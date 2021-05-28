Saç besleyici: Hindistancevizi yağı maskesi

Saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlarken aynı zamanda besleme ve parlatma özelliğine de sahip bu maskeyi mutlaka deneyin.

Yaz aylarında güneş ışınlarından yıpranan saçlarınızı onarmaya yarayacak bir maske tarifimiz var. Saç bakımı için aldığınız pahalı ürünlerden daha etkili olan bu maske sayesinde hem saç dökülmelerini önleyebilir hem de hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, kafa derisinde oluşan enfeksiyonlarıyla mücadele eden bu harika karışım sayesinde kepek oluşumunun da önüne geçebilirsiniz. Evdeki malzemelerle haftada sadece bir kez yapacağınız bu maskenin ilk kullanımda etkilerini görmeye hazır olun.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI MASKESİ

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

- 1 yemek kaşığı aloe vera jeli

- 4 damla lavanta yağı

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Karışımı köklerinizden uçlarınıza doğru sürün. Başınızı bir havluyla örtün ve bir saat bekletin. Maskeyi ılık suyla durulayın.

Maskenin saçınıza daha iyi nüfus etmesini istiyorsanız, arada saç kurutma makinesiyle ısıl işlem uygulayın ve kolay şekil alabilen saçınızın keyfini çıkarın.