Saç dökülmelerini durdurmanın 5 etkili yolu

Günümüzün kronik bir problemi haline gelen saç dökülmeleriyle başa çıkmanız için yapacağınız birkaç değişiklik yeterli olabilir. İşte, o yöntemlerden bazılarını sizler içi hazırladık…

Yanlış beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve stresli yaşam nedeniyle saç hastalıkları daha fazla görülmeye başlandı. Saç dökülmesinden muzdarip insanların sayısı son on yılda çarpıcı bir şekilde arttı. Saç dökülmesi, 20 ila 50 yaş arasındaki birçok insan arasında yeni bir salgındır.

Günde 50-100 saç telinin dökülmesi normaldir, ancak bundan fazlasını görüyorsanız, buna neden olan altta yatan bir sağlık sorunu var demektir. Uzun, güzel ve hacimli saçlara sahip olmak istiyorsanız, saç dökülmelerini durdurmanın yollarını keşfedin!

1. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI UYGULAMAK

Başınıza yağ sürmek, kafanızdaki tüm duyu organlarının işleyişini iyileştiren günlük bir uygulamadır. Saçınızı yağlamak saç köklerinin beslenmesini sağlar ve kortekse güç verir. Saça masaj yapmak için hindistancevizi bazlı saç yağı kullanmak onu korur, saç kremi görevi görür ve baş ve boyundaki kan dolaşımını artırır. Hindistancevizi bazlı saç yağları saç ve saç derisi sağlığını iyileştirmek için laurik asit içerir. Hasarlı saçları bu şekilde onarır ve yeni saçların büyümesine yardımcı olur, bu da onu etkili bir saç dökülmesi tedavisi haline getirir.

2. SAÇI SOĞUK SUYLA YIKAMAK

Saçınızı yıkamadan önce daima suyun sıcaklığını kontrol etmelisiniz. UZmanlar, saç ve gözlerin gücünü azalttığı için baş bölgesini yıkarken ılık su kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Saçınızı yıkamak için her zaman rahatça soğuk su kullanın. Saçınızı tahriş eden ve daha fazla zarar veren kimyasal bazlı şampuanlardan kaçının.

3. SAĞLIKLI BESLENME VE EGZERSİZ

Tam tahılları, yapraklı sebzeleri, meyveleri ve proteinleri diyetinize dahil edin. Badem gibi kuruyemişlerin düzenli olarak alınması, saç büyümemiz için hayati olduğu düşünülen çinko ve biyotin gibi temel besin maddelerini iyileştirebilir.

Egzersiz, hormonlarınızı dengede tutmanıza yardımcı olur ve dolaşıma yardımcı olur. Yoga ve pilates ayrıca stres seviyenizi kontrol ederek saç dökülmelerinin önüne geçer.

4. STRESİ YÖNETMEK

Stres modern yaşamın bir parçası haline geldi; hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı etkiliyor. Stresi yönetebilmek için ruhunuza iyi gelen aktiviteleri gerçekleştirmeye ve hobilerinize daha fazla vakit ayırmaya çalışın. Kendinizi ve isteklerinizi ihmal etmeyin. Stresiniz aşırıysa, bu konuda size yardımcı olabilecek bir profesyonelle konuşun.

5. KİMYASAL ÜRÜNLER

Kimyasal bazlı saç ürünlerinin düzenli kullanımı saç sağlığını etkileyebilir ve saç köklerine zarar verebilir. Saçınızı olabildiğince sağlıklı tutmak için zararlı kimyasal işlemlerden ve sıcak işlemlerden kaçınmaya çalışın.