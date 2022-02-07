Sabahları dolaşık saçla karşılaşmamanız için 7 öneri

Sık sık karışık saçlarla uyanıyor ve onu yönetmek için fazladan zaman harcamak zorunda kalıyor musunuz? İşte, dolaşmasına engelleyen bazı yöntemler…

Sabahları karışık ve kıvırcık saçlarla mı uyanıyorsunuz? Bu hemen hemen hepimizin başına gelmiş olabilir. Karışık, düğümlü ve dağınık buklelerinizi fırçalamanız gerektiğini anladığınız an, çok fazla saçınızın döküleceğini de fark ediyorsunuz. Ama burada umutsuzluğa kapılmayın!

Karışık saçlarla uğraşmak gerçekten dağınık, zaman alan ve acı verici olabilir, bu saç durumundan kurtulmak için bir çözüme ihtiyacınız var. işte, dolaşmayan saçlarla uyanmak için ipuçları;

1. İPEK YASTIK KILIFI KULLANIN

Geceleri dolaşan saçların önüne geçmek için atabileceğiniz en sağlıklı adım, pamuklu yastık kılıfını ipek bir yastık kılıfına geçirmektir. Pamuk ve diğer malzemeler sürtünmeye neden olur ve ayrıca saçı esansiyel doğal yağlardan yoksun bırakır, bu da saçların kurumasına ve karışmaya meyilli olmasına neden olur. Saç derisinin etrafındaki ipek bir yastık kılıfı veya ipek bir eşarp, kısa sürede pürüzsüz görünen buklelere sahip olmanızı sağlayacaktır.

2. GEVŞEK BİR ÖRGÜ YAPIN

Yatmadan önce saçınızı bölümlere ayırın ve ipek bir toka ile gevşek bir örgü yapın. Bu, yağların saç boyunca dağılmasına ve dolaşıklığın önlenmesine yardımcı olacaktır.

3. SAÇ UÇLARINI YAĞLAYIN

Saçınız karışmaya meyilliyse yağ sürmelisiniz, bunu yapmak elektriklenmeyi ve kırılmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, yağlama saçı nemli tutabilir, saç büyümesini iyileştirebilir, kepeği önleyebilir ve parlaklık ve parlaklık sağlar. Saç yağlama, yağ gece boyunca saçta bırakıldığında en faydalıdır.

4. ODA SICAKLIĞINI NORMALDE TUTUN

Saçın kurumasını önleyeceği için oda sıcaklığını normal seviyede tutun. Bu önemlidir çünkü yaz sıcağı saçınızı kuru ve sert yapabilir ve kış da saçlarınız için sert olabilir. Ancak normal sıcaklıkta kalmak saçın kurumasını ve kırılmasını önler.

5. SAÇINIZI TARAYIN

Her gece saçınızı nazikçe aşağı doğru tarayın. Ancak saçınızı önce parmaklarınızla nazikçe açın ve ardından tarayın. Sabahları bile, budakları nazikçe aşağı doğru fırçalayın. Dolaşmaları ayırmak için dolaşık açıcı ürünler de kullanabilirsiniz.

6. SAÇ KREMİ KULLANIN

Şampuanlamadan sonra daima saçınızı şekillendirin. Koşullanmamak için hiçbir mazeret yoktur. Saç tipinize göre uygun bir saç kremi kullanın. Klimalar nemi hapseder ve siz dönerken ve dönerken dolaşmayı önler.

7. ISIL İŞLEMLERDEN KAÇININ

Bukle maşası, düzleştirici veya fön makinesi gibi ısıyla şekillendirme aletleri hassas saçlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle ısıl işlemlerden kaçının ve bu tür tedavileri almanız gerekiyorsa, bukleleri pürüzsüz ve düğümsüz tutmak için haftada iki kez nemlendirici saç maskesi kullandığınızdan emin olun.