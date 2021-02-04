Sabun kullanmadan duş yapmanın 5 faydası

Duş alırken temizlenmek için kullandığımız sabunların cildimizde yarattığı olumsuz etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

İyi bir bakımın temiz bir cilde sahip olmak anlamına geldiğini düşünmeye alışkınız. Bununla birlikte, vücudunuzu tepeden tırnağa sabunla köpürtmek sağlığınız ve görünüşünüz için yarardan çok zarar verebilir. Sabun kesinlikle güzel koksa da cildiniz için faydalı olmaktan uzaktır. Duş alırken sabun kullanmadığınızda vücudunuzda oluşacak değişimlere inanamayacaksınız.

1. CİLDİNİZ KENDİ NEMİNİ KORUYACAK

Sadece suyla banyo yapmak cildinizin koruyucu tabakasını dengeleyecektir. Sabun, vücudunuzdaki kiri etkili bir şekilde temizlerken, cildinizin salgıladığı doğal yağları da temizler. Sabun düzenli olarak kullanmak cildinizin pH dengesini bozabilir, kuru ve tahriş olmasına neden olabilir.

2. KÖTÜ KOKU OLUŞUMUNU ENGELLER

Sabunla duş almak kısa vadede taze kokmanıza neden olurken, aslında cildinizi bakterilere karşı daha savunmasız hale getirir. Sabunun içindeki sert bileşenler, cilt yağları ile cildimizde yaşayan bakteriler arasındaki dengeyi bozar ve bu da cildin daha fazla yağ ve bakteri üretmesine neden olur. Antibakteriyel sabunlar, faydalı mikropların yanı sıra kötü olanları da öldürdükleri için özellikle zararlıdır.

3. ÖZEL BÖLGELERİNİZİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR

Düzenli olarak sabunla banyo yapmak, genital bölgeyi kurutarak belirli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özel bölgelerinizi yıkamak için ılık su veya kokuları gidermeniz gerektiğinde sıcak su kullanmak en iyisidir.

4. CİLDİNİZİN KIRIŞMASINI GECİKTİRİR

Sabunda bulunan birçok bileşen cildinizi temiz ve taze bırakmayı amaçlasa da aslında yarardan çok zarara neden olabilir. Aslında, cildinizin asit örtüsüne zarar verebilirler ve bu da sivilce gibi birçok cilt problemine neden olabilir. Sabunla banyo yapmak cildinizi kurutur ve bu da kırışıklıklara neden olabilir.

5. D VİTAMİNİ ETKİSİNİ AZALTABİLİR

Sabunlar, erken cilt yaşlanmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, D vitamini emilimini de engelleyebilir. Cildimiz güneşin enerjisini D vitaminine dönüştürür ve bazı sağlık uzmanları, cilt dengesini bozabileceği ve D vitamininin bir kısmını temizleyebileceği için daha az sıklıkta duş almayı tavsiye eder.