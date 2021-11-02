Ruh halini iyileştirdiği düşünülen 4 renk

Renklerin psikoloji üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorsanız, olduğunuzdan daha iyi bir ruh haline bürünmenizi sağlayacak renkleri gelin birlikte keşfedelim!

Renkler hep yanımızdadır, onların hayatımızda yokluğu kendimizi üzgün ve kasvetli hissetmemize neden olur. Farklı renkler farklı duygular uyandırır ve ruh halinizi, duygularınızı ve duygularınızı etkileyebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bazı renkler daha düşük kan basıncı, artan metabolizma ve daha iyi bir yaşam kalitesi ile ilişkilendirilmiştir.

Her rengin farklı insanlar için farklı çağrışımları da olabilir; kırmızı ve turuncu gibi tonlar birinin kendini kötü hissetmesine neden olabilirken, başkası tersi yönde etkilenebilir. Örneğin mavi, sakinlik hisleriyle ilişkilendirilen bir renktir, ancak bazıları ona bakarken üzgün hissedebilir. İşte, kendinizi daha hissettirecek renkler;

1. MAVİ

Bu renk çoğu insan için sakinliği, yumuşaklığı ve huzuru temsil eder. Stres yönetiminde de etkili olan bir renktir. Mavi renk, kan basıncını düşürür, kaygıyı azaltır, kalp atış hızınızı yavaşlatır ve sizi mutlu hissettirir. Olumlu duygular yaşamak için mavi renkli giysiler giymeyi veya odanızı doğru mavi tonunda (daha açık olanlar) boyamayı seçebilirsiniz.

2. YEŞİL

Bu renk büyük ölçüde doğa ile ilişkilidir ve kelimenin tam anlamıyla rahatlatıcıdır. Bu renk yatıştırıcı ve sakinleştiricidir ve kaygıyı yatıştırmaya yardımcı olur. Bazıları içlerinde bir şefkat duygusu uyandırdığını hissederken, diğerleri bu rengi gördüklerinde veya giydiklerinde enerjik ve iyimser hisseder. Yeşilin parlak bir tonuna gitmeyin; bunun yerine, stresi azaltmak için bej yeşilleri ve soluk sarı-yeşilleri tercih edin.

3. PEMBE

Mutluluğu ve neşeyi artıran bir diğer renk ise pembedir. Feng Shui bile pembenin kaygıyı dağıtmaya yardımcı olduğunu ve bir odayı pozitif enerjiyle doldurduğunu söylüyor. Bazıları için pembe renk onlara çiçek açmış tüm çiçekleri hatırlatır, kendilerini tazelenmiş ve iyimser hissettirir. Biraz gençlik katmak ve son derece şık görünmek için rengi giyebilirsiniz. Yine, nötr bir gölge veya bebek pembesi sakinlik verir.

4. BEYAZ

Daha çok saflık ve tazelik ile ilişkilendirilen bu renk, insanın kendisiyle barışık olmasını sağlar. Beyaz parlaktır ve aynı zamanda bir boşluk hissi de ekleyerek bir kişinin birçok yönden olumlu hissetmesini sağlayabilir. Beyazın tercih edilen bir renk olmasının nedeni, yeni başlangıçları veya yeni bir başlangıcı simgelemesidir.