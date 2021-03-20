Sabahları kahvenin çaydan daha iyi olmasının 5 nedeni

Kahvenin çaya göre sabahları neden daha iyi bir alternatif olduğunun nedenlerini ve faydalarını sizler için araştırdık…

Kahve ve çay, dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden ikisidir. Öyle olsa bile, sabahları insanlar genellikle çayın yerine bir fincan kahve seçerler. Bu, belirli tercihleri ​​gösterse de, kahveyi resmi bir başlangıç ​​olarak seçmek sandığınız kadar rastgele olmayabilir. Sabahları etrafı saran dayanılmaz kahve kokusunun esirlerinden birisiyseniz, kahvenin vücudunuzda yarattığı etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

1. EGZERSİZ ESNASINDA PERFORMANSINIZ ARTIRIR

Sabahları erken uyanmaktan ve günlük egzersizlerinizi sabah yapmayı tercih ediyorsanız, kahve sizin için doğru seçim olabilir. Kahve çaya oranla daha fazla kafein içerdiği için fiziksel performansınız ve egzersiz yorgunluğu üzerinde olumlu etkiler gösterir. Ayrıca içinde bulunan maddeler sayesinde spor esnasında yağ yıkımını da kolaylaştırır.

2. KONSANTRE OLMANIZA YARDIMCI OLUR

Bir sınava çalışırken konsantre olmaya mı ihtiyacınız var, yoksa gerçek odaklanma gerektiren bir faaliyete mi katılıyorsunuz? Bu durumda kahve sizin seçiminiz olabilir. İçeceğin daha fazla miktarda kafein içermesi nedeniyle, örneğin gece saatlerinde tetikte olmanıza ve aktiviteler gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Kahve aynı zamanda görevde kalmanıza ve sizi tamamen uyanık tutmanıza yardımcı olacaktır.

3. ANINDA ENERJİ VERİR

Çay, kafein ve L-theanine içeren bir içecektir. Theanine, kafein beynimizdeki adenosin reseptörleri ile etkileşime girdiği ve bu yorgunluk hissini azalttığı için rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Kahvedeki kafein oranı çaya göre daha yüksektir. Kandaki kafeinin daha yüksek konsantrasyonlarının, içtikten sadece 15 dakika sonra ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde, kahvenin neden anında enerji veren tek içecek olduğu anlaşılıyor.

4. KİLO VERMENİZE YARDIMCIDIR

Özellikle erkeklerde kahve tüketiminin daha düşük yağ seviyeleri ile bağlantılı olduğunu öne süren çalışmalar var. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar da aynı sonucu gösteriyor. Bir başka ilginç çalışma, klorojenik asidin vücut ağırlığını azaltmak için güçlü bir madde olduğunu gösterdi. Bu nedenle kahvenin daha ince bir görünüme sahip olmak isteyenler için doğru seçim olduğunu kanıtlanıyor.

5. ŞEKER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Bir çalışma, kafeinin şeker hastalığına yakalanma şansını azaltacağını gösterdi. Günde sadece 3 fincan kahve, hastalıkta % 42'lik bir risk azalmasına yol açacaktır ki bu oldukça ilginçtir. Başka bir çalışmada, kafeinli kahve, tip II diyabet geliştirme şansının azalması üzerinde bir etki gösterdi. Şeker hastalığından korunmak için gün içerisinde kahve içmeyi ihmal etmeyin.