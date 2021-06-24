Ruh eşinizle tanıştığınızı gösteren 10 işaret

Birlikte olduğunuz insanın gerçekten ruh eşi kavramını kapsadığını gösteren işaretleri sizler için hazırladık…

Birçoğumuz hayatımızdaki insanın ruh eşimiz olup olmadığı konusunda endişe yaşarız. Bazen ilişkide yaşanan anlaşmazlıklar doğru insan kavramını tekrar sorgulamanıza zemin hazırlar. Böyle durumlarda tek bir olaya bakarak değerlendirme yapmak sağlıklı kararlar vermenizi gölgeleyebilir ve hatta sizi ayrılığın eşiğine kadar getirebilir. Aranızdaki ilişkinin rutinleştiği bir dönemde, hayatınızdaki insanın ruh eşiniz olduğunu ispatlayacak işaretleri öğrenmeye ne dersiniz?

1. BİRBİRİNİZİN ZAYIF YÖNLERİNE SAYGI DUYUYORSUNUZ

Kimse mükemmel değildir. Hepimizin kusurları var ve bunları gizlemek her zaman mümkün olmuyor. Ama ruh eşiniz bunları bilir ve sizi tüm zayıflıklarınızla kabul eder. Ruh eşiniz için bu sorunlar sadece mükemmel kusurlardır. Biri yere çorap atıyor ve biri ışığı kapatmıyor. Birisi düzen ve organizasyona takıntılı olabilirken, bir başkası özgür ruhlu olabilir ve düzensizliğin yaratıcılığın bir işareti olduğuna inanabilir. Aşık olan 2 kişi için önemli olmamalı. En önemli şey, birlikte gelişmeye çalışmaktır.

2. SESSİZLİKTE İKİNİZ DE RAHAT EDERSİNİZ

Birbirinizin yanında kendinizi rahat hissetmelisiniz. İkiniz de birbirinizin yanındayken kendinizi iyi hissediyorsanız, tamamen sessiz olsanız bile, o zaman ikiniz de aynı fikirdesiniz demektir. Garip sessizliklerden korkuyorsanız, bu kötüye işarettir.

3. AYNI YÖNDE İLERLİYORSUNUZ

Gerçek akraba ruhların her zaman benzer yaşam hedefleri vardır. İkiniz de yaşamla ilgili birçok benzer ilgi alanı, inanç ve ortak görüşü paylaşıyorsunuz. Ruh eşiniz sizinkiyle aynı değer sistemine sahiptir. Bu kişiye hobinizden bahsettiğinizde, onun da ilgilendiği ortaya çıkıyor. İkiniz de aynı favori yemeğe veya politik tercihlere sahip olabilirsiniz. Sonuçta, dünyanın genel resmi aynı görünüyorsa, birlikte kalmak isteyeceksiniz.

4. BİRBİRİNİZİ BASTIRMAYA ÇALIŞMIYORSUNUZ

Tüm haberlerinizi partnerinizle paylaşıyorsunuz ve hatta bazen senkronize olmuş gibi görünüyorsunuz. Ancak aynı zamanda bireyselliğinizi kaybetmez ve eşinizin kişiliğine saygı duymazsınız. Ayrı vakit geçirmek çok önemlidir. Ve bunu anladığınızda ilişkinin çökmesine yol açacağından korkmuyorsunuz. Gerçek ruh eşleri birbirlerine yeni bir şey öğretir.

5. AYNI YERDEYDİNİZ

Açıklanamaz ama bu bir gerçek. Buna garip bir tesadüf diyebilirsiniz ama bazen ruh ikizleri farkında olmadan kendilerini aynı yerde ve aynı zamanda bulmuşlardır. Ve bunu ancak tanıştıktan sonra anlayacaklar. 2 ruhun mıknatıs gibi çekilmesi mümkün mü?

6. NEREDEYSE HİÇ KISKANÇLIK YOK

Mutlu çiftler ve arkadaşlar nadiren çılgın kıskançlık nöbetleri yaşarlar. İlişkide kendinizi güvende hissediyorsanız ruh eşinizi bulmuşsunuzdur. Güveniniz o kadar güçlü ki kıskançlık arka planda kayboluyor. Üstelik birbirinize kıskanmanız için nedenler sunmuyorsunuz çünkü ikiniz de birbirinizi incitmek istemiyorsunuz.

7. PARTNERİNİZE KARŞI BENCİL DEĞİLSİNİZ

İlişkiler karşılıklı saygı ile ilgilidir. Egoist davranış, en güçlü ilişkiyi bile öldürebilir. Ruh eşleri egolarını bir kenara bırakabilir ve başkalarının hata yapma hakkına sahip olduğunu kabul edebilir. İlişkilerin kendi gururunuzdan çok daha önemli olduğunu biliyorsunuz. Partnerinizi memnun etmek ve ona yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapıyorsanız, ancak onlar sizin için aynısını yapmıyorsa, o zaman büyük olasılıkla ruh ikiziniz değildir.

8. İLİŞKİNİZDEKİ OLUMSUZLUKLAR BÜYÜMENİZİ SAĞLAR

Tüm insanlar er ya da geç kavga eder. Biri yıkanmamış bulaşıklar yüzünden, biri daha ciddi meseleler yüzünden. Pek çok insan böyle anlarda kaçmak ister ve ayrılır, barışır ve hatta bazen yeniden ayrılma ihtiyacı hisseder. En kötü kavgalara bile birlikte hissetmeniz oldukça önemlidir. Ve bu bağlantı size şunu açıkça gösteriyor: Doğru kişiyi buldunuz. Ama mutlu bir gelecek için ikiniz de olumlu yönde değişmelisiniz.

9. HİÇBİR ŞEYİ TARTIŞMAKTAN ÇEKİNMEZSİNİZ

Zor da olsa her zaman dürüstsün. Ruh eşin değilse başka kim gözlerini gerçeğe açabilir? Ruh eşiniz size nasıl hissettiklerini, ne düşündüklerini ve bu konuda ne yapılması gerektiğini söylemek konusunda rahat hissetmelidir. Böyle bir kişi sizi asla kasten ve kötü niyetle kandıramaz.

10. ONUN ACISINI KENDİ ACINIZ GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ

Hiçbir şey 2 insanı acıdan daha fazla birbirine bağlayamaz. Güçlü empati yeteneğine sahipseniz, ruh eşinizle tanıştığınızı anlayacaksınız. Birbirinizin acısını paylaşıyorsunuz ve sempati duyabiliyorsunuz. Duyguları paylaşıyorsunuz ve bu iyiye işaret.