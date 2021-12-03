Saç dökülmelerini uygun tedaviyle durdurmak mümkün

Çeşitli çevresel etkenlere ya da tamamen genetik faktörlere bağlı olarak gelişen saç dökülmelerine karşı uygulanan kişiye özel tedaviler, saçların eski sağlığına kavuşturmasını sağlıyor.

Mevsim geçişleri ya da stres nedeniyle dönemsel olmanın dışında saç dökülmesi hayatınızın bir parçası haline geldiyse, altında yatan nedenleri araştırmakta fayda olabilir. Uyguladığınız sağlıksız diyetler, vitamin eksiklikleri ya da hormonal rahatsızlıklar bu dökülmeleri tetikliyor olabilir.

Günümüzde dökülmeye bağlı yaşanan saç kayıpları problem olmaktan çıktı. Sorunun ne olduğu tespit edilerek tedavi edilmesi, saçlarınızın eski hacmine yeniden kavuşmanızı sağlayacak en önemli koşuldur. İşte, saç dökülmesi nedenleri ve tedavi yöntemleri;

SAÇ DÖ KÜLMESİNİN NEDENLERİ

Saçlarda seyrelme ve incelme ya da uzama hızında düşüş olarak kendini gösteren dökülme sorununun doğumsal olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Günde 100 telden fazla saç dökülmesinin önemsenmesi gerekir. Dökülmenin başlıca nedenleri;

- Vitamin eksiklikleri,

- Sıkı diyet,

- İlaçlar,

- Yüksek ateş,

- Enfeksiyon,

- Doğum sonrası ve menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal faktörler ile strestir.

Genel saç dökülmesi veya ön bölgelerde açılma, tepede seyreklik şeklinde görülen erkek tipi dökülmenin androjen hormonlara bağlı kalıtsal yatkınlıkla ilişkili bir bozukluktur. Saçkıran tipi dökülmede ise keskin sınırlı, yamasal saç kaybı yaşanır. Altında sıklıkla psikolojik stres yatar. Bir diğer stres kaynaklı saç dökülmesi trikotillomani yeni saç çekmeye bağlı oluşan saç dökülmesidir.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ KULLANILABİLİR

Türü ya da şiddeti ne olursa olsun saç dökülmesinin tedavi planlamasından önce kan tetkikleri yapıldığını bu sonuçlara göre altta yatan vitamin eksikliğinin giderilmesi, hormonal bozuklukların ortadan kaldırılması, psikolojik destek sağlanması gibi yollar işe yarayabilir.

Tedavide, saçlı deride mikrodolaşımın artmasını sağlayan solüsyon ve şampuanlar kullanılabiliyor. İçeriğinde aminoasitler, E vitamini, pantenol içeren bu ürünlerin yanı sıra jojoba yağı, badem yağı, buğday özütü gibi bitkisel ürünler ansistatik, nem tutucu özellikleri ile işe yarayabiliyor. Vitamin ve aminoasit kombinasyonları içeren multivitamin tabletler de saç uzaması ve güçlenmesinde etkili olabiliyor.

Son zamanlar yaygınlaşan bir başka yöntem ise, kök hücre tedavisidir. Kulak arkası gibi güneş görmeyen bölgeden alınarak ve biyopsi ile fibroblast hücreleri çoğaltılarak yapılan bu uygulama, saç dökülmesi olan bölgeye enjekte ediliyor.

Enjeksiyonla uygulanan bir diğer yöntem de mezoterapidir. Saç için gerekli olan vitamin, mineral ve aminoasit karışımlar, saçlı deriye uygulanıyor. Bu yöntem ile incelmiş olan saçlar kalınlaşır, dökülmeler durabilir ve saçın daha canlı, parlak hale gelmesi sağlanır. Özellikle saçkıran tedavisinde ise steroit enjeksiyonundan yararlanılmaktadır.