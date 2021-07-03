Resimler çocukların iç dünyasını yansıtıyor

Çocuk Gelişim Uzmanı Cemre Canbolat, çocukların çizdiği resimlerin onların iç dünyasını yansıttığını söyledi.

Çocuk için resim çizmek, oyun oynamak kadar önemli bir iştir. Bazen sevdiği bir oyuncağı çizmek, bazen annesine olan sevgisini çizmek, bazen ise iç dünyasını yansıtmanın bir yolu olarak resim çizmek ister. Çoğunlukla resimler bir şeyin temsili olarak kabul edilir fakat bunun her zaman psikolojik bir durumu nitelendirmesi gerekmez. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişimi Kliniği’nden Uzm. Çgu. Cemre Canbolat, çocukların çizdiği resimlerden nasıl anlamlar çıkarılabileceği hakkında bilgilendirmede bulundu.

ÇİZİMLER AİLE HAKKINDA BİLGİ VERİR

Çocukların çizdiği resimlerin temsillerinden bazılarının açıklamalarına örnekler veren Uzm. Çgu. Cemre Canbolat, “Bir çocuğun insan figürü çizerken özellikle 6 yaşından sonra vücut organlarını tam çizmesini bekleriz. Örneğin; ağzın küçük veya eksik çizilmesi dil ve konuşmayla, iletişimle ya da beslenmeyle ilgili bir problemi işaret edebilir. 4 yaşından itibaren çocukların göz bebeğini de çizmesi beklenir. Büyük çizilen gözler dışa dönük, iletişim kurabilen bir çocuğu yansıtır. Güneş ise çocuk resimlerinde mutluluğu, sıcaklığı güven ve gücü temsil eder. Bu örnekte aile bireyleri çizilen kalplerle temsil edilmiştir. Kalbin üzerindeki güneş sıcaklığı, sevgiyi temsil etmektedir. Bize, kendini anneyle babanın merkezine alan, yeme bozukluğu olan bir çocuğun ailesiyle olan iletişimini ve beslenmede asıl olan ağzını kullanmakta zorlandığı veya yok saydığı bilgisini kazandırmıştır. Bu sayede ailenin tutumlarını gözden geçirme ve ilişkilerini düzenleme çalışmaları yapılmıştır.” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ULAŞMANIN EN KOLAY YOLU

Çocukların çizdiği resmin onların ruhsal ve sosyal yaşamından birçok ipucu sunduğunun altını çizen Cemre Canbolat şunları söyledi: “Mesela kardeş kıskançlığı yaşayan bir çocuğun yaşadıkları hemen oyununa ve çizgilerine yansıtır. Bu yüzden resim çalışmalarında çocuğun resmi tutuş şekli, kullandığı renkler uzmanlar için çok önemli ve fikir vericidir. Kendini sözel olarak ifade etmekte çok başarılı olamayan küçük yaşlardaki çocuklarda resim, onların iç dünyasını anlamak ve değerlendirmek için çok önemli bir unsurdur. Değerlendirme esnasında özellikle iletişim kurmakta zorlandığımız çocuklarla resim çalışmaları yaparak çok güzel sonuçlar elde edebiliriz.”