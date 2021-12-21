Saç bakım yağları hakkında bilinmeyen gerçekler

Kış aylarında saçlarınızın daha hızlı uzamasını teşvik etmek ve kepek sorununu çözmek için bakım yağları kullanıyorsanız, gelin etkilerine birlikte göz atalım!

Sağlıklı ve hızlı saç uzaması, kepeksiz saçlar ve daha güçlü saç köklerine sahip olmak için çoğumuz saç bakım yağlarını kullanıyoruz. Peki, gerçekten kullandığımız bu yağlar saç problemlerimizi ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor mu?

Hızlı bir sonuca varmadan önce, saç yağları o kadar da değersiz değildir. Ancak konu kış aylarındaki kepek veya saç uzaması sorunlarının tedavisi olduğunda buna tamamen güvenmemek gerekir. Saç yağları saç büyümesine neden olamaz veya saç dökülmesini azaltamaz. Saç yağı da kepek için çözüm değildir. İşte, saçların yağlanmasıyla ilgili mitler ve gerçekler:

SAÇ YAĞLARI İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER

1. UZAMAYI ETKİLEMEZ

Saç yağları saçın büyümesini etkilemez. Saç yağları saç büyümesine neden olmazveya saç dökülmesini azaltmaz. Saç yağları saç derisini beslemek ve protein sağlamak için iyidir ancak saçın büyümesini etkilemez. Saç büyümesi doğal bir süreçtir.

2. KEPEĞİ ÖNLEMEZ

Saçları yağlamak kepek için çözüm değildir. Kepek tedavisinde belirli etkileri olabilir ancak sorunu kökünden kesemez. Kepek, yağlı cilt, kuru cilt gibi kafa derisi koşullarından kaynaklanır.

İşte, saç sorunlarınıza çözüm olabilecek bazı püf noktaları;

- Saç dökülmesinin nedenini belirlemek ve tedavi etmek için dermatoloğunuza başvurun.

- A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, çinko, magnezyum, krom, demir gibi mineralleri takviye edin.

- Sağlıklı saçlar için protein ağırlıklı beslenin.

- Kepek için %2 Ketokonazol bazlı şampuan veya çinko pirition bazlı şampuan kullanın.

SAÇ BAKIM YAĞLARININ FAYDALARI

Çevresel stres faktörlerinden kişisel strese kadar saçlarımız gün boyunca çok şey yaşar. Ekstra bakıma ihtiyaç duyması şaşırtıcı değildir ve saç bakımı için saç yağları bir yoldur. Saç bakım yağlarının faydaları;

1. Saç yağları iyi saç kremidir:

Saçınızı düzenli olarak yağlamanın saçlar için harika bir nemlendirici olduğu kanıtlanmıştır. Hindistan cevizi yağı veya badem yağı veya soğan yağının tümü saç için iyidir ve saç kremi görevi görür.

2. Saç yağları saç gövdesini besler ve kabarmayı veya kuruluğu iyileştirir.

3. Saçın yağlanması, saç yüzeyi üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur.