Retinol kullanırken uygulamanız gereken 7 kural

Yaşlanma karşıtı cilt bakımı rutinlerinde ismini sıklıkla duyduğunuz retinolün yanlış kullanımı dahilinde faydadan çok zarar verdiğini biliyor muydunuz?

Yaşlanma karşıtı ürünleri rutininize tam olarak ne zaman dahil etmeye başlayacağınız konusunda gerçekleri ortaya koymak zordur, ancak çoğu uzman bir konuda hemfikirdir: ne kadar erken, o kadar iyi. Yaşlanma karşıtı rutininizin temellerine girmek, 20'li yaşların ortalarında başlamalıdır. Retinol, güzellik dünyasını iyiliği ile ayakta tutan böyle bir kahramandır.

Şimdi, cilt bakımı yelpazesinde iki ürün kategorisi var: yaşlanma belirtilerinin görünümünü en aza indiren ürünler, aslında onu hedef alan ve tedavi eden diğerleri. İlk kategori, kırışıklıkların görünümünü azaltmak için cildi geçici olarak aşırı derecede nemlendiren veya şişiren bileşenleri içerir. Cilt daha kısa sürede gözle görülür şekilde gençleşir, ancak kullanmayı bıraktığınızda kendi dokusuna geri döner. İkinci ürün kategorisi, retinol gibi yasal yaşlanma karşıtı bileşenler içerir.

RETİNOL NEDİR? CİLDİNİZDE NE ETKİ SAĞLAR?

Retinoller, hücre yenilenmesini teşvik ettiği, kolajen üretimini uyardığı ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olduğu kanıtlanmış A vitamini türevleridir. Bu A vitamini türevlerini her yerde duymanızın nedeni budur çünkü gerçekten işe yarıyorlar.

Retinoidler, hücrelerin ve keratinin bir araya toplanma ve gözenekleri tıkama eğilimini azalttığı ve cildi kalınlaştırdığı ve ince çizgileri azalttığı için size daha genç bir görünüm kazandırır. Retinol açısından zengin ürünler kolajen üretimini artırır ve 20'li yaşların sonlarında azalan hücre dönüşümünü destekler.

Retinol, dermatologlar tarafından güneş korumasından sonra en kanıtlanmış yaşlanma karşıtı topikal olarak selamlanır. Yaşlanma karşıtı olarak retinoidler, yalnızca kırışıklıkları ve çizgileri yumuşatmaya ve güneşin neden olduğu pigmentasyonu azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çatlakları tedavi eder ve kolajen ve elastin liflerini uyarır. Retinoidler, peeling özellikleri sayesinde pigmentasyon sorunlarını, melazmayı ve koyu lekeleri iyileştirebilir ve gözeneklerinizin boyutunu küçültebilir ve cildinize galvanizli bir parlaklık verebilir.

Retinol, büyük miktarlarda kullanıldığında tahrişe ve hassasiyete neden olmasıyla ünlüdür. Bu nedenle, sadece bezelye büyüklüğünde bir miktarla doğru şekilde kullandığınızdan emin olun ve içinde daha düşük yüzdede retinol bulunan formülasyonlarla başlayın. İşte, retinol kullanırken yapılmaması gerekenler;

1. ANİDEN FAZLA DOZ KULLANMAK

Bir retinol rutini başlatırken kullanılan dozda dikkatli olmak gerekir. Düşük konsantrasyonlarda uygulamadan önce yüksek potensli retinol ürünlerine doğrudan dalmak, cildiniz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Retinolün yüksek konsantrasyonu veya bezelye büyüklüğünden fazlasının kullanılması kızarıklığı ve cilt pullanmasını şiddetlendirebilir ve bu da faydalarını görmeden önce onu bırakmanıza neden olabilir.

2. İLK AŞAMADA SABIRLI OLMAMAK

Retinolün ilk aşaması, genellikle kötü cilt reaksiyonlarıyla birlikte gelir. Bunların sizi retinol yolculuğunuzdan açıklamasına izin vermeyin. Ciltteki kızarıklık, aşırı pullanma ve sivilceler cildinizin retinolle baş edemeyeceğini düşünmenize neden olabilir. Sallamayın, çünkü bunlar artan hücre döngüsünün beklenen işaretleridir.

3. GÜN İÇİNDE DE KULLANMAK

Uzmanlar, retinol kullanımının cilt bakımı rutininizle sınırlı olması gerektiğini önermektedir. Güneş ışığının doğrudan teması olduğunda retinol etkinliği azalır. Bu bir çaba ve ürün kaybıdır. İkincisi, retinol cildinizi güneş hasarına karşı daha duyarlı hale getirir ve bu da cildinize yarardan çok zarar verebilir.

4. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Güneş kremi ve retinol, cilt bakımı cennetinde yapılmış bir çifttir. Gece cilt bakım rejiminizde retinol kullanıyorsanız, sabah ilk iş olarak özenle güneş kremi sürmelisiniz. Güneşte veya evde güneş kremi her iki saatte bir yeniden uygulanmalıdır.

5. SADECE LEKEYE UYGULAMAK

Retinolün beraberinde getirdiği bu sinir bozucu sorunlar, insanların onu sadece sorunlu bölgelerinde kullanmasını sağlıyor. Ancak, retinolün tüm yüzünüze uygulanması gerekiyor çünkü o güzel yüzünüzün her yerinde yaşlanma karşıtı sihire ihtiyacınız var.

6. YETERİNCE NEMLENDİRMEMEK

Retinol kullanırken cildiniz daha kuru olma eğilimindedir. Susamış cildi yatıştırmak ve beslemek için iyi bir nemlendiriciye yatırım yapmak şarttır. Kuru ve pullu cildinizi nemlendirmemek cildinize daha fazla zarar verebilir ve daha derin çizgilere ve kırışıklıklara neden olabilir.

7. KULLANMAYA GEÇ BAŞLAMAK

Yaşlanma karşıtı kervana katılmadan önce kırışıklıklarınızın size 'merhaba' demesini beklemenize gerek yok. Yaşlanma belirtilerinde önleme tek anahtardır. Dermatologlar, 20'li yaşların sonlarında, o sarkık gözleri almadan önce cildinize retinol vermenizi önerir.

Retinol, ince çizgiler ve kırışıklıklar, hiperpigmentasyon, siyah nokta ve koyu lekeler, iltihaplanma, gözenek boyutu ve lekelerin görünümü gibi tüm önemli cilt sorunlarına da hitap eder.