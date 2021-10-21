Saç bakımınıza susam yağı eklemek için 5 neden

Dolgun ve uzun saçlara sahip olmak artık zor değil. Susam yağının saçınıza sağladığı mucizevi etkileri sayesinde yeni bir görüntüye hazır olun!

Özellikle kirli bir çevrede yaşıyorsanız, saç problemleriyle uğraşmak çocuk oyuncağı değildir. Bunun nedeni, saç dökülmesi, kepek ve erken grileşme gibi daha fazla soruna yol açabilmesidir. Ancak her zaman olduğu gibi, bu sorunların bir çözümü var. İlk olarak, kimyasal içeren herhangi bir şeyden kaçının, saç sorunlarınızı gidermek için doğal bir bileşen arayın. Bunun için de saç uzatmak ve saç derisi sağlığını korumak için yaygın olarak kullanılan susam yağından yardım alabilirsiniz.

Susam yağı, susam tohumlarından (tohumlardan) elde edilir ve insanlık tarafından kullanılan en eski yağlar arasındadır. Antioksidanlar, omega yağ asitleri ve magnezyum, kalsiyum, protein gibi vitaminler ve mineraller ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca bu yağ, çeşitli saç problemlerini tedavi edebilen mantar önleyici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. O halde lafı daha fazla uzatmadan susam yağı kullanmanın saç sağlığı için faydalarına birlikte göz atalım;

1. SAÇ UZAMASINI HIZLANDIRIR

Susam yağı, omega-3 ve omega-6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengindir ve yağ asitlerinin eksikliğinin sıklıkla saç dökülmesine yol açtığını anlamak önemlidir. Saçınıza susam yağı ile masaj yapmak kan dolaşımını iyileştirir, bu da saçlarınızın kısa sürede yeniden uzadığı anlamına gelir.

2. KEPEKLE SAVAŞIR

Kepek ve kaşıntılı bir kafa derisinden şikayetçiyseniz, susam yağı kesinlikle işinize yarayacak bir toniktir. Susam yağı, kepek ve diğer saç sorunlarının oluşumunu engelleyerek mantar ve bakteriyel enfeksiyonları uzak tutan antibakteriyel özelliklere sahiptir.

3. SAÇI ONARIR

Bazen kepek şiddetli kuruluktan da kaynaklanabilir, ancak susam yağı bunu da tedavi edebilir. Saç köklerine nüfuz eder ve şiddetli ısının neden olduğu hasarı iyileştirir. Böylece kırık uçları ve kırılgan saçları önler.

4. BEYAZLAMAYI GECİKTİRİR

Susam yağı, saçın erken grileşmesini engelleyebilen saç koyulaştırıcı özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, antioksidan özellikler de bu sorunla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, saçınızın doğal rengini uzun süre korumak için susam yağını düzenli olarak kullandığınızdan emin olun.

5. ZARARLI UV IŞINLARINDAN KORUR

Güneşin UV ışınlarına maruz kalmak saç derinize ve saçınıza zarar verebilir, ancak susam yağının saç derisine ve saça koruma sağladığı gösterilmiştir. Uzun süre güneşe maruz kalma sırasında oluşabilecek olası saç hasarını doğal olarak engelleyen bir bariyer oluşturur.