Saç bakımında yıkarken yapılan 8 hata

Hangi saç yıkama hatalarının sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmanızı engelleyebileceğini öğrenmeye ne dersiniz?

İlk bakışta saç yıkama rutininiz oldukça kolay görünüyor. Ancak, saçın kurumasına, kırılmasına ve hatta kafa derisi enfeksiyonlarına yol açabilecek, hiç fark etmemiş olabileceğiniz bazı hatalar var. Doğru saç bakımı ve yıkama yöntemleriyle saçlarınızın hasar görmesinin önüne geçebilir, kuaförden çıkmış gibi bir görüntü yakalayabilirsiniz. İşte, yapılan hatalardan bazıları;

1. SAÇI ÇOK SIK ŞAMPUANLAMAK

Tıp uzmanlarına göre saçınızı her yıkadığınızda şampuan kullanmak temiz tutmak için gerekli değildir. Saçı haftada birkaç kez suyla durulamak görünen kirleri temizlemek için yeterlidir. Şampuan sürmenin tamamen kozmetik nedenleri vardır ve yarattığı zengin köpük saçınızdaki yağı giderebilir. Yağ, nemlendirdiği ve zarar görmesini önlediği için sağlıklı saçlar için gereklidir.

2. SAÇI YETERİNCE DURULAMAMAK

Şampuanı uygulamadan önce saçınızı en az bir dakika iyice durulamak, kullandığınız son saç bakım ürününden herhangi bir kalıntıyı gidermenize yardımcı olur. Şampuanı uygulamadan önce saçınızın tamamen ıslanmasına izin vermek, etkili bir şekilde yıkamak için önemli bir adımdır. Saçınız yukarıdan aşağıya ıslaksa, şampuan daha iyi köpürür ve daha eşit bir şekilde yayılır. Saçınızı yıkarken daha az şampuan kullanmanıza da yardımcı olacaktır.

3. ŞAMPUANDAN SONRA SAÇ KREMİ SÜRMEK

Önce saçlarımızı şampuanlamaya sonra saç kremi kullanmaya alışkınız. Ancak tersine bir rutin aslında bazı saç tipleri için daha iyi sonuç verir. Önce saç kremi sürmek saçınızın daha dolgun görünmesini sağlayacaktır. Bu yöntem, neme ihtiyaç duyan ince saçlar için en iyi sonucu verir.

4. UÇLARA ŞAMPUAN SÜRMEK

Köklere şampuan sürüyor ve ardından saçınızın geri kalanına biraz daha ekliyorsanız, uçlara zarar veriyor olabilirsiniz. Köklerde bulunun koruyucu yağ tabakası sebebiyle kafa derisine şampuan uygulamak daha doğrudur. Uçlar genellikle daha kurudur ve şampuanla yıkamak, daha da susuz görünmelerini sağlar.

5. SAÇ DERİSİNİ TIRNAKLA OVALAMAK

Kafa derisini kuvvetli bir şekilde ovalamak, sıyrıklara neden olabilir ve sonunda kafa derisi enfeksiyonlarına neden olabilir. Saçlar ıslakken daha kırılgandır ve agresif ovalama düğümlere, kırılmalara ve hatta foliküllerin zayıflamasına neden olabilir. Saçınızı yıkamanın en iyi yolu köklere parmaklarınızla ve avuç içlerinizle nazikçe masaj yapmaktır.

6. SICAK SUYLA DURULAMAK

Saçınızı yıkamak için en uygun su sıcaklığı ılıktır. Saçı sıcak suyla yıkamak, dolaşık saçın kırılmasını kolaylaştırabilir ve kökleri zayıflatabilir. Hafif ılık su saç tırnak etlerinin açılmasına yardımcı olur ve saç, saç kreminin yağ ve nemlendirici etkilerini daha iyi emer. Saçlarınızı soğuk suyla durulayarak rutini bitirmek en iyisidir, çünkü bu, tırnak etlerini kapatmaya ve saçınızın kıvırcıklaşmasını önlemeye yardımcı olur.

7. SAÇ DERİSİNE SAÇ KREMİ UYGULAMAK

Saç derisine saç kremi sürmek, köklerinizi daha da yağlı hale getirecektir. Saçınızda en çok nemlendirmeye ihtiyaç duyan yer uç kısımlardır. Saç derinize saç kremi sürmek saç köklerinizi tıkayabilir, saç büyümesini yavaşlatabilir ve yağ üretimini artırabilir.

8. SAÇI ISLAKKEN FIRÇALAMAK

Islak saçı fırçalamanın hasarsız bir yolu yoktur çünkü saç ıslakken en zayıf halindedir. Saçını bir havluyla kurulamak da saç tellerine zarar verebilir. Saçınızı güvenli bir şekilde kurutmanın en iyi yolu, elinizle hafifçe oynamak ve doğal olarak kurumasına izin vermektir.