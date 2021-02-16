Sabah açken kahve içmenin zararları

Sabahları uyandığımızda ayılabilmenin en kısa yolu gibi görünen kahve içmenin, açken vücudunuzda yarattığı etkilere inanamayacaksınız.

Yataktan kalktığımızda çoğumuzun ilk aklına gelenlerden biri kahve içmek olacaktır. Ki bu çoğunlukla alışkanlık haline dönüşür. Bazen ayılmak için bazen de spor öncesinde enerjimizi artırmak için açken içilen kahvenin, vücudumuzda yarattığı birçok olumsuz etkisi var. Uzmanlar, tok karnına ve sabahları 10 ila 11 arasında içilen kahvenin yararlı olduğuna inanıyor. Peki, sabah açken kahvenin vücudunuzdaki etkilerini öğrenmek ister misiniz?

DAHA UYKULU HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Kahve, çoğumuz için bir uyandırma içeceğidir, ancak yataktan kalkar kalkmaz içmek tam tersi bir etkiye sahip olabilir. Kafein, stres hormonlarının seviyesini ikiye katlar ve uykuda sorunlara yol açarak yorgunluğa neden olabilir. Özellikle şeker içerikli bir kahve tüketiyorsanız uykunuz daha çok gelecektir. Bunun nedeni, vücudumuzun şekeri dengelemek için insülin üretmesi ve kan şekeri seviyenizin düşmesine neden olarak enerji eksikliği ve kaygıya neden olmasıdır.

VÜCUDUNUZDAKİ MİNERALLERİ KAYBEDERSİNİZ

Sabahları normal dozda kahve içmek, birçok temel vitamin ve minerali kaybetmenize neden olabilir. Sinir sistemimiz için hayati önem taşıyan demir, magnezyum ve B vitaminlerinin emilimini sabote edebilir. Çok fazla kafein ayrıca kemiklerinizde kalsiyum miktarını azaltarak, onları zayıf ve kırılgan hale getirir.

MİDE RAHATSIZLIKLARINI ARTIRIR

Sevdiğiniz içeceğiniz sabah uyanmanıza yardımcı olurken aynı zamanda banyoyu daha sık kullanma dürtüsünü de verebilir. Hatta bazı tıp uzmanları, sınavlara hazırlanırken kahve içmeyi tavsiye ediyor. Kahve sinir sistemimizi harekete geçirir ve bu da bağırsaklarınızı etkileyerek ishale neden olabilir. Çoğu insan sabah kahvesine süt veya krema eklemeyi sever ve çoğumuz laktozu sindirmekte zorlandığımız için mide rahatsızlığına da neden olabilir.

KİLO ALMANIZA NEDEN OLUR

Her ne kadar kahvenin yağ yakma etkisi olsa da aynı zamanda sağlıklı uyku düzenini de bozabilir. Yeterince uyuyamadığınızda, daha aç hissetme eğiliminde ve tatlı atıştırmalıklar için daha fazla istek duyuyor olursunuz. Ayrıca, popüler şekerli karışımlar gibi birçok kahveli içecekler ise fazladan kalori almanıza sebep olabilir

KAYGI DÜZEYİNİ ARTIRIR

Sabah uyandığınızda, stres hormonu seviyeniz genellikle en yüksek seviyededir. Kafein uyarıcı olduğu için vücudunuza gergin bir etki verir ve hatta bazı insanlar için anksiyete ataklarını tetikleyebilir.

CİLT KURULUĞUNA SEBEP OLUR

Kahve, tuvaleti daha sık kullanmanıza neden olduğu için vücudunuzu kurutur. Susuz kaldığınızda, toksinlerin vücuttan atılması daha zordur. Bu da cildi kurutur ve erken kırışıklıklar gibi çeşitli sorunlara karşı daha savunmasız hale getirir.

KAN ŞEKERİNİZİ YÜKSELTİR

Sabah kahveniz, hücrelerinizin kan şekerini düzenlemesini zorlaştırır ve bu da çeşitli hastalıklara yol açabilir. Yüksek kan şekeri, kilo alımına neden olabilir ve hatta cilt enfeksiyonları riskinizi artırabilir.