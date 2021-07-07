Saç dökülmesini durdurmanızı sağlayacak 5 yöntem

Mevsimsel dökülmelerin dışında saçınızı fırçalarken dökülen çok sayıda saç teli fark ediyorsanız uygulayabileceğiniz yöntemleri keşfetmeye ne dersiniz?

Saçınızın dökülmesinin tamamen normal birçok nedeni vardır. Aslında, saç dökülmesi saç döngüsünün bir parçasıdır. Günde yaklaşık 100 saç telini kaybetmek normaldir, ancak duşta çok daha fazla saç fark etmeye başladıysanız saç dökülmesini nasıl durduracağınızı araştırmanız gerekir. Kadınlarda hormonal değişikliklere ya da strese bağlı olarak da bu dökülmeleri yaşamak mümkünken, rutinlerinizde neyin farklı gittiğini gözlemleyerek önleminizi almanızı sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

1. DENGELİ BESLENİN

Bol miktarda sebze, yağsız et ve deniz ürünleri içeren dengeli bir diyet yapın; bunların hepsi saç için gerekli besinleri içerir. Yumurta veya avokado gibi vitamin ve sağlıklı yağlarla dolu yiyeceklere sofralarınızda yer açın. İşte, diğer favorilerimizden bazıları:

- Ispanak, yeni saç büyümesini teşvik etmek için kırmızı kan hücrelerini saç derinize taşımaya yardımcı olan demirle doludur.

- Portakal, domates ve biber gibi C vitamini içeren besinler saç köklerini sağlıklı tutan kolajen üretimine yardımcı olur.

- Keten veya chia gibi tohumlar, saçların sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olurken aynı zamanda yeni büyümeyi teşvik eden omega-3 yağ asitleriyle doludur.

2. SIKI SAÇ MODELLERİNDEN KAÇININ

Ne yazık ki, dökülme yaşıyorsanız, sıkı bir at kuyruğu kesinlikle yardımcı olmuyor. Sıkı saç stillerinden ve sert kimyasal işlemlerden veya kafa derisine yakın ısıdan kaçının. Bunlar folikülleri strese sokabilir ve saç dökülmesinin artmasına neden olabilir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi, saçınızı çok sıkı topladığınıza dair işaretler arayarak erken saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabileceğinizi söylüyor. Daha gevşek bir stil giymeyi deneyin. Örgülerinizi gevşetin, saçınızı çok sıkı topuzlara çekmeyin ve mümkün olduğunda saç stilinizi değiştirmeye çalışın. Alternatif stiller sadece size yeni bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızın iyileşmesi için biraz zaman verir.

3. UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Beden ve zihnin yenilenmesi için bu miktara ihtiyaç duyduğundan, en az yedi ila sekiz saat uyuyun. Uyku döngünüzü düzenlemeye yardımcı olan hormon olan melatoninin de saç büyümesini desteklediği kanıtlanmıştır.

Yeterince dinlenmek sadece saçınızın uzamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızın aşırı yağlanmasını önlemeye de yardımcı olabilir. Uykuyu kaybettiğinizde stres seviyeniz yükselebilir, bu da sadece saç büyümesinin azalmasına değil, aynı zamanda yağ üretiminin artmasına da neden olur.

4. GIDA TAKVİYESİ ALIN

Vitamin eksikliğine bağlı saç dökülmelerinde sadece sağlıklı beslenme bazen işe yaramayabiliyor. Böyle durumlarda saçların beslenmesine yardımcı olacak gıda takviyelerinden faydalanmanızda yarar var. Özellikle bakır ve riboflavin içeren vitaminler saç dökülmesine iyi gelirken, saç köklerinin besleyerek daha hızlı uzamasını da sağlar.

5. OMEGA-3 ALIMINI ARTIRIN

Saç büyümesini artırmaya yardımcı olabileceği için diyetinize bol miktarda omega-3 yağ asidi almanızı önerir. Balık yağı iltihabı azaltmaya yardımcı olur, bu da saç köklerinize daha fazla açılma alanı vererek daha fazla saçın çıkmasına izin verebileceği anlamına gelir. Bunları somon ve chia tohumları gibi bütün gıdalar şeklinde alabilir veya balık yağı takviyelerini deneyebilirsiniz.