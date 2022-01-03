Ruh sağlığınıza iyi gelecek en etkili 5 yöntem

Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte hayatınızdaki olumlu değişiklikler yapmak istiyorsanız, başta ruh sağlığınızı onarmanıza yardımcı olacak yöntemlere gelin birlikte göz atalım!

2021 yılı belirsizlik ve sıkıntılarla doluydu. Tüm dünya ikinci Kovid-19 dalgasının baskısı altında sarsılırken, herkes kişisel cephede direnç inşa etmeye zorlandı. Pandemi, birçok yönden yaşam için bazı değerli dersler verdi; bunlardan bazıları, başkalarına karşı şefkatli olmanın yanı sıra zihin ve beden sağlığının değerini de içeriyor.

Yeni yılın ilk günlerinde, olumlu değişikliklere odaklanmanın zamanı geldi. İşte, bu yıl olumlu değişikliklerle ruh halinizi iyileştirmenin bazı yolları;

1. MİNNETTAR OLMAYI ÖĞRENİN

Minnettarlık duygusu, mutluluğu artırmanın, depresyonu yönetmenin ve dayanıklılık geliştirmenin en hızlı ve en etkili yollarından biridir. Her gün minnettar olduğunuz birkaç şeyi kabul etmek, beyninizin dünyaya baktığı merceği değiştirebilir.

2. İYİ YA DA KÖTÜ ANILARINIZI BİRİKTİRİN

Günlük tutmak, olayları daha net anlamak için düşüncelerinizi ve duygularınızı yazmaktan ibarettir. Stres, depresyon veya endişe ile mücadele ediyorsanız, günlük tutmak harika bir fikir olabilir. Gün içinde yaşadığınız olumlu bir deneyimi tekrar gözden geçirmek veya kafanızda dolaşan olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmak olsun, günlük tutmak kaygıyı azaltmak için harika bir yoldur. Duygularınızı kontrol etmenize ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Süreç ayrıca tetikleyicileri tanımanıza ve onları nasıl yöneteceğinizi öğrenmenize, nasıl hissettiğinizi anlamanıza, sorunları çözmenize ve sonunda kaliteli bir uyku çekebilmeniz için kendinizi derin düşüncelere dalmaktan alıkoymanıza yardımcı olabilir.

3. HER ZAMAN AKTİF OLUN

Egzersiz yapmak ve aktif kalmak, sağlığı korumanın en iyi yoludur. Araştırmalar, hareketin Depresyonun yönetilmesine yardımcı olmak için etkili bir ilaç şekli olduğunu gösteriyor. Bir maratona kaydolmanız, hatta spor salonuna katılmanız bile gerekmez, ancak her gün bir tür egzersiz yapmak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumada uzun bir yol kat edebilir. Günlük fiziksel aktiviteleriniz için hedefler belirleyin. Örneğin, başlangıçta 5.000 adım yürüme ve ardından günde 10.000 adıma çıkma hedefleriniz olsun. Bir seferde bir saatten fazla oturmanıza izin vermeyin. Masa başı bir işiniz varsa, her 30 dakikada bir oturmaya ara verin. Çok fazla oturmak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Oturduğumuzda, ayakta durmak veya hareket etmekle karşılaştırıldığında daha az enerji kullanırız.

4. GEVŞEMEK İÇİN ZAMAN AYIRIN

Ekran başında geçirilen süre ile psikolojik iyi oluş arasında negatif bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalar giderek artıyor. Çoğumuz sosyal medya uygulamalarının insanların gerçek hayatlarının doğru tasvirleri olmadığını biliyoruz. Ancak, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaya başlamamak ve kendi hayatınız daha az pembe olduğu için endişeli ve yetersiz hissetmeye başlamamak zordur. Sosyal medya hesaplarınızdan bir adım geri atmayı deneyin ve bunun ruh halinizi ve stres seviyenizi nasıl etkilediğini görün. Sürekli bağlantıda olmadığınızda çok daha mutlu hissedebilirsiniz. Ayrıca, size neşe getiren şeylere ve insanlara adamak için daha fazla zamanınız olduğunu bile görebilirsiniz.

5. DOSTLUKLARINIZI PEKİŞTİRİN

Hayatınızdaki size ilham veren ve ruhunuzu besleyen insanlarla bağlantı kurmak ve ilişkileri derinleştirmek için zaman ayırın. Mutlu saatler yerine, doğaya çıkmak, kültürel bir etkinliğe katılmak veya yeni bir şeyler denemek için birlikte zaman geçirin. Nelerden hoşlandığınızı öğrenmek için birkaç farklı şey denemekten korkmayın. Yakınınızda, bilgisayar ekranınızdan hoş bir mola verebilecek yerel noktalara bakın ve herhangi bir ipucu olup olmadığını öğrenmek için arkadaşlarınıza ulaşın.