Saç bakımı ürünlerini kullanırken sıklıkla yapılan 9 hata

En pahalı saç ürünlerinin bile garanti edemediği saç bakımınızı ufak hatalarla etkisiz hale getirmek istemiyorsanız, bu uygulamalardan uzak durun.

Saç yıkamak görünüşte her gün yaptığımız çok basit bir işlemdir, bu yüzden zor olmamalı veya herhangi bir özel bilgi gerektirmemelidir. Ancak, sadece birkaç kişinin bildiği pek çok küçük ama çok önemli şey var. Saç bakımı için harcadığınız onca para ve zamanın yaptığınız ufak hatalarla işe yaramaz hale gelmesini istemiyorsanız, sizin için hazırladığımız bu listeye bir göz atın. İşte, daha sağlıklı saçlar için kaçınmanız gereken hatalardan bazıları;

1. SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNİ YANLIŞ SEÇMEK

Şampuan cilt tipine, saç tipine ve saç yapısına göre seçilmelidir. Yağlı bir saç deriniz varsa agresif maddeler içeren ağır şampuanlar almayın. Bunlar, saç derisini kuruturlar ve sebum üretimini artırırlar. Besleyici ve nemlendirici şampuanlar boyalı saçların rengini daha hızlı akmasına neden olur. Bu nedenle, renginizi daha uzun süre korumak istiyorsanız, boyalı saçlar için bir şampuan seçin.

2. BİRBİRİNİN YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLER

Birçok insan saç kreminin saç maskesi ile değiştirilebileceğine inanır. Bu yöntemin donuk ve zayıf saçların iyileşmesine yardımcı olacağını düşünüyorlar. Gerçekte, bu doğru değil. Balsamın amacı saç kırıklarını örtmek ve maskenin amacı saçı beslemektir. Balsam yerine maske kullanmak, saçınızın ürünle aşırı yüklenmesine neden olabilir ve daha da mat ve kirli hale gelebilir.

3. ŞAMPUANLARA BEKLENTİ YÜKLEMEK

Bir şampuanın asıl görevi yıkamaktır. Nemlendirici değil, besleyici değil, saç uzamasını artırıcı değil, saç yağlarını yıkayarak uzaklaştırın. Bunun tek istisnası şampuanları iyileştirmektir, ancak bunlar yalnızca bir doktor tarafından reçete edilebilir.

4. TERMAL KORUMA KULLANMAMAK

Saç kurutma makinesi ve ütü kullanmayı seviyorsanız, termal korumayı unutmayın. İyi termal koruma saçınızı güvende tutar ve şekillendirme sürecini kolaylaştırır. En önemli şey, krem ​​korumasının ütüler, kurutucular ve bukleler için iyi olduğunu hatırlamaktır. Ve sprey koruması sadece saçları kurutmak için iyidir.

5. ISLAK SAÇA ÜRÜN UYGULAMAK

Saçınıza maske veya balsam sürmeden önce fazla nemin çoğunu çıkarmalısınız. Mesele şu ki, su saç ve maske arasında bir bariyerdir. Tabii ki saçlar yumuşak ve parlak olacak ama maskeden tüm besinleri alamayacak. Saçınızı ovalamayın, nazikçe kurulayın ve birkaç dakika havluya sarın.

6. SİLİKON BAZLI ÜRÜNLERDEN KAÇINMAK

Silikon maddesi düşündüğünüz kadar korkutucu değildir. Hatta faydalı bile olabilir. Kıvırcık veya yıpranmış saçlarınız varsa silikon bazlı ürünler sizin için çok iyi olabilir. Taramayı kolaylaştırır, hasara karşı korur ve saçın kurumasını önler. Saç derinizi ve saçınızı özel bir şampuanla yıkamayı unutmayın.

7. DERİN TEMİZLEYİCİ ŞAMPUAN KULLANMAMAK

Silikon bazlı ürünler kullanıyorsanız tam olarak saçınızı yıkamanız gereken şampuan türüdür. Derin temizlik şampuanı, kiri ve yağı parçalayan kimyasallar içerir. Derin temizlik özelliğine sahip şampuanı, yağlı saç derisine sahip olanlar ve sıklıkla silikon ve jel kullananlar için iyidir. Derin temizlik şampuanı kullandıktan sonra mutlaka bir balsam veya maske kullanmalısınız. Bu tür şampuanların saç boyasını akıttığını ve saç derisini kuruttuğunu unutmayın. Ayda birden fazla kullanmayın.

8. MASKELERDEN MUCİZEVİ ETKİ BEKLEMEK

Elbette, iyi maskeler harika şeyler yapabilir. Ama yine de çok fazla umutlanmayın. Kırık uçlar veya hasar görmüş saçlar hiçbir ürün tarafından kurtarılamaz. Sadece kesip büyümesini bekleyebilirsiniz. Maskeler yalnızca görsel bir etki sağlar.

9. GÜNEŞ KORUMASI KULLANMAMAK

Saçlarımız da tıpkı cildimiz gibi yazın UV korumasına ihtiyaç duyar. UV ışığı saçı kuru, kırılgan, mat hale getirir ve doğal bir şekilde iyileşmesini engeller. Ne yazık ki, şapkalar saçınızı koruyamaz. Bu yüzden SPF'li farklı spreyler ve maskeler kullanın.