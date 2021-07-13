Saç dökülmesine kalıcı çözüm sağlamak mümkün

Dermatoloji hekimi Uzm. Dr. Devrim Sakallı Çakçak, saç dökülmesinin hem kadınlarda hem erkeklerde sık görülen bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Günde ortalama 100 tele kadar normal kabul edilen saç dökülmesi daha fazla olduğu takdirde en kısa sürede önlem alınması gerekiyor. Androjen hormonunun etkisiyle genetik zeminde ortaya çıkan erkek tipi dökülmenin, erkeklerde daha sık olmakla birlikte kadınlarda da görülmektedir. Dermatoloji hekimi Uzm. Dr. Devrim Sakallı Çakçak, saç dökülmesine sebep olan en sık nedenlerin hormonal faktörler, stres, ilaçlar, genetik yatkınlık, saçlı deri hastalıkları olduğunu söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİ SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI

Çakçak, "Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 4 ay sonra ortaya çıkmakta ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra tiroid hormon bozuklukları, vitamin eksiklikleri, stres de dökülmeye yol açabilir. Saç dökülmesini önlemek için farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Öncelikle saç dökülmesine neden olan faktör tespit edilir. Örneğin tiroid hormon bozukluğu varsa tedavi edilmelidir. Sorun tespit edildikten sonra sağlıklı saç gelişimini desteklemek için dermatoloji hekimi tarafından uygun tedaviye başlanılmaktadır." diye konuştu.

SAĞLIKLI SAÇ GELİŞİMİ İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR

Saç mezoterapisinin, saç dökülmesinde oldukça sık kullanılan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu aktaran Çakçak, "Saç mezoterapisi, saçın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan vitamin, mineral, antioksidan ve dolaşım düzenleyici maddelerin iğneler ile saçlı deriye doğrudan enjekte edilmesi sürecini içerir. Belli aralıklarla toplamda 8 ila 12 seans yapılmalıdır. Bu sayede saç dökülmeleri durdurulur ve daha güçlü, canlı saçlar çıkması sağlanmaktadır." dedi.

PRP işleminin ise hastanın kendi kanının alınıp belli işlemden geçirilmesi ile elde edilen trombositten zengin sıvının saçlı deriye enjeksiyon yoluyla verilmesi olduğunu belirten Çakçak, "Özellikle genetik dökülmelerde etkili olan PRP uygulaması, mezoterapi ile kombine edilerek daha iyi sonuç alınmasını sağlayabilir. Zorlu ve geç kalınmış durumlarda kesin ve kalıcı tedavi şekli saç ekimi olabilir. Ancak saç ekimi öncesinde ve sonrasında mezoterapi ve PRP tedavileri ile daha etkili sonuçlar alınabilmektedir. Tüm saç dökülmelerinde kişinin kalıcı bir çözüm için mutlaka bir dermatoloğa danışması gerekir." diye konuştu.