yıkamak için pH dengeleyici bir temizleyici kullanılabilir. Bu, adet dönemleriniz sırasında kokuyu azaltmaya ve temizliği korumaya yardımcı olabilir.

Enfeksiyon veya tahriş durumunda, en erken zamanda bir doktora danışmak en iyisidir. Zamanında müdahaleler, durumun daha da kötüleşmesini durdurabilir ve sağlığınızı koruyabilir.

3. SAĞLIKLI BİR DİYET SÜRDÜRÜN

Menstrüel sağlık, diğer sağlıklı yaşam alanları gibi, beslenme alışkanlıklarınızdan önemli ölçüde etkilenir. Adet ve üreme sağlığını düzenlemek için hayati besinleri içeren dengeli bir diyet tüketmek çok önemlidir. Adet dönemleri vücut için yorucu olabilir, bu da kadınların besleyici bir diyet sürdürmesini ve zamanında yemek yemesini daha da önemli hale getirir. Bu, vücutlarının dönemlere eşlik eden değişikliklerle başa çıkmasına yardımcı olacaktır.

4. TAKVİYELERİNİZİ ALIN

Ağrılı dönemlerde ağrı kesici almak bariz çözüm gibi görünse de özellikle uzun vadede en iyi seçenek değildir. Ağrı kesicilerin çok sayıda yan etkisi vardır ve hatta uzun süreli ve düzenli kullanımdan sonra etkinliğini kaybedebilir.

Bunun yerine kişinin daha bütünsel ve doğal bir çözümü tercih etmesi tavsiye edilir. Doğal olarak elde edilen takviyeler, adet döngüsü yönetiminde yardımcı olabilir. Menstrüel sağlığı kolaylaştıran ve adet ağrısını azaltan, böylece adet akışını doğal ve güvenli bir şekilde düzenleyen temel mikro besinler, vitaminler ve mineraller içerir.

Ancak, güvenilirliği sağlamak için doktorlara erişime izin veren markaları tercih etmek en iyisidir. Doğru besinleri tüketmek kritik önem taşıdığından, markanın/satıcının adet ilaçları ve diyet gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olun.

5. BİR DOKTORA DANIŞIN

Bir jinekoloğu düzenli olarak ziyaret etmek iyi bir uygulama olarak kabul edilir. Periyodik kontroller yaptırmak, özellikle 18-20 yaş üstü olanlar için hayati önem taşımaktadır. Menstrüel sağlık, yaşlandıkça değişir, bu nedenle sağlığınızın zirvesinde kalmanız önemlidir. Bu istişareler, herhangi bir düzensizliği veya sorunu önceden saptamaya yardımcı olabilir, böylece kötü adet veya üreme sağlığı için altta yatan endişeleri yönetebilirsiniz.

Ek olarak, dönemler ve PMS de zihnin sakinliği ve dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sürekli ruh hali değişimleri ve stres sadece ateşe yakıt ekler. Sosyal mesafe ve teknolojik yenilik zamanlarında, çevrimiçi danışmalar giderek daha popüler bir seçenek haline geliyor. İhtiyaç duydukları yardımı alırken kişinin kişisel alanını ve rahatlığını korumasına yardımcı olabilir.