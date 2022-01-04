Saç bakımında en sık yapılan 6 hata

Muhteşem bir görüntüye sahip olmanızın önüne geçen bazı yaygın hataları öğrenerek sağlıklı ve dolgun saçlara kavuşmaya ne dersiniz?

Saçınızı yıkamak ve kurutmak hiç de zahmetsiz gibi görünmüyor. Ama aslında birçoğumuz saç sağlığını sabote edebilecek birçok hata yapıyor olabiliriz. Belki d, saç bakım rutininiz, basit bir şampuanla her zaman ve sonra yıkama işlemidir. Ya da her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz ama saçınız hala iyi görünmüyor. Görünüşe göre, bilmeden yapıyor olabileceğiniz bazı saç bakımı hataları, hayalinizdeki saçla aranızda duruyor olabilir.

Saç bakımı yaparken aslında uyguladığınız yöntemlerin bazen daha fazla zarar verebileceğini biliyor muydunuz? İşte, günlük saç bakım rutininizde yapmaktan kaçınmanız gereken bazı hatalar;

1. SAÇI YANLIŞ YIKAMAK

Duşta ayaktayken saçınızı yıkamak uygun olabilir, ancak baş aşağı şampuanlamak aslında daha fazla fayda sağlayabilir. Uzun saçlarınız varsa, baş aşağı yıkamak saçınızın gizli katmanlarına temizlik ürünlerini uygulamanızı kolaylaştırır. Hassas, akneye meyilli bir cildiniz varsa, saçınızı baş aşağı durulamak, saç bakım ürünlerinin ve saçınızdaki yağın boynunuza ve sırtınıza bulaşmasını ve cildinizi tahriş etmesini engelleyeceğinden, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir.

2. KURU ŞAMPUANI KİRLİ SAÇA UYGULAMAK

Kuru şampuan kullanmak, duş almaya vaktiniz olmadığında saçınızı yenilemenin harika bir yoludur, ancak aslında sadece saç tellerinizi yağdan arındırmaktan çok daha fazlasını yapabilirler. İnce saçlarınız varsa, köklerine biraz kuru şampuan püskürtmek, saçınızı anında canlandırabilir ve daha dolgun görünmesini sağlayabilir. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü kuru şampuanı çok sık kullanmak, saç derinizde ürün birikmesine ve kaşınmasına neden olabilir.

3. SÜREKLİ SAÇ KREMİ KULLANMAK

Saç kremi uygulamak saç bakım rutininizde önemli bir adımdır, çünkü saç kütikülünüzü korur ve saç tellerinizi daha pürüzsüz ve daha kolay çözülmesini sağlar. Ama saçınızda bırakmak söz konusu olduğunda, daha azı daha fazladır. Saç kremini çok uzun süre uygulamak saç tellerinizi ağırlaştırabilir ve yağlı görünmelerine neden olabilir. Saç kremini saçınızda 3 dakikadan fazla bırakmamak, tüm faydalarını elde etmek için yeterlidir.

4. ŞAMPUAN DEĞİŞTİRMEMEK

Sonunda saçınız için harikalar yaratan şampuanı bulduğunuzda, onu her zaman kullanmak cazip gelir. Ancak saçınız aslında zamanla aynı ürünlere alışır ve sonunda çalışmayı bırakır. Eskiden saçınızın muhteşem görünmesini sağlayan şampuanı stoklamak yerine, 2 veya 3 farklı şampuan ve saç kremi satın alın ve bunları hava durumuna, su kalitesine ve saçınızın nasıl hissettiğine bağlı olarak değiştirin.

5. SAÇ ISLAKKEN TOPLAMAK

Duştan yeni çıktınız, saçlarınız sırılsıklam ve at kuyruğu veya topuz yapmak saçınızı yüzünüzden uzak tutmanın uygun bir yolu gibi görünüyor. Ancak bu görünüşte zararsız olan alışkanlık aslında saç tellerinize zarar verebilir ve kopmalarına neden olabilir. Saç ıslandığında en savunmasız olduğu için, çok fazla zorlama onu zayıflatabilir ve kırılmaya neden olabilir.

6. SAÇI YIKAMADAN ÖNCE TARAMAMAK

Düğümlü ıslak saçların, çözülmesi zor olan sinir bozucu hissine hepimiz aşinayız. Ancak saçınızı yıkadıktan sonra taramak yerine, duşa girmeden önce fırçalayın. Bu, düğümleri önlemeye ve saç tellerinizi daha uzun süre dolaşmadan tutmaya yardımcı olur.